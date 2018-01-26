"В российском Крыму есть то, чего никогда не было в украинском"

В ходе телемоста с ведущими вузами страны Владимир Путин заверил, что ситуация вокруг Крыма в ближайшее время стабилизируется. По его словам, социально-экономическое развитие республики пойдет ускоренными темпами после решения нескольких инфраструктурных вопросов и проблем.

Президент России знает, о чем говорит, потому что в этом году будут введены в эксплуатацию сразу несколько ключевых инфраструктурных объектов. Об этом "Правде.Ру" заявила сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.

— Судя по заявлению президента, он знает что-то такое, чего не знаем мы. Согласны?

— Крым как самый молодой субъект РФ, конечно, пользуется поддержкой президента, и мы это ощущаем в решении практических вопросов.

Путин знает, о чем говорит, потому что в этом году будут введены в эксплуатацию сразу несколько ключевых инфраструктурных объектов. Прежде всего, это Крымский мост, в эксплуатацию будет введена автомобильная его часть.

Это и первая очередь трассы "Таврида", и новые электростанции, которые чрезвычайно важны для региона. В Симферополе откроется новый терминал международного аэропорта, который сможет принимать до 6 млн пассажиров в год.

Следует отметить, что у нас сегодня собственные доходы бюджета Крыма уже выросли по сравнению с украинским периодом в 2,5 раза, а если учитывать помощь федерального центра, то более чем в 7 раз.

Все это позволяет властям увеличивать ассигнования на модернизацию социальной инфраструктуры, на повышение качества жизни людей. Так, финансирование здравоохранения увеличилось в 2,4 раза.

Кстати, автомобилистов стало больше раза в четыре. Это говорит о том, что у людей появился достаток. А снижение смертности стало вообще рекордным. Уменьшился и уровень безработицы.

Мы понимаем, что перед нами стоят задачи, которые нужно решать, но главное — в российском Крыму есть то, чего никогда не было в украинском. Это наша безопасность, наша свобода и уверенность в завтрашнем дне. Поэтому мы сегодня благодарны президенту за ту поддержку, которую ощущает регион. Он действительно по-отечески очень много сделал для Крыма.

— В последнее время в Крым приезжает немало иностранных делегаций. Как вы оцениваете уровень зарубежных вложений в проекты полуострова?

— Евросоюз постепенно начинает признавать русский Крым. Сегодня мы видим, что иностранные инвестиции приходят непосредственно в республику.

В апреле состоится международный Ялтинский экономический форум, на котором число иностранных делегаций растет каждый год. И инвестиций у нас сейчас много, несмотря на санкции.

К примеру, итальянцы у нас с первого года воссоединения Крыма с Россией. Израиль, Китай, есть и греческие деньги. Этот список можно продолжить.

Второго такого места на Земле, как Крым, просто нет. Потому инвесторы и приходят, что им важней, прежде всего, собственный интерес. А про санкции они понимают, что те ущербны. Я уверена, в ближайшее время мы с вами увидим изменение этой позорной санкционной политики.

Беседовала Лада КОРОТУН

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