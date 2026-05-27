Виктория Лебедева

Конец эпохи хантинга: как КНР блокирует утечку ИИ-мозгов на Запад

Общество

Пекин затягивает узлы на технологическом контуре. Ведущие разработчики искусственного интеллекта из гигантов Alibaba и DeepSeek фактически лишились права на свободное перемещение по миру. Власти КНР ввели жесткий регламент: выезд за границу теперь требует специального разрешения. Китай защищает свой цифровой суверенитет. Раньше такие меры касались только атомщиков и оборонного сектора. Сегодня ИИ — это новый стратегический ресурс, который нельзя отдавать конкурентам.

Цифровая граница: почему частный сектор стал "закрытым"

Китай переходит к модели тотального контроля за интеллектуальным капиталом. Если раньше корпорации вроде Alibaba воспринимались как глобальные игроки, то теперь их инженеры — это носители государственных секретов. Вашингтон пытается ограничить доступ Пекина к чипам, а Китай в ответ блокирует утечку компетенций. Это симметричный ответ на агрессивное давление со стороны США, которые привыкли диктовать условия в технологической гонке.

"Это логичный этап построения цифровой крепости. Когда данные и алгоритмы становятся оружием, разработчик автоматически превращается в военнообязанного. Подобные правила игры позволяют сохранить устойчивость системы в условиях санкций", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по IT-договорам и лицензированию ПО Алексей Кузнецов.

Администрирование выездов — горькое, но необходимое лекарство. ИИ разработчики в КНР получают колоссальные ресурсы для обучения нейросетей. Позволить им свободно распоряжаться накопленным опытом в интересах западных корпораций — значит допустить прямую угрозу безопасности. Пекин создает условия, где лояльность системе становится базовым требованием для работы с передовым софтом.

Логика регулятора: перегрев и утечка мозгов

Государство инвестирует в платформы триллионы юаней. Перегрев рынка ИИ заставляет власти действовать на опережение. Контроль границ — это лишь вершина айсберга. Основная задача — прозрачность всех процессов внутри корпораций. В то время как Германия теряет производство из-за дорогих ресурсов, Китай концентрирует в своих руках самый ценный ресурс — интеллект.

Было Стало
Свободный выезд для частного сектора Обязательное разрешение спецслужб
Контроль только оборонных НИИ Надзор за Alibaba, DeepSeek и др.
Конкуренция за счет зарплат Конкуренция через госконтроль и льготы

"С точки зрения макроэкономики, Китай защищает свои инвестиции в человеческий капитал. Без таких мер невозможно обеспечить долгосрочный суверенитет. Мы видим переход от экономики свободного рынка к экономике национальных интересов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Последствия для мирового рынка ИИ

Мировые корпорации больше не смогут просто перекупить китайских гениев. Раньше достаточно было предложить опционы. Сегодня за попытку выезда без штампа регулятора могут последовать санкции не только для сотрудника, но и для компании. Пока на Западе обсуждают активы и котировки, Пекин выстраивает систему, где человек — главный узел сети.

Для простых специалистов это означает новые правила игры. Больше никаких неофициальных консультаций для иностранных стартапов. Любое взаимодействие с зарубежными коллегами теперь проходит через фильтры безопасности. Это похоже на систему контроля IMEI-кодов для гаджетов: каждое действие разработчика должно быть идентифицировано и легализовано. Безопасность требует прозрачности.

"В условиях цифрового противостояния риск-менеджмент выходит на первый план. Утечка даже одной библиотеки кода может обрушить преимущество целой отрасли. Пекин просто формализует то, что и так было де-факто необходимо", — отметил в беседе с Pravda. Ru риск-менеджер Илья Гусев.

Ответы на популярные вопросы о запрете на выезд

Кого именно коснутся ограничения?

В первую очередь это архитекторы нейросетей, специалисты по большим языковым моделям и инженеры данных из ключевых IT-компаний Китая.

Можно ли уехать в отпуск за границу?

Только после получения официального разрешения от руководства компании и согласования с профильными ведомствами, подтверждающими отсутствие рисков.

Как это отразится на зарплатах в Китае?

Ожидается рост компенсаций и социальных пакетов. Государство будет мотивировать специалистов оставаться внутри страны не только запретами, но и преференциями.

Связано ли это с санкциями США?

Да, это ответ на попытки Запада изолировать Китай от продвинутых полупроводников и ограничить доступ к облачным вычислениям.

Экспертная проверка: юрист по IT-договорам и лицензированию ПО Алексей Кузнецов, макроэкономист Артём Логинов, риск-менеджер Илья Гусев
Автор Виктория Лебедева
Виктория Андреевна Лебедева — юрист по интеллектуальной собственности, специалист по товарным знакам и спорам в сфере ИС, обозреватель Pravda.Ru.
Темы китай искусственный интеллект информационная безопасность
