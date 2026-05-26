Больше никаких "фейковых" орденов: в России вводят драконовские штрафы за имитацию госнаград

В России готовят правовой фильтр для тех, кто любит украшать китель "иконостасом" из сомнительных побрякушек. Предложение Общественной палаты звучит просто: за ношение копий госнаград и значков, их имитирующих, придется платить серьезные штрафы. Времена, когда на каждом втором "фестивале" встречались люди с "орденами", купленными в переходе, похоже, подходят к концу.

Фото: kremlin.ru by Службы Кремля Медаль – «За вклад в развитие Союзного государства»

Бить рублем по тщеславию

Александр Терновцов из ОП РФ озвучил схему, где халатность и предприимчивость обходятся дорого. Если сейчас за незаконное ношение госнаград физическое лицо отделывается символичными 1-1,5 тысячами рублей, то проект предлагает планку в 30-50 тысяч. Юридические лица, штампующие "награды", попадут под санкции до 100 тысяч рублей. А если эксперты-геральдисты докажут, что значок — почти полная копия госнаграды, штраф может вырасти до полумиллиона. Это не просто налог на тщеславие, а четкий сигнал: авторитет государства не товар.

"Общество устало от карнавала ряженых на официальных мероприятиях. Знак отличия — это ответственность, а не аксессуар для фотосессий", — констатировала в беседе с Pravda.Ru исследователь истории Российской империи Екатерина Мельникова.

Законодатели намерены прикрыть лавочку и для интернет-магазинов, промышляющих торговлей "боевыми" железяками. Наказание за продажу подделок станет ощутимым, хотя коллекционеров изменения не затронут — держать копию в альбоме дома по-прежнему никто не запрещает. Важно, чтобы финансовые правила в стране были прозрачными и предсказуемыми, и сфера наград — не исключение.

Форменная этика и дистанция

Предлагается ввести жесткий водораздел между государственной и общественной символикой. Хотят — пускай награждают волонтеров и активистов, но без элементов "государственного" дизайна: крестов, мечей, звезд или привычных колодок. Александр Терновцов настаивает: военная форма — не место для общественных значков. Нацепил награду — носи её на гражданском пиджаке. При вручении любой общественной медали получателя обяжут расписаться в том, что он осознает: это не государственная награда и привилегий, как за орден, она не дает.

"Нельзя допускать девальвацию государственных наград. Когда любой желающий может купить "золотую звезду" в ларьке, ценность реального подвига обесценивается", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru российский историк Алексей Громов.

Тип нарушения Предлагаемые штрафы Ношение знаков (физлица) 30-50 тысяч рублей Юрлица, производящие имитации 50-500 тысяч рублей

История знаков отличия в России всегда носила сакральный смысл, напоминающий о том, как менялись традиции и социальные нормы в обществе. Попытка навести порядок в этой сфере — шаг к восстановлению иерархии заслуг, где награда — результат труда, а не покупки в сети.

"Юридически все упирается в экспертизу. Сложно доказать имитацию, если дизайн знака лишь отдаленно напоминает оригинал. Потребуется жесткий ГОСТ для негосударственных наград", — предупредил в беседе с Pravda.Ru мировой историк Даниил Лаврентьев.

Ответы на популярные вопросы о защите госнаград

Коснется ли закон обычных коллекционеров?

Нет, если коллекционные предметы хранятся дома и не демонстрируются публично в качестве реальных наград.

Почему общественные награды нельзя носить на военной форме?

Военная форма регламентирована уставом, где нет места частным знакам отличия, которые могут вводить окружающих в заблуждение.

Как понять, государственная награда перед тобой или нет?

Государственные награды имеют установленные законом образцы, статус которых подтверждается наградными документами государственного уровня.

Что изменится для компаний, производящих сувениры?

Им придется изменить дизайн своей продукции, чтобы исключить элементы, схожие с государственными орденами и медалями.

Читайте также