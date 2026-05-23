Климатический удар по Москве: жара исчезнет за сутки, а май закончится почти осенним холодом

Московская погода совершает резкое пике: после серии температурных рекордов, превративших май в подобие тропиков, в столицу врывается арктический холод. Атмосферный дирижер сменил партитуру — вместо изнуряющего зноя город ждут резкие порывы ветра, ливни и падение температурных показателей до значений марта-апреля. Роман долгого лета временно встает на паузу.

Майский перегрев: итоги аномалии

Центральная Россия прожила неделю в режиме термального шока. Исторический максимум температуры в Москве заставлял плавиться асфальт, а Гидрометцентр зафиксировал 23 региональных рекорда за одни сутки.

От Мурманска до Липецка термометры показывали значения выше нормы на 9 градусов. Лидером стала Тверь, где зафиксировали +31,9 градуса, превратив город в филиал курортного юга.

"Ранее столица плавилась под антициклоном, что создавало колоссальную нагрузку на сельхозугодья из-за быстрого испарения влаги. Такие скачки — это стресс-тест для озимых культур", — объяснил в беседе с Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Атмосферный фронт: финальный аккорд жары

22 мая станет рубежной датой. Солнечный штиль сменяется зоной низкого давления. Температура выше нормы на 7 градусов продержится лишь до обеда. После полудня северо-западные районы Подмосковья накроет стена дождя — ожидается выпадение до четверти месячной нормы осадков за считанные часы.

Параметр Прогноз на 22-25 мая Дневная температура Падение с +30°C до +11°C Тип осадков Ливни, грозы, шквалистый ветер

Природа выкручивает яркость на минимум. Рекордное количество осадков, которое город видел на прошлой неделе, может повториться локально. В субботу жара окончательно капитулирует: дневной прогрев ограничится скромными +23 градусами, что на фоне вчерашнего зноя покажется бодрящей свежестью.

"Мы наблюдаем классическую смену воздушных масс, где холодный фронт буквально 'выдавливает' прогретый воздух наверх, провоцируя опасные метеорологические явления. Риск падения деревьев и рекламных конструкций в такие моменты традиционно высок", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Прогноз на неделю: возвращение в апрель

Следующая неделя станет настоящим испытанием для тех, кто уже убрал куртки на антресоли. Со вторника термометры покажут суровые +5…+10 градусов ночью.

Дневной максимум в +16 градусов будет казаться подарком судьбы. Пик арктического вторжения намечен на 28 мая. В сумерках похолодает до +5, запахнет ранней осенью.

Прогноз суров: климат готовит Москве жаркий сценарий в будущем, но финал мая пройдет на минорной ноте. Вместо летнего загара горожане получат холодные дожди. Календарная весна завершится температурным откатом, который синоптики называют "климатической депрессией".

Ситуация в Петербурге: дожди и холод

Северная столица традиционно принимает удар первой. Уже в понедельник в городе будет всего +14. Циклон над Карелией диктует свои правила: постоянная облачность, ливневые дожди и ночные +6 к концу месяца. Петербург зальет водой — ожидается выпадение половины месячной нормы влаги до июня.

"Такие температурные качели — прямое следствие региональных аномалий. Мы видим, что блокирующие антициклоны сменяются затяжными периодами холода, что становится новой нормой для нашего климата", — объяснил в беседе с Pravda.Ru климатолог Павел Лебедев.

Ответы на популярные вопросы о погоде

Когда в Москву вернется настоящее лето?

По предварительным расчетам, прогрев воздуха начнется не раньше первых чисел июня. Последняя декада мая пройдет под знаком холодных воздушных масс из Арктики.

Стоит ли ждать заморозков на почве в Подмосковье?

В пик похолодания 28 мая на севере области температура может опуститься до +2…+4 градусов. Заморозки маловероятны, но температурный фон будет критически низким для теплолюбивых растений.

Будут ли еще побиты рекорды жары в этом мае?

Вероятность новых рекордов тепла в Москве до конца месяца близка к нулю. Погода перешла в режим компенсации за сверхжаркую середину мая.

