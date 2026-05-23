Москву накроет арктический ужас: мокрый снег и +2 превратят конец мая в октябрьский кошмар

Центральная Россия готовится к климатическому пике. После аномального тепла регион накрывает арктический фронт, который превратит конец мая в затяжной октябрь. В Москву и Подмосковье возвращается "костяной" ветер, а вместо солнечных ванн жителей ждут ледяные дожди и первый за долгое время мокрый снег.

Фото: Pravda.Ru by Малова Алёна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Арктическое вторжение: октябрь посреди мая

Метеорологическая идиллия рассыпается на глазах. Вместо того чтобы штурмовать исторический максимум температуры, регион падает в температурную яму.

Арктический "мешок" холодного воздуха, по прогнозам синоптиков, обрушит столбики термометров до +2 градусов в ночные часы. Днем небо затянет "унылой пасмурностью", а воздух прогреется максимум до +8 градусов.

"Такие перепады создают колоссальную нагрузку на экосистему региона. Растения, уже настроившиеся на солнечный антициклон, могут столкнуться с термическим шоком", — рассказал в беседе с Pravda.Ru климатолог Павел Лебедев.

Резкая смена декораций — результат прохождения тыловой части мощного циклона. Северо-западный ветер выдувает остатки майского тепла, заставляя горожан доставать убранные в шкафы пальто. Климатический удар обещает быть коротким, но болезненным для тех, кто уже успел поверить в раннее лето.

Мокрая бурда вместо снежных хлопьев

Специалисты не исключают появления "мельтешащих хлопьев" на севере и северо-западе Московской области. Однако полноценного снежного покрова ждать не стоит.

Ожидается субстанция, которую метеорологи окрестили "мокрой бурдой". Осадки будут носить смешанный характер, что крайне неприятно для автомобилистов и пешеходов.

Параметр Прогноз на четверг/пятницу
Дневная температура +5…+8 °C
Ночные заморозки до +2 °C
Тип осадков Проливной дождь, мокрый снег

Второй "заход" холода также заденет западные границы региона. Пока столица плавилась от жары в начале месяца, никто не ожидал столь дерзкого реванша зимы. Уровень опасности может быть повышен из-за сильных порывов ветра и ухудшения видимости на дорогах.

"Ливневые дожди такой интенсивности часто выявляют скрытые дефекты в системе стоков. Если не принять меры, мы снова увидим, как Москва бьет рекорды по количеству осадков", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Инфраструктура под ударом холода

Купальный сезон, который многие планировали открыть к Троице, официально переносится. Прогрев водоемов — инертный процесс. Чтобы вода достигла безопасных +18 градусов, потребуется минимум две недели стабильного тепла после текущего похолодания. Пляжи останутся безлюдными как минимум до середины июня.

"Для сельского хозяйства такие "качели" - настоящий вызов. Заморозки на почве могут уничтожить ранние всходы, что потребует оперативного вмешательства аграриев", — объяснил в беседе с Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Инфраструктура города переходит в режим ожидания. Несмотря на то что отопительный сезон завершен, коммунальщикам придется следить за состоянием теплосетей в условиях резкого падения температур. Жителям рекомендуется не спешить с высаживанием теплолюбивых культур на дачных участках.

Ответы на популярные вопросы о смене погоды

Когда вернется настоящее лето?

Согласно текущим моделям, возвращение стабильно высоких температур ожидается не раньше второй декады июня. Арктическое влияние ослабнет к началу следующей недели.

Стоит ли ждать гололедицу на дорогах?

При температуре в +2…+5 градусов на почве возможны локальные очаги скользкости, особенно на мостах и эстакадах. Водителям следует соблюдать повышенную дистанцию.

Как низкая температура воды повлияет на здоровье?

Купание в воде ниже +16 градусов чревато судорогами и резким спазмом сосудов. Безопасный порог в +18…+20 градусов будет достигнут только к середине июня.

Экспертная проверка: климатолог Павел Лебедев, эксперт по ЖКХ Евгений Блех, аграрный эксперт Виктор Смирнов
Автор Сергей Баранов
Баранов Сергей Викторович — метеоролог с 26-летним стажем. Специалист по погодным явлениям, штормам и температурным экстремумам.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Темы москва погода прогноз погоды
Москву накроет арктический ужас: мокрый снег и +2 превратят конец мая в октябрьский кошмар
