Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Баранов

Климатический удар по Москве: жара исчезнет за сутки, а май закончится почти осенним холодом

Общество

Московская погода совершает резкое пике: после серии температурных рекордов, превративших май в подобие тропиков, в столицу врывается арктический холод. Атмосферный дирижер сменил партитуру — вместо изнуряющего зноя город ждут резкие порывы ветра, ливни и падение температурных показателей до значений марта-апреля. Роман долгого лета временно встает на паузу.

Ладонь у стекла
Фото: unsplash.com by Preslava Glushkova is licensed under Free to use under the Unsplash License
Ладонь у стекла

Майский перегрев: итоги аномалии

Центральная Россия прожила неделю в режиме термального шока. Исторический максимум температуры в Москве заставлял плавиться асфальт, а Гидрометцентр зафиксировал 23 региональных рекорда за одни сутки.

От Мурманска до Липецка термометры показывали значения выше нормы на 9 градусов. Лидером стала Тверь, где зафиксировали +31,9 градуса, превратив город в филиал курортного юга.

"Ранее столица плавилась под антициклоном, что создавало колоссальную нагрузку на сельхозугодья из-за быстрого испарения влаги. Такие скачки — это стресс-тест для озимых культур", — объяснил в беседе с Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Атмосферный фронт: финальный аккорд жары

22 мая станет рубежной датой. Солнечный штиль сменяется зоной низкого давления. Температура выше нормы на 7 градусов продержится лишь до обеда. После полудня северо-западные районы Подмосковья накроет стена дождя — ожидается выпадение до четверти месячной нормы осадков за считанные часы.

Параметр Прогноз на 22-25 мая
Дневная температура Падение с +30°C до +11°C
Тип осадков Ливни, грозы, шквалистый ветер

Природа выкручивает яркость на минимум. Рекордное количество осадков, которое город видел на прошлой неделе, может повториться локально. В субботу жара окончательно капитулирует: дневной прогрев ограничится скромными +23 градусами, что на фоне вчерашнего зноя покажется бодрящей свежестью.

"Мы наблюдаем классическую смену воздушных масс, где холодный фронт буквально 'выдавливает' прогретый воздух наверх, провоцируя опасные метеорологические явления. Риск падения деревьев и рекламных конструкций в такие моменты традиционно высок", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Прогноз на неделю: возвращение в апрель

Следующая неделя станет настоящим испытанием для тех, кто уже убрал куртки на антресоли. Со вторника термометры покажут суровые +5…+10 градусов ночью.

Дневной максимум в +16 градусов будет казаться подарком судьбы. Пик арктического вторжения намечен на 28 мая. В сумерках похолодает до +5, запахнет ранней осенью.

Прогноз суров: климат готовит Москве жаркий сценарий в будущем, но финал мая пройдет на минорной ноте. Вместо летнего загара горожане получат холодные дожди. Календарная весна завершится температурным откатом, который синоптики называют "климатической депрессией".

Ситуация в Петербурге: дожди и холод

Северная столица традиционно принимает удар первой. Уже в понедельник в городе будет всего +14. Циклон над Карелией диктует свои правила: постоянная облачность, ливневые дожди и ночные +6 к концу месяца. Петербург зальет водой — ожидается выпадение половины месячной нормы влаги до июня.

"Такие температурные качели — прямое следствие региональных аномалий. Мы видим, что блокирующие антициклоны сменяются затяжными периодами холода, что становится новой нормой для нашего климата", — объяснил в беседе с Pravda.Ru климатолог Павел Лебедев.

Ответы на популярные вопросы о погоде

Когда в Москву вернется настоящее лето?

По предварительным расчетам, прогрев воздуха начнется не раньше первых чисел июня. Последняя декада мая пройдет под знаком холодных воздушных масс из Арктики.

Стоит ли ждать заморозков на почве в Подмосковье?

В пик похолодания 28 мая на севере области температура может опуститься до +2…+4 градусов. Заморозки маловероятны, но температурный фон будет критически низким для теплолюбивых растений.

Будут ли еще побиты рекорды жары в этом мае?

Вероятность новых рекордов тепла в Москве до конца месяца близка к нулю. Погода перешла в режим компенсации за сверхжаркую середину мая.

Читайте также

Экспертная проверка: аграрный эксперт Виктор Смирнов, эксперт по ЧС Ирина Петрова, климатолог Павел Лебедев
Автор Сергей Баранов
Баранов Сергей Викторович — метеоролог с 26-летним стажем. Специалист по погодным явлениям, штормам и температурным экстремумам.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Темы погода москва климат гидрометцентр прогноз погоды
Новости Все >
Будущее уже здесь: роботы-помощники покоряют китайские дома
Ловушка в жару: как покупка дешевого кондиционера оборачивается кредитом
Холодная экономика: почему ценники на мороженое в России резко пошли вниз
Вынужденное бегство: почему редкие хохотуны массово покидают привычные гнезда
Астрономы нашли планету, которая плюёт на правила — размером с Сатурн, а греется как курорт
Вместо аптек и психологов: простой трюк, который заставит мозг радоваться жизни
Космос обманули: к Луне можно долететь почти бесплатно, если не бороться с гравитацией, а сдаться ей
Игры разума на экране: Collider выбрал лучшие психологические триллеры последних 20 лет
Новая глава: бывший муж Мерил Стрип прокомментировал её вероятный роман
Главная ошибка охотников за джекпотом: кто реально выигрывает в лотерею
Сейчас читают
Вместо химии примените физику: эффективный способ блокировки доступа мухи к луковым грядкам
Садоводство, цветоводство
Вместо химии примените физику: эффективный способ блокировки доступа мухи к луковым грядкам
Это открытие перевернет экономику: найден источник, который делает добычу нефти бессмысленной
Наука и техника
Это открытие перевернет экономику: найден источник, который делает добычу нефти бессмысленной
Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали
Военные новости
Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали
Популярное
Это открытие перевернет экономику: найден источник, который делает добычу нефти бессмысленной

В древних кристаллических породах найден источник чистого газа, который может стать доступной альтернативой традиционным методам получения топлива.

Это открытие перевернет экономику: найден источник, который делает добычу нефти бессмысленной
Кая Каллас рвется говорить с Москвой: в Европе поняли, чем это может закончиться
Кая Каллас рвется говорить с Москвой: в Европе поняли, чем это может закончиться
Вместо химии примените физику: эффективный способ блокировки доступа мухи к луковым грядкам
120 на 80 больше не норма? Новые правила контроля давления для людей старше 65
Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова
Хватит кормить малину чем попало: 2 подкормки, которые делают ягоду крупной и слаще мёда
Живой вкус деревни: как приготовить настоящий хлебный квас без капли дрожжей
Сказка для миллионов: Чехия призвала к столкновению с Россией
Сказка для миллионов: Чехия призвала к столкновению с Россией
Последние материалы
Забудьте про часовое кардио: эта 20-минутная интервальная тренировка плавит жир даже после тренировки
Мозг после 60 можно омолодить: врачи назвали привычки, запускающие нейроны заново
Стираете после 23:00? Вот почему соседи могут вызвать полицию и оставить вас без денег
Жалюзи, шаттерсы и смарт-стекло: чем заменить шторы и забыть про пыль навсегда дома
Самурай в собачьем обличье: молчаливая порода оберегает покой дома без лишнего лая
Климатический удар по Москве: жара исчезнет за сутки, а май закончится почти осенним холодом
Ловушка в жару: как покупка дешевого кондиционера оборачивается кредитом
Отпуск без долгов и стресса: схема накоплений, которая работает даже при кризисе
Зубы стареют не сами: ученые раскрыли причину потери регенерации
Чай против кофеина: почему ваш любимый утренний напиток может быть опасен для скелета
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.