Москву накроет арктический ужас: мокрый снег и +2 превратят конец мая в октябрьский кошмар

Центральная Россия готовится к климатическому пике. После аномального тепла регион накрывает арктический фронт, который превратит конец мая в затяжной октябрь. В Москву и Подмосковье возвращается "костяной" ветер, а вместо солнечных ванн жителей ждут ледяные дожди и первый за долгое время мокрый снег.
Метеорологическая идиллия рассыпается на глазах. Вместо того чтобы штурмовать исторический максимум температуры, регион падает в температурную яму.
Арктический "мешок" холодного воздуха, по прогнозам синоптиков, обрушит столбики термометров до +2 градусов в ночные часы. Днем небо затянет "унылой пасмурностью", а воздух прогреется максимум до +8 градусов.
"Такие перепады создают колоссальную нагрузку на экосистему региона. Растения, уже настроившиеся на солнечный антициклон, могут столкнуться с термическим шоком", — рассказал в беседе с Pravda.Ru климатолог Павел Лебедев.
Резкая смена декораций — результат прохождения тыловой части мощного циклона. Северо-западный ветер выдувает остатки майского тепла, заставляя горожан доставать убранные в шкафы пальто. Климатический удар обещает быть коротким, но болезненным для тех, кто уже успел поверить в раннее лето.
Специалисты не исключают появления "мельтешащих хлопьев" на севере и северо-западе Московской области. Однако полноценного снежного покрова ждать не стоит.
Ожидается субстанция, которую метеорологи окрестили "мокрой бурдой". Осадки будут носить смешанный характер, что крайне неприятно для автомобилистов и пешеходов.
|Параметр
|Прогноз на четверг/пятницу
|Дневная температура
|+5…+8 °C
|Ночные заморозки
|до +2 °C
|Тип осадков
|Проливной дождь, мокрый снег
Второй "заход" холода также заденет западные границы региона. Пока столица плавилась от жары в начале месяца, никто не ожидал столь дерзкого реванша зимы. Уровень опасности может быть повышен из-за сильных порывов ветра и ухудшения видимости на дорогах.
"Ливневые дожди такой интенсивности часто выявляют скрытые дефекты в системе стоков. Если не принять меры, мы снова увидим, как Москва бьет рекорды по количеству осадков", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.
Купальный сезон, который многие планировали открыть к Троице, официально переносится. Прогрев водоемов — инертный процесс. Чтобы вода достигла безопасных +18 градусов, потребуется минимум две недели стабильного тепла после текущего похолодания. Пляжи останутся безлюдными как минимум до середины июня.
"Для сельского хозяйства такие "качели" - настоящий вызов. Заморозки на почве могут уничтожить ранние всходы, что потребует оперативного вмешательства аграриев", — объяснил в беседе с Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.
Инфраструктура города переходит в режим ожидания. Несмотря на то что отопительный сезон завершен, коммунальщикам придется следить за состоянием теплосетей в условиях резкого падения температур. Жителям рекомендуется не спешить с высаживанием теплолюбивых культур на дачных участках.
Согласно текущим моделям, возвращение стабильно высоких температур ожидается не раньше второй декады июня. Арктическое влияние ослабнет к началу следующей недели.
При температуре в +2…+5 градусов на почве возможны локальные очаги скользкости, особенно на мостах и эстакадах. Водителям следует соблюдать повышенную дистанцию.
Купание в воде ниже +16 градусов чревато судорогами и резким спазмом сосудов. Безопасный порог в +18…+20 градусов будет достигнут только к середине июня.
Попытки остановить нашествие вредителей с помощью подручных средств часто терпят крах, требуя более профессионального инженерного подхода к грядкам.