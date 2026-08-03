Что делать при блэкауте в многоэтажке: минимальный набор для автономной жизни

В соцсетях обсуждают возможные блэкауты после ударов ВСУ по электроподстанциям — в том смысле, что осенью они могут затронуть не только приграничье, но и крупные города ЦФО, Поволжья, Урала. Но если Белгород и Крым, новые регионы уже привыкли к выключению электричества (а с ним и воды, и т. д.), "парировали" максимум неудобств покупкой средств автономности — горожане к такому не готовы.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Темный коридор заброшенного здания

Чтобы понять, как город реагирует на внезапное отключение, достаточно вспомнить 25 мая 2005 года. Тогда из-за аварии на подстанции "Чагино" без света остались 6 миллионов человек в Москве и области.

Остановилось метро, встали электрички, светофоры погасли.

В душных лифтах застряли полторы тысячи человек — кнопка вызова не работала.

Сотовая связь упала, банкоматы и кассы в магазинах отключились.

Люди с деньгами на картах не могли купить даже воду.

Таксисты за пару километров просили "сто баксов" (да, тогда доллары неофициально были в ходу).

Город впал в ступор. И это была не атака или диверсия, а просто изношенное оборудование и жара.

Для жителя мегаполиса это не просто "погас свет".

В многоэтажке останавливаются лифты, перестают качать воду насосы, отрубаются домофоны, ворота паркинга и отопление. Не работает WiFi, не работает ТВ, не работает вентилятор и плита (если она не газовая), кондиционер и теплый пол. В туалете темно, в комнатах темно.

Уровень комфорта падает резко — от невозможности спуститься и потом быстро подняться на 16-ый этаж до "ой, а где вода, я хочу пить (или смыть)?!".

Мы не предлагаем превращать квартиру в склад дурного "выживальщика". Речь о базовом наборе, который позволит несколько дней иметь воду, горячую еду, тепло, свет, связь и лекарства — без истерики и лишних затрат.

Опустим вопросы "куда это сложить" и "где взять деньги" — наше дело посоветовать, а вы решайте, что подойдёт именно вам.

Еда и вода при выключении электричества

Начните с газовой плитки. Настольная туристическая с запасом баллонов и спичками/зажигалками (на случай отказа пьезоподжига) — для готовки и кипячения. Термос — чтобы не греть воду каждый раз.

Еда — только то, что не портится и не требует сложного приготовления. Консервы (и ручной консервный нож — поверьте, попытки открыть банку кухонным ножом заканчиваются плохо), паштеты, фасоль, каши, хлебцы, сухари, орехи, сухофрукты, шоколад, сгущёнка, "доширолтоны".

Для скоропортящихся продуктов — термобокс "как у курьеров" или сумка-холодильник с аккумуляторами холода (пластиковые контейнеры, которые замораживаются в морозилке).

Вода — критичный ресурс. Питьевая нужна из расчета 4 литра на человека в сутки. Лучше всего — бутыли по 19 литров из магазина с ручной помпой плюс мелкая тара. Техническая — отдельно, те же бутыли для мытья и смыва.

Влажные салфетки и антисептик сильно сократят расход воды. Если в доме есть дети — проверьте запас детского питания. Животным — корм, вода, наполнитель, лекарства.

Энергия и свет, когда света — нет

Для зарядки телефонов и светильников стоит иметь два пауэрбанка по 30-50 тыс. мАч (или один-два по 60-100 тыс.). Если бюджет позволяет — портативная станция на 700-1000 Вт·ч: она потянет ноутбук, роутер и периодически холодильник.

К роутеру нужен отдельный пауэрбанк или мини-ИБП — оптика продолжает работать, если запитать "коробочки". И запасные кабели, чтобы не выяснить в самый ответственный момент, что "этот кот погрыз, а этот не подходит".

Свет — минимум два налобных фонаря (руки свободны), два-три комнатных аккумуляторных светильника и лампа в туалет. Смешно? Не тем, кто пережил блэкаут. Запаситесь батарейками (они быстро садятся) и удлинителями.

Автор канала "Русский инженер" поделился опытом зимы 2015-2016. У него связка: аккумулятор, инвертор и генератор. Если свет отключают на пару часов — хватает аккумулятора. Если на сутки и больше — генератор запускается не для постоянной работы, а для зарядки аккумулятора, а от него уже питается дом. Так меньше геморроя с удлинителями, экономичнее топливо и безопаснее.

"В новом доме я бы закладывал такую систему на этапе строительства. Тогда можно поставить мощный ИБП, запитать 15-20 кВт и обеспечить комфортную жизнь даже в наше беспокойное время", — говорит он.

Проект "Два майора" подходит к вопросу с иронией, но по делу. "Гречка есть у всех со времен ковида, её не покупаем. А вот по баночке тушняка в неделю — и через месяц у вас 7-14 банок. Запас есть, спину не сорвали, цены не подняли", — советуют они.

По воде — запасайте постепенно, не пытайтесь одномоментно затарить весь запас. По теплу — если отопление отрубится, соберитесь в одной комнате, закройте двери, накройтесь пледами.

Буржуйку в пластиковое окно не вставить, но спальники и грелки — реально.

Главный их совет: "Подумайте, что нужно вашей семье, где вы это возьмёте и куда переместитесь, если ситуация затянется. И не забывайте про соседа, который ничего не взял (кроме iPhone 17 в кредит) — ему, может, придётся помочь."

Гигиена, аптечка и связь

И ещё три вещи, о которых забывают чаще всего.

Аптечка — с запасом постоянных препаратов на неделю. Плюс базовый набор: жаропонижающее, обезболивающее, бинты, пластырь, антисептик.

"Два майора" напоминают: "Если аптечка ограничивается йодом и пластырем от деда — изучите современный такмед. Купите жгут. И для соседа с кредитным iPhone тоже."

Гигиена — влажные салфетки, бумажные полотенца, туалетка, антисептик, мусорные пакеты, одноразовая посуда, чтобы не тратить воду на мытьё.

Связь — если ляжет мобильный интернет и ТВ, выручит копеечный радиоприёмник на батарейках (по нему вы хотя бы узнаете официальные данные и рекомендации).

Наличка — терминалы и банкоматы сразу вырубаются, а перевод без интернета не сделать. Для продвинутых — простые рации для связи квартира-двор.

И ещё: бензиновый или дизельный генератор (тихий инверторный) — вещь хорошая, но дорогая. И без открытого места (вдали от окон) с кабелями в квартиру он скорее угробит вас и соседей, чем спасёт. Ну, а на даче странно не иметь генератор или (в экстремальном случае) печку-"буржуйку".

Повторимся, не надо паниковать и бежать закупаться. Речь о том, чтобы трезво оценить риски и подготовить минимум, который сделает несколько дней без света просто неудобством, а не катастрофой.

Дай бог, чтобы этот список никогда не пригодился — но если пригодится, вы будете готовы.

Уточнения

Блэкаут — нарушение нормального режима всей или значительной части энергетической системы, связанное с повреждением оборудования, недопустимым ухудшением качества электрической энергии или перерывом в электроснабжении потребителей. Так как современное сообщество всё больше зависит от электроэнергии, эти аварии наносят ощутимые неудобства и убытки



Авария в энергосистеме 25 мая 2005 года в Москве — крупная авария, в результате которой на несколько часов была отключена подача электроэнергии в нескольких районах Москвы, Подмосковья, а также в Тульской, Калужской и Рязанской областях. Десятки тысяч человек были заблокированы в остановившихся поездах московского метро и лифтах. Было нарушено железнодорожное сообщение и парализована работа многих коммерческих и государственных организаций.

