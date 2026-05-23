Климатический удар по Москве: жара исчезнет за сутки, а май закончится почти осенним холодом

Московская погода совершает резкое пике: после серии температурных рекордов, превративших май в подобие тропиков, в столицу врывается арктический холод. Атмосферный дирижер сменил партитуру — вместо изнуряющего зноя город ждут резкие порывы ветра, ливни и падение температурных показателей до значений марта-апреля. Роман долгого лета временно встает на паузу.
Центральная Россия прожила неделю в режиме термального шока. Исторический максимум температуры в Москве заставлял плавиться асфальт, а Гидрометцентр зафиксировал 23 региональных рекорда за одни сутки.
От Мурманска до Липецка термометры показывали значения выше нормы на 9 градусов. Лидером стала Тверь, где зафиксировали +31,9 градуса, превратив город в филиал курортного юга.
"Ранее столица плавилась под антициклоном, что создавало колоссальную нагрузку на сельхозугодья из-за быстрого испарения влаги. Такие скачки — это стресс-тест для озимых культур", — объяснил в беседе с Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.
22 мая станет рубежной датой. Солнечный штиль сменяется зоной низкого давления. Температура выше нормы на 7 градусов продержится лишь до обеда. После полудня северо-западные районы Подмосковья накроет стена дождя — ожидается выпадение до четверти месячной нормы осадков за считанные часы.
|Параметр
|Прогноз на 22-25 мая
|Дневная температура
|Падение с +30°C до +11°C
|Тип осадков
|Ливни, грозы, шквалистый ветер
Природа выкручивает яркость на минимум. Рекордное количество осадков, которое город видел на прошлой неделе, может повториться локально. В субботу жара окончательно капитулирует: дневной прогрев ограничится скромными +23 градусами, что на фоне вчерашнего зноя покажется бодрящей свежестью.
"Мы наблюдаем классическую смену воздушных масс, где холодный фронт буквально 'выдавливает' прогретый воздух наверх, провоцируя опасные метеорологические явления. Риск падения деревьев и рекламных конструкций в такие моменты традиционно высок", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.
Следующая неделя станет настоящим испытанием для тех, кто уже убрал куртки на антресоли. Со вторника термометры покажут суровые +5…+10 градусов ночью.
Дневной максимум в +16 градусов будет казаться подарком судьбы. Пик арктического вторжения намечен на 28 мая. В сумерках похолодает до +5, запахнет ранней осенью.
Прогноз суров: климат готовит Москве жаркий сценарий в будущем, но финал мая пройдет на минорной ноте. Вместо летнего загара горожане получат холодные дожди. Календарная весна завершится температурным откатом, который синоптики называют "климатической депрессией".
Северная столица традиционно принимает удар первой. Уже в понедельник в городе будет всего +14. Циклон над Карелией диктует свои правила: постоянная облачность, ливневые дожди и ночные +6 к концу месяца. Петербург зальет водой — ожидается выпадение половины месячной нормы влаги до июня.
"Такие температурные качели — прямое следствие региональных аномалий. Мы видим, что блокирующие антициклоны сменяются затяжными периодами холода, что становится новой нормой для нашего климата", — объяснил в беседе с Pravda.Ru климатолог Павел Лебедев.
По предварительным расчетам, прогрев воздуха начнется не раньше первых чисел июня. Последняя декада мая пройдет под знаком холодных воздушных масс из Арктики.
В пик похолодания 28 мая на севере области температура может опуститься до +2…+4 градусов. Заморозки маловероятны, но температурный фон будет критически низким для теплолюбивых растений.
Вероятность новых рекордов тепла в Москве до конца месяца близка к нулю. Погода перешла в режим компенсации за сверхжаркую середину мая.
