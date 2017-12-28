Ленивый, плешивый и реагент-троица

Зима в нынешнем году, едва начавшись, уже показала капризный характер: то валит снег, то льет ледяной дождь, то грянет оттепель, то ударят морозы, вмиг превращая все растаявшее в гололед, то снова обрушится снегопад, да еще и с метелью. Как в России борются с "подарками" зимней погоды, "Правда.Ру" спросила руководителя аппарата Ассоциации зимнего содержания дорог (Росзимдор) Анну Шестаченко.

— Какие проблемы, с которыми сталкивается ваша организация в работе, вы считаете самыми острыми?

— Самый острый вопрос — это слабая нормативная база в данной отрасли. Как это ни удивительно, но в такой зимней стране, как Россия, в сфере нормирования зимней уборки зияет большой провал: те немногие документы, которые содержат хоть какую-то информацию — как и чем убирать снег и лед — были созданы 15 лет назад и сильно устарели.

Мы уже работали вместе с другими странами над межгосударственными ГОСТами по требованиям к антигололедным средствам, уровню зимнего содержания дорог. Сейчас готовим ряд документов на национальном уровне, помогаем городам в подборе эффективной технологии зимней уборки.

Наша ассоциация объединяет ведущих ученых из двух десятков институтов, занимается исследованиями и совершенствованием метеопрогнозирования, модернизацией уборочной техники, разработкой требований и методик по предупреждению гололеда и улучшением свойств противогололедных материалов.

— То есть одних реагентов недостаточно?

— Технология зимней уборки не начинается и не заканчивается реагентами. Это комплекс, который включает в себя и метеопрогнозирование, и подбор дорожной техники, и расчет схемы вывоза и утилизации снега, и подробную инструкцию — что делать, если идет залповый снегопад или ледяной дождь. Последнее явление стало очень частым и застает дорожников врасплох. Звонят, советуются, потому что привычное "посыпал песком" не помогает.

— А много где до сих пор посыпают песком?

— Последние 3-4 года все больше городов переходят от песка на полностью растворимые противогололедные материалы. Причин несколько.

Во-первых, изменился климат. Все чаще проблемой становятся не снегопады, а переходы через 0°С, оттепели с похолоданиями, ледяные дожди. Песок, сколько ни сыпь, не поможет. На льду с песком — как на льду без песка: сцепление нулевое.

Во-вторых, ужесточаются требования к содержанию проезжих частей и тротуаров. Последняя редакция национального стандарта, который регламентирует минимальные требования эксплуатационного состояния дорог и улиц, — ГОСТ 50597 — не допускает ни снега, ни зимней скользкости как на проезжей части, так и на тротуарах (что касается тротуаров, то это новое требование призвано снизить очень высокий уровень зимнего травматизма в нашей стране: лопатами и кирками очистить десятки тысяч квадратных метров пешеходных зон до асфальта невозможно, а песок бесполезен, т.к. не плавит лед, поэтому коммунальные предприятия все чаще прибегают к плавящим лед реагентам).

В-третьих, города научились считать деньги. Применение песка обходится в десятки раз дороже его первоначальной стоимости: выше расход на 1м² (песка нужно 250-450 г/м², реагента — 40-70 г/м²). С песком больше пробег техники для обработки дорог, расход топлива и человеческих ресурсов, затраты на весеннюю уборку, очистку ливневой канализации, летнее содержание города. Все это оборачивается колоссальными тратами, которые можно оптимизировать, а где-то и сэкономить при переходе на растворимые реагенты.

— А насколько опасны реагенты?

— Говорить, что реагенты опасны или безопасны, без конкретики — все равно что рассуждать об опасности или безопасности бытовой химии. Все зависит от состава материала, сырья, из которого он сделан, и технологии применения.

Практически все противогололедные материалы, используемые в дорожном хозяйстве, жидкие или твердые, — это различные соли. И по свойствам они очень сильно отличаются.

Например, хлорид натрия, известный как техническая соль, галит — это "ленивый" реагент: ему требуется достаточно много времени для того, чтобы впитать влагу и начать растворять лед. Работать он может лишь до -12°С, с понижением температуры смысла от технической соли нет. При этом хлорид натрия очень агрессивен к металлу, на обуви проявляется разводами, засоляет почвы. В Москве в 1990-е годы работали хлоридом натрия, за 10 лет практически все почвы в городе были засолены. Пришлось искать другие варианты.

— А они есть?

— Конечно. За границей реагенты используют в дорожном хозяйстве лет пятьдесят, они продаются в магазинах рядом с лопатами и стиральными порошками. У нас же это направление активно развивается всего лет десять, но на рынке уже присутствуют экологичные противогололедные материалы, в которых используются ингибиторы коррозии и органические соли, разлагающиеся на углекислый газ и воду.

В США, скандинавских странах материалы с органическими солями (как правило, формиатами) используют на особых территориях — либо рядом с водоемами или особо охраняемыми природными территориями, либо на военных аэродромах, где всегда используют лучшее. А в Москве, например, для снижения экологической нагрузки такими реагентами посыпают тротуары и дороги.

— Это та соль, которая хрустит под ногами и потом все лето лежит на газонах?

— То, что хрустит под ногами и летом можно увидеть на газонах, — мраморная крошка. Белый мрамор для посыпки московских тротуаров добывают там же, откуда его брали для облицовки Храма Христа Спасителя.

В Москве с каждым годом увеличивается число переходов через 0°С. К примеру, в 2009 году таких случаев было 25, а в 2015 году — уже 94, то есть рост почти в четыре раза. И это самое опасное явление с точки зрения образования гололеда и травматизма.

Поэтому был создан специальный комбинированный многокомпонентный материал, часть которого плавит лед, а часть — как раз мрамор — остается на поверхности, и если ударят заморозки, образует шершавое покрытие.

В первый же год, когда обработали этим материалом пешеходные зоны, травматизм пешеходов сократился в три раза. И продолжает оставаться самым низким в России. Так что там, где хрустит под ногами, — безопасно.

— А как такой состав влияет на окружающую среду, обувь?

— Если говорить про московские противогололедные материалы, то с 2011 года, когда столица перешла на многокомпонентные реагенты с органическими солями, засоление почв снизилось в 2,5 раза и сейчас, по данным экологического мониторинга, 97% почв не имеют засоления. Мраморная крошка не вредит почвам и постепенно распадается. Аллергию такие материалы не вызывают и являются малоопасными веществами.

Если говорить про обувь: к разработке состава были привлечены эксперты из кожевенно-обувной промышленности, и в материал для пешеходов включили наиболее щадящие компоненты. Как отреагирует та или иная обувь, сильно зависит от вида, качества кожи и ухода за ней. При этом на обувь воздействуют не только реагенты, но и сама влага. Тонкая натуральная кожа и нежная замша, из которой зачастую сделаны популярные нынче сапоги-угги, очень плохо переносят талый снег — такие сапоги лучше приберечь для сухой зимней погоды. А вот искусственные материалы, еще и обработанные водоотталкивающими спреями, спокойно прослужат не один сезон.

— Вы сказали, что другие города России, помимо Москвы, тоже переходят на реагенты. А там чем пользуются?

— Среди чиновников становится хорошим тоном хотя бы центр города или гостевые маршруты убирать не песком, а реагентами. Многие муниципалитеты закупают такие же антигололедные средства, как в Москве, у крупных производителей.

Но есть те, кто, действуя в ограниченном бюджете или по каким-то своим соображениям, начинает в прямом смысле химичить на улицах города — то есть закупают несколько видов сырья, потом их смешивают у себя каким-то образом. Результат, как правило, плачевный: всплеск дорожно-транспортных аварий, выжженные газоны по весне.

Все-таки, как и любую другую продукцию, реагенты нужно покупать у крупных компаний, у которых налажен входной контроль сырья, берутся пробы готовой продукции, отработаны рецептуры.

Ну и, конечно, основное требование экологического законодательства — закупка только противогололедных материалов, прошедших государственную экологическую экспертизу федерального уровня. Это одна из наиболее комплексных проверок на безопасность применяемого материала.

То есть насколько безопасно и комфортно будет зимой и весной — зависит от качества противогололедного материала и от соблюдения инструкций и регламентов уборки. Ведь производитель может поставить сколь угодно качественный товар, но если его используют неправильно или техника не подготовлена...

Мы на площадке Ассоциации стараемся собирать дорожные службы, чтобы они могли обменяться опытом, получить рекомендации по использованию. Как-то дорожник из одного города пожаловался, что закупили реагент, а он оказался "плешивым" — на дороге наледь растапливал кусками, проплешинами. Выяснилось, что нужно было всего лишь настроить в машине подачу материала, чтобы он распределялся равномерно.

В другом дорожном предприятии поделились своим рецептом: они смешивают часть песка, часть соли и добавляют туда еще и современный реагент, чтоб лед топился лучше. Назвали смесь — реагент "Троица". Работает замечательно, говорят. Я, конечно, не сомневаюсь, что он топит лед хорошо, но без песка и соли топил бы еще лучше, и грязи было бы меньше.

Уважаемые читатели! Если у вас есть вопросы о применении реагентов и зимнем содержании дорог в целом, задавайте их в комментариях — и наш эксперт на них ответит.