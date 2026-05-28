Хватит кормить людей суррогатом: производителей подделок в России ждет реальный тюремный срок

Рынок продовольствия в России ждет жесткая зачистка. Регулятор намерен перевести борьбу с фальсификатом из плоскости административных штрафов в зону уголовной ответственности. Общественные организации обратились в Генпрокуратуру с требованием обязать ритейлеров проводить сквозной аудит качества продукции на полках. Поводом для радикальных мер стала критическая ситуация в молочной отрасли, где доля подделок в сетях достигла 18%. Государственная Дума уже выразила готовность законодательно закрепить новые правила игры.

Покупатель в супермаркете

Уголовный кодекс против суррогата

Текущая система контроля перестала сдерживать производителей-нарушителей. Штрафы воспринимаются бизнесом как неизбежные издержки, которые легко покрываются сверхприбылью от использования дешевых заменителей жира. Перевод производства и сбыта фальсификата в уголовное поле — это необходимое горькое лекарство для оздоровления рынка.

"Если производитель сознательно заменяет сырье опасными аналогами ради маржи, это должно квалифицироваться как мошенничество или экономическое преступление, а не мелкая оплошность", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Система госуправления нацелена на полную оцифровку контроля. Внедрение ИИ в мониторинг цен и состава продуктов позволит выявлять проблемы в режиме реального времени. Это создаст цифровую среду, где обман государства и потребителя станет технически невозможным.

Ответственность ритейла и риски сетей

Общественники настаивают на введении солидарной ответственности торговых сетей. Сейчас ритейлеры формально проверяют только документы. Предлагается обязать платформы проводить независимые лабораторные тесты. Бизнес ищет способы экономии, иногда жертвуя качеством. Это создает угрозу долгосрочной стабильности потребительского рынка.

Торговые сети должны понимать: полка — это не просто место аренды, а зона ответственности перед законом. Подобный подход уже применяется в банковской сфере, где инкассаторам разрешили сбивать дроны для защиты активов. В продовольственном секторе активом является здоровье нации. Те, кто игнорирует регламенты, рискуют потерять доступ к рынку.

"Потребитель сегодня беззащитен перед агрессивным маркетингом суррогатов. Ритейл обязан стать фильтром, иначе мы получим лавинообразный рост претензий и судебных исков", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист по защите прав потребителей Татьяна Федорова.

Статистика перегрева: молочный сектор

Цифры Россельхознадзора за 2025 год демонстрируют перегрев в сегменте недобросовестной конкуренции. Пик фальсификата в 18% среди молочных продуктов — это сигнал к немедленному вмешательству. Ситуация напоминает кризисные периоды, когда история России знала примеры жесткого пресечения спекуляций. Сегодня регулятор выбирает цивилизованный, но жесткий метод — ужесточение ответственности через Госдуму.

Показатель качества Текущий статус (2025) Доля молочного фальсификата 18% (максимум) Основной вид нарушения Замена молочного жира растительным Мера воздействия Уголовная ответственность (проект)

Для честных участников рынка такие меры станут благом. Снижение доли "серого" товара позволит адекватным игрокам наращивать доходы и повышать зарплаты персоналу. Государство защищает тех, кто играет по правилам. Остальным придется либо перестраивать производство, либо покинуть рынок. В этом смысле экономика самоочищается.

"Фальсификат деформирует рынок. Честный производитель не может конкурировать по цене с тем, кто торгует пальмовым маслом под видом масла сливочного. Это вопрос выживания отрасли", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Важно понимать: регуляция не направлена на удушение бизнеса. Напротив, это создание фундамента для долгосрочного роста. Когда правила прозрачны, а наказание неотвратимо, снижаются риски для инвесторов.

Ответы на популярные вопросы о качестве продуктов

Зачем вводить тюремные сроки за еду?

Административные штрафы не работают. Прибыль от подделок перекрывает любые взыскания. Тюремный срок — это барьер, который заставит менеджмент компаний оценивать риски иначе.

Подорожают ли продукты после введения контроля?

В краткосрочной перспективе возможна коррекция цен на фальсификат до уровня реальной стоимости сырья. Натуральные продукты в цене не вырастут, так как они уже соответствуют нормам.

Как потребителю защитить свои права сейчас?

Пока закон не принят, следует фиксировать нарушения и обращаться в Роспотребнадзор. Если товар нанес ущерб здоровью, последствия регулируются так же строго, как ответственность за детей в других сферах права.

Будут ли проверять маркетплейсы?

Да, общественники настаивают, чтобы онлайн-площадки несли ту же ответственность, что и оффлайн-ритейл. Это исключит возможность сбыта суррогата через интернет-витрины.

Рынок стоит на пороге жесткой трансформации. Те, кто привык зарабатывать на имитации качества, окажутся вне системы. Государство берет курс на бескомпромиссное соблюдение стандартов, понимая, что без этого невозможна стабильность. Как и в случае с поиском первой работы, репутация на рынке продовольствия становится главным капиталом.

