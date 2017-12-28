Мир Политика Общество Экономика Недвижимость Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Общество
Отдых Практика Семья Наследие Дневник автостопщика День в истории Соцсети Расследования Зоосфера
Автор Редакция рубрики "Общество"

Ленивый, плешивый и реагент-троица

Общество

Зима в нынешнем году, едва начавшись, уже показала капризный характер: то валит снег, то льет ледяной дождь, то грянет оттепель, то ударят морозы, вмиг превращая все растаявшее в гололед, то снова обрушится снегопад, да еще и с метелью. Как в России борются с "подарками" зимней погоды, "Правда.Ру" спросила руководителя аппарата Ассоциации зимнего содержания дорог (Росзимдор) Анну Шестаченко.

— Какие проблемы, с которыми сталкивается ваша организация в работе, вы считаете самыми острыми?

— Самый острый вопрос — это слабая нормативная база в данной отрасли. Как это ни удивительно, но в такой зимней стране, как Россия, в сфере нормирования зимней уборки зияет большой провал: те немногие документы, которые содержат хоть какую-то информацию — как и чем убирать снег и лед — были созданы 15 лет назад и сильно устарели.

Мы уже работали вместе с другими странами над межгосударственными ГОСТами по требованиям к антигололедным средствам, уровню зимнего содержания дорог. Сейчас готовим ряд документов на национальном уровне, помогаем городам в подборе эффективной технологии зимней уборки.

Наша ассоциация объединяет ведущих ученых из двух десятков институтов, занимается исследованиями и совершенствованием метеопрогнозирования, модернизацией уборочной техники, разработкой требований и методик по предупреждению гололеда и улучшением свойств противогололедных материалов.

— То есть одних реагентов недостаточно?

— Технология зимней уборки не начинается и не заканчивается реагентами. Это комплекс, который включает в себя и метеопрогнозирование, и подбор дорожной техники, и расчет схемы вывоза и утилизации снега, и подробную инструкцию — что делать, если идет залповый снегопад или ледяной дождь. Последнее явление стало очень частым и застает дорожников врасплох. Звонят, советуются, потому что привычное "посыпал песком" не помогает.

— А много где до сих пор посыпают песком?

— Последние 3-4 года все больше городов переходят от песка на полностью растворимые противогололедные материалы. Причин несколько.

Во-первых, изменился климат. Все чаще проблемой становятся не снегопады, а переходы через 0°С, оттепели с похолоданиями, ледяные дожди. Песок, сколько ни сыпь, не поможет. На льду с песком — как на льду без песка: сцепление нулевое.

Во-вторых, ужесточаются требования к содержанию проезжих частей и тротуаров. Последняя редакция национального стандарта, который регламентирует минимальные требования эксплуатационного состояния дорог и улиц, — ГОСТ 50597 — не допускает ни снега, ни зимней скользкости как на проезжей части, так и на тротуарах (что касается тротуаров, то это новое требование призвано снизить очень высокий уровень зимнего травматизма в нашей стране: лопатами и кирками очистить десятки тысяч квадратных метров пешеходных зон до асфальта невозможно, а песок бесполезен, т.к. не плавит лед, поэтому коммунальные предприятия все чаще прибегают к плавящим лед реагентам).

В-третьих, города научились считать деньги. Применение песка обходится в десятки раз дороже его первоначальной стоимости: выше расход на 1м² (песка нужно 250-450 г/м², реагента — 40-70 г/м²). С песком больше пробег техники для обработки дорог, расход топлива и человеческих ресурсов, затраты на весеннюю уборку, очистку ливневой канализации, летнее содержание города. Все это оборачивается колоссальными тратами, которые можно оптимизировать, а где-то и сэкономить при переходе на растворимые реагенты.

— А насколько опасны реагенты?

— Говорить, что реагенты опасны или безопасны, без конкретики — все равно что рассуждать об опасности или безопасности бытовой химии. Все зависит от состава материала, сырья, из которого он сделан, и технологии применения.

Практически все противогололедные материалы, используемые в дорожном хозяйстве, жидкие или твердые, — это различные соли. И по свойствам они очень сильно отличаются.

Например, хлорид натрия, известный как техническая соль, галит — это "ленивый" реагент: ему требуется достаточно много времени для того, чтобы впитать влагу и начать растворять лед. Работать он может лишь до -12°С, с понижением температуры смысла от технической соли нет. При этом хлорид натрия очень агрессивен к металлу, на обуви проявляется разводами, засоляет почвы. В Москве в 1990-е годы работали хлоридом натрия, за 10 лет практически все почвы в городе были засолены. Пришлось искать другие варианты.

— А они есть?

— Конечно. За границей реагенты используют в дорожном хозяйстве лет пятьдесят, они продаются в магазинах рядом с лопатами и стиральными порошками. У нас же это направление активно развивается всего лет десять, но на рынке уже присутствуют экологичные противогололедные материалы, в которых используются ингибиторы коррозии и органические соли, разлагающиеся на углекислый газ и воду.

В США, скандинавских странах материалы с органическими солями (как правило, формиатами) используют на особых территориях — либо рядом с водоемами или особо охраняемыми природными территориями, либо на военных аэродромах, где всегда используют лучшее. А в Москве, например, для снижения экологической нагрузки такими реагентами посыпают тротуары и дороги.

— Это та соль, которая хрустит под ногами и потом все лето лежит на газонах?

— То, что хрустит под ногами и летом можно увидеть на газонах, — мраморная крошка. Белый мрамор для посыпки московских тротуаров добывают там же, откуда его брали для облицовки Храма Христа Спасителя.

В Москве с каждым годом увеличивается число переходов через 0°С. К примеру, в 2009 году таких случаев было 25, а в 2015 году — уже 94, то есть рост почти в четыре раза. И это самое опасное явление с точки зрения образования гололеда и травматизма.

Поэтому был создан специальный комбинированный многокомпонентный материал, часть которого плавит лед, а часть — как раз мрамор — остается на поверхности, и если ударят заморозки, образует шершавое покрытие.

В первый же год, когда обработали этим материалом пешеходные зоны, травматизм пешеходов сократился в три раза. И продолжает оставаться самым низким в России. Так что там, где хрустит под ногами, — безопасно.

— А как такой состав влияет на окружающую среду, обувь?

— Если говорить про московские противогололедные материалы, то с 2011 года, когда столица перешла на многокомпонентные реагенты с органическими солями, засоление почв снизилось в 2,5 раза и сейчас, по данным экологического мониторинга, 97% почв не имеют засоления. Мраморная крошка не вредит почвам и постепенно распадается. Аллергию такие материалы не вызывают и являются малоопасными веществами.

Если говорить про обувь: к разработке состава были привлечены эксперты из кожевенно-обувной промышленности, и в материал для пешеходов включили наиболее щадящие компоненты. Как отреагирует та или иная обувь, сильно зависит от вида, качества кожи и ухода за ней. При этом на обувь воздействуют не только реагенты, но и сама влага. Тонкая натуральная кожа и нежная замша, из которой зачастую сделаны популярные нынче сапоги-угги, очень плохо переносят талый снег — такие сапоги лучше приберечь для сухой зимней погоды. А вот искусственные материалы, еще и обработанные водоотталкивающими спреями, спокойно прослужат не один сезон.

— Вы сказали, что другие города России, помимо Москвы, тоже переходят на реагенты. А там чем пользуются?

— Среди чиновников становится хорошим тоном хотя бы центр города или гостевые маршруты убирать не песком, а реагентами. Многие муниципалитеты закупают такие же антигололедные средства, как в Москве, у крупных производителей.

Но есть те, кто, действуя в ограниченном бюджете или по каким-то своим соображениям, начинает в прямом смысле химичить на улицах города — то есть закупают несколько видов сырья, потом их смешивают у себя каким-то образом. Результат, как правило, плачевный: всплеск дорожно-транспортных аварий, выжженные газоны по весне.

Все-таки, как и любую другую продукцию, реагенты нужно покупать у крупных компаний, у которых налажен входной контроль сырья, берутся пробы готовой продукции, отработаны рецептуры.

Ну и, конечно, основное требование экологического законодательства — закупка только противогололедных материалов, прошедших государственную экологическую экспертизу федерального уровня. Это одна из наиболее комплексных проверок на безопасность применяемого материала.

То есть насколько безопасно и комфортно будет зимой и весной — зависит от качества противогололедного материала и от соблюдения инструкций и регламентов уборки. Ведь производитель может поставить сколь угодно качественный товар, но если его используют неправильно или техника не подготовлена...

Мы на площадке Ассоциации стараемся собирать дорожные службы, чтобы они могли обменяться опытом, получить рекомендации по использованию. Как-то дорожник из одного города пожаловался, что закупили реагент, а он оказался "плешивым" — на дороге наледь растапливал кусками, проплешинами. Выяснилось, что нужно было всего лишь настроить в машине подачу материала, чтобы он распределялся равномерно.

В другом дорожном предприятии поделились своим рецептом: они смешивают часть песка, часть соли и добавляют туда еще и современный реагент, чтоб лед топился лучше. Назвали смесь — реагент "Троица". Работает замечательно, говорят. Я, конечно, не сомневаюсь, что он топит лед хорошо, но без песка и соли топил бы еще лучше, и грязи было бы меньше.

Уважаемые читатели! Если у вас есть вопросы о применении реагентов и зимнем содержании дорог в целом, задавайте их в комментариях — и наш эксперт на них ответит.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!

Темы снег зима Дождь погода Москва дороги Россия гололед
Актуальная аналитика
Общество
Самые провальные фразы при знакомстве
Авторские статьи
Ноев ковчег: похоже, его снова нашли
Интервью
Судить о рынке жилья по количеству квадратных метров не имеет смысла — Станислав Киселев
Читательский топ
Опубликовано видео "невозможного полета" Миг-29
Сюрприз: Евросоюз назвал условие честных выборов в России
Украина признала, что не будет платить после арбитража с "Газпромом"
Европейцы выгоняют украинских "зробитчан" пинками и оскорблениями
В Генштабе рассказали, как F-22 мог начать войну США и России
Сейчас читают
На человека влияет даже его номер телефона
Как отдохнуть
На человека влияет даже его номер телефона Видео 
США опять хотят отключить РФ от SWIFT. Россия готова?
Авторские статьи
США опять хотят отключить РФ от SWIFT. Россия готова?
Преступления под видом заботы о стариках
Как отстоять права
Преступления под видом заботы о стариках Видео 
"Нам казалось, воссоединение с Россией это что-то заоблачное"
Власть
"Нам казалось, воссоединение с Россией это что-то заоблачное" Видео 
Ноев ковчег: похоже, его снова нашли
Авторские статьи
Ноев ковчег: похоже, его снова нашли Видео 
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Опубликовано видео "невозможного полета" Миг-29

Истребитель МиГ-29 ВВС Сирии выполнил маневр на предельно малой высоте. Видео этого момента появилось на днях в сети.

Опубликовано видео "невозможного полета" Миг-29
Сюрприз: Евросоюз назвал условие честных выборов в России
Выборы
Сюрприз: Евросоюз назвал условие честных выборов в России
Экономика
Украина признала, что не будет платить после арбитража с "Газпромом"
Экономика
Европейцы выгоняют украинских "зробитчан" пинками и оскорблениями
Выборы
Сюрприз: Евросоюз назвал условие честных выборов в России

Евросоюз отреагировал на решение российского ЦИК относительно участия Алексея Навального в президентских выборах. Судя по реакции, в Брюсселе уже все решили.

Сюрприз: Евросоюз назвал условие честных выборов в России
ЕС будет ломать беженцев: "Пусть принимают евроислам!"
Экспертное мнение
ЕС будет ломать беженцев: "Пусть принимают евроислам!"
Авторские статьи
Полетели головы: "узбекский Горбачев" зачищает элиту
Выборы
Навальный уходит в "нах-нах"
Мир
В МИД России рассказали о перспективах признания ДНР и ЛНР

Власти Украина намеренно выталкивают регион из состава страны вместо продуманной реинтеграции, заявил заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин.

В МИД России рассказали о перспективах признания ДНР и ЛНР
Секрет "Архипелага ГУЛАГ" хранится в архивах ЦРУ
Российская литература
Секрет "Архипелага ГУЛАГ" хранится в архивах ЦРУ
Мир
СМИ: российских спортсменов лишили Олимпиады после экспертизы, проведенной студентами
Выборы
Сюрприз: Евросоюз назвал условие честных выборов в России
Игорь Буккер Ноев ковчег: похоже, его снова нашли Игорь Буккер Юрий Носовский Новогодняя елка: угроза под каждой веткой Юрий Носовский Айдын Мехтиев Полетели головы: "узбекский Горбачев" зачищает элиту Айдын Мехтиев
Комментарии
Сюрприз: Евросоюз назвал условие честных выборов в России
National Interests: Россия победит США без ядерного удара
Опубликовано видео "невозможного полета" Миг-29
Путин приказал ликвидировать террористов после вызова в Питере
Белый дом: США будут работать над отношениями с Россией
Белый дом: США будут работать над отношениями с Россией
Скандал: в православном храме Татарстана отмечали католическое Рождество
National Interests: Россия победит США без ядерного удара
На российском истребителе Су-27 погиб подполковник ВВС США
Скандал: в православном храме Татарстана отмечали католическое Рождество
Белый дом: США будут работать над отношениями с Россией
Белый дом: США будут работать над отношениями с Россией
Путин приказал ликвидировать террористов после вызова в Питере
Секрет "Архипелага ГУЛАГ" хранится в архивах ЦРУ
Путин приказал ликвидировать террористов после вызова в Питере
Упущенные победы: всего два танка и Крым — "це Україна"
Ученые выяснили, откуда пришли неизвестные космические сигналы
Пьющих узнают в лицо: алкоголь запретят продавать за наличные
Секрет "Архипелага ГУЛАГ" хранится в архивах ЦРУ
Пьющих узнают в лицо: алкоголь запретят продавать за наличные
Пьющих узнают в лицо: алкоголь запретят продавать за наличные
Интересное в фото Все >
Как дожить до 100 лет 8 Фото Как дожить до 100 лет
Очумелые свадьбы 8 Фото Очумелые свадьбы
8 призраков вокруг нас 8 Фото 8 призраков вокруг нас
Сексуальные чертовки 8 Фото Сексуальные чертовки
Страшно, аж жуть! 6 Фото Страшно, аж жуть!
Мужское Все >
"Абрамс" уступает "Армате" ФОТО
"Абрамс" уступает "Армате" ФОТО
Как США уничтожили бы русские танки. ФОТО
Как США уничтожили бы русские танки. ФОТО
Собираем аптечку в поход
Десять советов по комплектованию НАЗа
Домашний сироп от простуды и гриппа
Когда организм просит о помощи. Важные сигналы
Мази на все случаи жизни. Рецепты народной медицины
Двадцать полезных навыков, которые должен знать каждый
6 типов личности, вступающих во внебрачные связи
6 типов личности, вступающих во внебрачные связи
Как пережить кризис среднего возраста
Как пережить кризис среднего возраста
6 ошибок в разговоре
6 ошибок в разговоре
Вредные привычки, которые могут загубить отношения
Вредные привычки, которые могут загубить отношения
Из чего состоит счастье джентльмена
Из чего состоит счастье джентльмена
Пневматическая подвеска (пневмоподвеска)
Пневматическая подвеска (пневмоподвеска)
Механическая коробка передач
Механическая коробка передач
Перекос в жиме лежа
Перекос в жиме лежа
Упражнения для красивых ягодиц
Упражнения для красивых ягодиц
Шокирующие методы накачки массы о которых вы могли не знать
Шокирующие методы накачки массы о которых вы могли не знать
Пару слов о правильном беге
Пару слов о правильном беге
10 привычек, способствующих приумножению Вашего здоровья
10 привычек, способствующих приумножению Вашего здоровья
Оружие Все >
Как воевать с "Черными дроздами" 6 Фото Как воевать с "Черными дроздами"
10 стервятников США 10 Фото 10 стервятников США
Небесные "Красные стрелы" 7 Фото Небесные "Красные стрелы"
Что могут МиГи-31 на Камчатке 7 Фото Что могут МиГи-31 на Камчатке
Списанные "ястребы" 8 Фото Списанные "ястребы"
История и современность Все >
Наследие
В Рождество все немного волхвы

Мистерия воплощения Богочеловека Иисуса от Девы Марии в загоне для скота каждый год сверкает для нас подобно рождению Сверхновой. В этом празднике в один многоцветный, искрящийся клубок сошлось непостижимое шествие Рождественской звезды, пение ангелов, добрые образы простецов-пастухов и по-восточному сказочные фигуры волхвов, пришедших поклониться младенцу Христу.

В Рождество все немного волхвы
Волшебное слово лыжника Веденина - победителя Олимпиады
10 советов Махатмы Ганди
Февраль 45-го: восстание обреченных
Интересные факты о русском алфавите
В конце войны: история, рассказанная ветераном ВОВ
Целебные свойства деревянной посуды
Белокурые сихиртя - пропавший народ Арктики
"Домострой" - самая оклеветанная книга во всей русской культуре
Великое московское наводнение 1908 года
Загадки боярыни Морозовой
Загадки боярыни Морозовой
Лев — синоним трусости!
Лев — синоним трусости!
Поражение императора: почему Наполеон проиграл в России
Поражение императора: почему Наполеон проиграл в России
Список самых странных русских обычаев с точки зрения Запада
Список самых странных русских обычаев с точки зрения Запада
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Вход на сайт
Забыли пароль?
Закрыть Я уже подписался