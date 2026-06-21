Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наталья Оганова

Школьные шутки перестали быть детской шалостью: мемы и переписки превращаются в судебные дела

Общество

Оскорбительный мем с фотографией учителя может закончиться для семьи судебным иском и выплатой компенсации морального вреда. Суды все чаще рассматривают школьные публикации и переписки не как безобидные шутки, а как доказательства нарушения чести, достоинства и деловой репутации.

Московская школа
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Московская школа

О новой тенденции и важных нюансах Pravda.Ru рассказала практикующий юрист, кандидат юридических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Оганова.

Фото на уроке и иск на 35 тысяч

История из Орехово-Зуева началась с обычного школьного урока. Один ученик тайком сфотографировал преподавательницу, второй обработал снимок в редакторе и сделал оскорбительную картинку. После этого изображение появилось в открытом доступе и разошлось по классу.

Педагог обратилась в суд и потребовала 50 тысяч рублей за унижение, подрыв авторитета и моральные страдания. Суд встал на ее сторону: с одного фигуранта взыскали 15 тысяч рублей, с другого — 20 тысяч рублей.

Итоговая сумма составила 35 тысяч рублей за один мем. Учительница заявила, что пережила сильное беспокойство за репутацию и чувство унижения, а суд согласился с этими доводами.

Как мем перестал быть детской шалостью

Правовая суть таких историй не сводится к школьному конфликту или обычному хулиганству. В исходном материале речь идет о нарушении статей 150 и 151 Гражданского кодекса, которые связаны с защитой чести, достоинства и деловой репутации.

По статье 151 ГК РФ за моральный вред, причиненный оскорблением, суд может взыскать компенсацию. Если оскорбителю нет 14 лет, отвечают родители. Если подростку 16 лет, возможен еще и административный штраф до 5 тысяч рублей.

Именно поэтому публикация в чате, картинка в соцсетях или пересланный мем становятся не просто частью школьной переписки, а материалами для судебного дела.

Региональная практика: суммы растут

Случай в Орехово-Зуеве не единственный. В разных регионах появляются решения по конфликтам между учениками, родителями и педагогами, а суммы компенсаций могут быть значительно выше.

  • В Нижнем Тагиле 13-летняя школьница создала в Telegram-канале на 16 миллионов подписчиков фейковый аккаунт от имени педагога. В нем использовались фотография учителя, оскорбительный ник и объявление интимного характера. Мать девочки признала вину дочери, но ссылалась на тяжелое материальное положение семьи. Суд взыскал 300 тысяч рублей компенсации морального вреда. Судебный акт пока не вступил в силу.
  • В Туринске Свердловской области четверо подростков отредактировали фото учителя и выложили его в соцсети. Родителей оштрафовали на 100 тысяч рублей.
  • В Коряжме Архангельской области за оскорбление педагога с родителей ученика взыскали 20 тысяч рублей. Суд учел заключения прокуратуры и комиссии по делам несовершеннолетних.
  • В Березниках Пермского края девятиклассник опоздал на урок химии, на замечание учителя показал неприличный жест и использовал нецензурную брань. Иск удовлетворили: сумма компенсации составила 10 тысяч рублей. В соцсетях ситуацию описали коротко: "Ценник за оскорбление вывели. Назвал так — плати".

Когда ответчиками становятся учителя

Есть и обратная сторона таких споров. Иногда в суде оказываются уже не дети и их родители, а сами педагоги или образовательные учреждения.

В Козульском районе Красноярского края учитель географии при всем 7-м классе оскорбил 13-летнюю ученицу, обещал вырвать ей волосы и ударить о косяк, а также заявил, что девочка не добьется успехов в спорте. Прокуратура встала на сторону ребенка. Педагог выплатил 20 тысяч рублей компенсации морального вреда и получил выговор. Директору школы также вынесли предупреждение.

В Санкт-Петербурге в коррекционной школе N4 суд рассматривал историю о систематических оскорблениях и ненормативной лексике со стороны педагогов в адрес учеников. С учреждения взыскали 70 тысяч рублей. В исходном материале отмечается, что это уже второй подобный иск к этой школе, а весной одну из учительниц арестовали на 10 суток за побои.

Почему виртуальное оскорбление стало реальным риском

По приведенной статистике, за последние два года в России на 40% выросло количество гражданских исков за виртуальные оскорбления. Истцы выигрывают такие дела в девяти случаях из десяти.

Это означает, что цифровой след стал полноценным доказательством. Скриншоты, переписка, публикации в соцсетях и пересланные изображения могут лечь в основу требований о компенсации морального вреда.

Для учителей такие дела становятся способом защитить профессиональную репутацию. Для родителей — финансовым риском. Для школьников — напоминанием, что анонимность в интернете часто заканчивается в материалах дела.

Что делать учителям, родителям и школьникам

Учителям важно фиксировать оскорбительные публикации, переписку, изображения и видео. Одного разговора с администрацией школы может быть недостаточно: если речь идет о репутации и моральном вреде, ситуацию можно выносить в правовое поле.

Родителям стоит внимательнее относиться к тому, что дети публикуют и пересылают в чатах. Один клик по кнопке "отправить" может обернуться не школьным замечанием, а выплатой компенсации.

Школьникам нужно понимать главное: фото, мем или оскорбительная подпись в интернете не исчезают после удаления из чата. Если картинка уже разошлась, она может стать доказательством.

Главный вывод

Суды больше не воспринимают травлю педагогов и учеников как безобидную часть школьной жизни. Оскорбление в интернете может привести к компенсации морального вреда, штрафам и судебным приставам.

Орехово-Зуево — 35 тысяч рублей. Нижний Тагил — 300 тысяч рублей. Коряжма и Березники — 20 и 10 тысяч рублей. Эти суммы показывают, что цифровая шутка может быстро превратиться в реальный долг.

За виртуальной картинкой стоят реальные нормы Гражданского кодекса. Поэтому перед тем как публиковать или пересылать "смешной" мем, стоит помнить: его цена может оказаться намного выше нескольких минут смеха.

Автор Наталья Оганова
Наталья Оганова — практикующий юрист, к.ю.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ, автор медиахолдинга Правда.Ру
Темы школьники образование
Новости Все >
Золотистый соблазн: хрустящие кабачки с чесночным соусом, перед которыми невозможно устоять
Балетный комфорт или дерзкий "азиатский" шик? 9 акцентов, которые превратят вас в икону моды
Жир держится до последнего, а потом сдаётся: отмыть духовку оказывается проще, чем кажется
Крым оказался в заложниках: события в Керченском проливе парализовали снабжение полуострова
Ваша зелень будет в восторге: 5 правил соседства для укропа и петрушки
Абрикосы в янтарном меду: пошаговый рецепт царского варенья, где каждая долька целая
Дерзость восьмидесятых: почему обувь, которую носили наши мамы, стала главным хитом 2026 года
Секрет свежести оказался не в порошке: место для сушки белья изменит результат стирки
Неожиданный камбэк года: эта активность снова выходит из тени и набирает поклонников
Главная подкормка для перцев: разгоняем рост плодов до максимума всего одним поливом
Сейчас читают
Зимний мохито из банки: как закатать солнечное лето, чтобы хватило до самого Нового года
Еда и рецепты
Зимний мохито из банки: как закатать солнечное лето, чтобы хватило до самого Нового года
Яркий рубиновый десерт из ягод: как приготовить полезный мармелад без долгой варки
Еда и рецепты
Яркий рубиновый десерт из ягод: как приготовить полезный мармелад без долгой варки
Лучше любого лечо: готовим кабачковую юрчу по-турецки — пальчики оближешь
Еда и рецепты
Лучше любого лечо: готовим кабачковую юрчу по-турецки — пальчики оближешь
Популярное
Горючее уходит за считанные часы: в Саратовской области столкнулись с пугающим явлением на АЗС

В регионе зафиксировано резкое изменение ситуации со снабжением горючим, что заставило правительство пересмотреть работу транспортных систем и мониторинг цен.

Горючее уходит за считанные часы: в Саратовской области столкнулись с пугающим явлением на АЗС
Красота или практичность: какие материалы для крыши выигрывают по цене и долговечности
Красота или практичность: какие материалы для крыши выигрывают по цене и долговечности
Окрошка больше не будет водянистой: секрет с одной картофелиной меняет всё за 5 минут
Хранилища пустеют пятый месяц: решение ЦБ по золоту обернулось резким изменением структуры резервов
Россия и движение MAGA оказались союзниками в борьбе с главным врагом США Любовь Степушова Гордыня предшествует падению: внезапный ракетный голод вынудил США идти на крайние меры Андрей Николаев Политический разгром в Вашингтоне: утечка секретных данных обрушила многолетний обман США Юрий Бочаров
Яркий рубиновый десерт из ягод: как приготовить полезный мармелад без долгой варки
Лучше любого лечо: готовим кабачковую юрчу по-турецки — пальчики оближешь
Камни для бани: какие выбрать, чтобы пар был легким, а каменка служила годами
Камни для бани: какие выбрать, чтобы пар был легким, а каменка служила годами
Последние материалы
Золотистый соблазн: хрустящие кабачки с чесночным соусом, перед которыми невозможно устоять
Балетный комфорт или дерзкий "азиатский" шик? 9 акцентов, которые превратят вас в икону моды
Жир держится до последнего, а потом сдаётся: отмыть духовку оказывается проще, чем кажется
Крым оказался в заложниках: события в Керченском проливе парализовали снабжение полуострова
Ваша зелень будет в восторге: 5 правил соседства для укропа и петрушки
Абрикосы в янтарном меду: пошаговый рецепт царского варенья, где каждая долька целая
Дерзость восьмидесятых: почему обувь, которую носили наши мамы, стала главным хитом 2026 года
Секрет свежести оказался не в порошке: место для сушки белья изменит результат стирки
Неожиданный камбэк года: эта активность снова выходит из тени и набирает поклонников
Главная подкормка для перцев: разгоняем рост плодов до максимума всего одним поливом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.