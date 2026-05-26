Больше никаких "фейковых" орденов: в России вводят драконовские штрафы за имитацию госнаград

В России готовят правовой фильтр для тех, кто любит украшать китель "иконостасом" из сомнительных побрякушек. Предложение Общественной палаты звучит просто: за ношение копий госнаград и значков, их имитирующих, придется платить серьезные штрафы. Времена, когда на каждом втором "фестивале" встречались люди с "орденами", купленными в переходе, похоже, подходят к концу.
Александр Терновцов из ОП РФ озвучил схему, где халатность и предприимчивость обходятся дорого. Если сейчас за незаконное ношение госнаград физическое лицо отделывается символичными 1-1,5 тысячами рублей, то проект предлагает планку в 30-50 тысяч. Юридические лица, штампующие "награды", попадут под санкции до 100 тысяч рублей. А если эксперты-геральдисты докажут, что значок — почти полная копия госнаграды, штраф может вырасти до полумиллиона. Это не просто налог на тщеславие, а четкий сигнал: авторитет государства не товар.
"Общество устало от карнавала ряженых на официальных мероприятиях. Знак отличия — это ответственность, а не аксессуар для фотосессий", — констатировала в беседе с Pravda.Ru исследователь истории Российской империи Екатерина Мельникова.
Законодатели намерены прикрыть лавочку и для интернет-магазинов, промышляющих торговлей "боевыми" железяками. Наказание за продажу подделок станет ощутимым, хотя коллекционеров изменения не затронут — держать копию в альбоме дома по-прежнему никто не запрещает. Важно, чтобы финансовые правила в стране были прозрачными и предсказуемыми, и сфера наград — не исключение.
Предлагается ввести жесткий водораздел между государственной и общественной символикой. Хотят — пускай награждают волонтеров и активистов, но без элементов "государственного" дизайна: крестов, мечей, звезд или привычных колодок. Александр Терновцов настаивает: военная форма — не место для общественных значков. Нацепил награду — носи её на гражданском пиджаке. При вручении любой общественной медали получателя обяжут расписаться в том, что он осознает: это не государственная награда и привилегий, как за орден, она не дает.
"Нельзя допускать девальвацию государственных наград. Когда любой желающий может купить "золотую звезду" в ларьке, ценность реального подвига обесценивается", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru российский историк Алексей Громов.
|Тип нарушения
|Предлагаемые штрафы
|Ношение знаков (физлица)
|30-50 тысяч рублей
|Юрлица, производящие имитации
|50-500 тысяч рублей
История знаков отличия в России всегда носила сакральный смысл, напоминающий о том, как менялись традиции и социальные нормы в обществе. Попытка навести порядок в этой сфере — шаг к восстановлению иерархии заслуг, где награда — результат труда, а не покупки в сети.
"Юридически все упирается в экспертизу. Сложно доказать имитацию, если дизайн знака лишь отдаленно напоминает оригинал. Потребуется жесткий ГОСТ для негосударственных наград", — предупредил в беседе с Pravda.Ru мировой историк Даниил Лаврентьев.
Нет, если коллекционные предметы хранятся дома и не демонстрируются публично в качестве реальных наград.
Военная форма регламентирована уставом, где нет места частным знакам отличия, которые могут вводить окружающих в заблуждение.
Государственные награды имеют установленные законом образцы, статус которых подтверждается наградными документами государственного уровня.
Им придется изменить дизайн своей продукции, чтобы исключить элементы, схожие с государственными орденами и медалями.
