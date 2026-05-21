Оксана Аникина

Пенсия под вопросом: какие ошибки лишат вас накоплений?

Формирование пенсионного капитала требует системного подхода. Ошибки в оформлении трудовых отношений или выборе налогового режима неизбежно ведут к дефициту будущих выплат. Государство переходит на автоматизированные системы обработки данных, где каждый пропущенный платеж фиксируется цифровым контуром.

Пересчёт пенсии

Математика пенсионных баллов

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) напрямую зависит от легальности вашего дохода. Взносы с "серой" зарплаты формируют лишь малую часть страховых баллов. Остальная сумма, выплаченная "в конверте", выпадает из правового поля и никак не увеличивает будущую пенсию.

"Работа с теневым доходом — это бюджетное самоубийство для будущего пенсионера. Система не видит того, что проходит мимо налоговой декларации. Для Пенсионного фонда существуют только официальные цифры, зафиксированные в отчетах работодателя", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Параметр Влияние на пенсию
Белая зарплата Полное начисление баллов (ИПК)
Зарплата "в конверте" Нулевой вклад в пенсионный капитал

Ловушки для бизнеса и самозанятых

Статус предпринимателя не гарантирует автоматического роста пенсионных прав. Игнорирование фиксированных платежей или работа по договорам гражданско-правового характера без подтвержденных взносов оставляет гражданина "за бортом" стажа. Аналогичная ситуация у самозанятых: налог на профессиональный доход не включает пенсионные отчисления по умолчанию.

"Предприниматели должны четко осознавать: отсутствие добровольных взносов равноценно отсутствию страхового стажа. Вы можете вести активную деятельность, но если документы не подтверждают перечисление денег в систему, для государства вы не работаете", — пояснил в беседе с Pravda. Ru специалист по аудиту Павел Никитин.

С 1 августа 2027 года планируется беззаявительный перерасчет для работающих пенсионеров. Этот механизм станет инструментом адаптации выплат к текущим экономическим реалиям. Ограничение в три балла — необходимый регуляторный фильтр, стабилизирующий фонд и защищающий его от перегрузки.

"Стремление бизнеса сэкономить на налогах сегодня бьет по самому работодателю в будущем через недовольство сотрудников при выходе на пенсию. Любой контур занятости должен быть прозрачен и задокументирован", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru налоговый консультант Ирина Зайцева.

Ответы на популярные вопросы о пенсии

Как узнать количество своих баллов?

Данные доступны в личном кабинете на портале Госуслуг в разделе "Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета".

Входят ли в стаж периоды ухода за детьми?

Да, периоды ухода за детьми до 1,5 лет засчитываются в стаж и дают пенсионные коэффициенты.

Нужно ли самозанятому платить взносы?

Для формирования стажа и ИПК необходимо заключить договор с Социальным фондом и внести добровольный платеж.

Что делать, если работодатель не платил взносы?

Необходимо подать жалобу в трудовую инспекцию или прокуратуру для принудительного взыскания отчислений.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, специалист по аудиту Павел Никитин, налоговый консультант Ирина Зайцева
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
