Национальный стандарт для подарков новорожденным: что изменится для семей

Росстандарт поставил точку в спорах о том, что должно лежать в коробке для новорожденного. Утвержден первый национальный стандарт, который превращает хаотичные подарочные наборы в выверенный инструмент поддержки семей. Забудьте о бесполезных сувенирах — теперь каждый предмет в наборе пройдет через сито безопасности и практичности. Новый ГОСТ вступит в силу 1 ноября 2026 года и станет жестким ориентиром для закупок по всей стране.

Защита от брака: что диктует новый стандарт

Раньше регионы собирали подарки для молодых родителей "на глаз". Пока одни вкладывали качественный трикотаж, другие могли сэкономить, наполнив коробку дешевыми безделушками. Глава Роскачества Максим Протасов пояснил, что документ меняет правила игры. Теперь у чиновников есть единый шаблон, основанный на мнении врачей и родителей. Стандарт не только гарантирует качество, но и бьет по рукам тех, кто пытался протащить в наборы сомнительный импорт — приоритет отдается российским фабрикам.

"Это отличный ход для зачистки рынка от токсичного пластика в дешевых игрушках. Мы часто фиксируем, как в детские товары попадают опасные полимеры, которые буквально отравляют среду в детской комнате", — констатировал в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Документ будет действовать три года. Этого времени хватит, чтобы обкатать систему и упростить тендеры по 44-ФЗ. Для производителей это шанс зайти в госзакупки, если их товар соответствует строгим критериям. Для семей — уверенность в том, что пеленка не развалится после первой стирки, а погремушка не вызовет аллергию.

Ползунки по ГОСТу: полный перечень вещей

Список рекомендованных товаров охватывает все базовые потребности младенца в первый год жизни. В него вошли не только одежда и гигиена, но и медицинские изделия. Состав набора должен быть сбалансированным: от одежды до образовательных материалов для родителей. Даже в такие моменты, как защита интересов несовершеннолетних, государство старается дать базу через информационные брошюры.

Категория товара Что включено по стандарту Одежда и текстиль Ползунки, распашонки, чепчики, пинетки, пеленки, одеяла. Уход и гигиена Ванночки, средства для купания, детская посуда, подгузники. Безопасность и развитие Игрушки 0+, световозвращающие элементы, календари прививок.

Особое внимание уделили деталям. В наборе появятся памятки о мерах господдержки и контакты горячих линий. Это поможет родителям не потеряться в бюрократических лабиринтах. Практичность выходит на первый план: каждая вещь должна работать на ребенка, а не пылиться в шкафу.

"Механика распределения таких наборов должна быть защищена от любых сбоев, аналогично тому, как работают банковские системы. Любая задержка в логистике — это удар по доверию граждан", — отметил в беседе с Pravda.Ru юрист по госзакупкам Алексей Никитин.

Группы риска и запрещенные товары

Стандарт вводит жесткое табу на продукцию, которая не прошла сертификацию. Под запрет попали любые материалы с признаками пропаганды насилия или экстремизма. Никаких "серых" товаров — только те, что имеют подтвержденные документы соответствия. За этим будут следить так же строго, как за надежностью цифровой инфраструктуры страны.

Антон Шалаев, руководитель Росстандарта, подчеркнул, что документ создает прозрачные ориентиры для губернаторов. Теперь нельзя будет закупить дешевые аналоги под видом качественного товара. Это не просто коробка с вещами, а гарантия того, что индустрия детских товаров в России начнет работать по единым, высоким правилам.

"Каждый предмет в таком наборе — от погремушки до соски — проходит через физические тесты на излом и химический состав. Стандарт фактически заменяет родительский контроль там, где мама и папа не видят состава материала", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по госзакупкам Алексей Никитин.

Ответы на популярные вопросы о подарочных наборах

Когда новый ГОСТ начнет действовать официально?

Стандарт вступает в силу с 1 ноября 2026 года. До этого момента регионы могут продолжать использовать текущие наработки, но ориентироваться на новые правила рекомендуется уже сейчас.

Можно ли в наборы класть импортные товары?

Приоритет отдается отечественным и локальным производителям. Цель стандарта — поддержать российский бизнес и обеспечить равный доступ к госзакупкам для наших фабрик.

Какие вещи категорически запрещено включать в подарки?

Запрещена продукция без сертификатов соответствия, товары, нарушающие законодательство РФ, а также предметы, содержащие призывы к насилию или экстремистские материалы.

Поможет ли ГОСТ сэкономить бюджетные деньги?

Да, применение стандарта упрощает закупки по 44-ФЗ. Четкие требования к составу исключают траты на "бесполезные сувениры" и позволяют фиксировать цену на конкретный перечень товаров.

