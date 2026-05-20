Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Оксана Аникина

Цена одиночества: сколько платят за друзей на час?

Общество » Практика

Рынок аренды человеческих отношений перестал быть нишевым курьезом. Количественные показатели говорят о структурных сдвигах: спрос на услуги "друзей на час" взлетел в 2,6 раза. Индустрия транслирует запрос на комфортную коммуникацию без эмоциональных обязательств.

Два мужчины на скамейке
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Два мужчины на скамейке

Экономика эмоционального обслуживания

Сервис трансформировался из разовых подработок в полноценный бизнес-процесс. Агенты эмоционального комфорта оперируют чеками до 200 тысяч рублей в месяц. Модель оплаты гибкая: от 150 рублей за десятиминутный созвон до 10 тысяч за полный день сопровождения на статусных мероприятиях.

"Рынок реагирует на снижение реальных социальных контактов. Это стандартная рыночная адаптация, где дефицит восполняется за деньги. Айтишники и удаленщики — главные драйверы, ведь их работа часто исключает горизонтальные связи в офисе", — констатировал макроэкономист Артём Логинов.

Параметр Детализация
Минимальный порог входа ₽150 (краткосрочная коммуникация)
Масштабирование Увеличение спроса в 2,6 раза

Почему корпоративный сектор выбирает аутсорс дружбы

Стирание границ между жизнью и работой заставляет специалистов искать эргономичные решения для бытовых задач. Выступление в роли спутника на важной встрече или поездка становится удаленной работой, только в поле эмоций. Эффективность здесь измеряется не часами, а снятием психологического напряжения.

"Юридически сделка остается в поле гражданско-правовых договоров на оказание услуг. Важно лишь четкое разграничение ответственности, чтобы общение не трансформировалось в трудовой конфликт", — отметил специалист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Цифровизация социальной жизни ведет к тому, что даже платные места в вузах сегодня не гарантируют навыка легкого общения. Личности приходится покупать то, что раньше давал коллектив.

"Данные исполнителей требуют защиты, ведь в рамках сопровождения раскрываются и личные привычки, и профессиональный контекст клиента", — предупредил специалист по персональным данным Александр Миронов.

Ответы на популярные вопросы о рынке "друзей на час"

Есть ли правовые риски при найме "друга"?

Риски минимальны, если услуги оформлены как гражданско-правовой договор, исключающий трудовые отношения.

Как оценивается квалификация исполнителя?

Рейтинговая система платформ и отзывы становятся единственным инструментом фильтрации контента.

Что входит в стоимость услуги?

Полный спектр: от простого вербального контакта до совместного посещения общественных пространств.

Почему спрос растет именно у IT-сектора?

Высокая интенсивность труда требует быстрой эмоциональной разрядки без глубокого погружения в личность собеседника.

Читайте также

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев, специалист по персональным данным Александр Миронов
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Темы экономика
Новости Все >
Минобороны получило право защищать россиян за рубежом
Диабет годами живет в организме незаметно: миллионы россиян даже не догадываются о болезни
Сон превращается в удушающую ловушку: обычный храп скрывает то, что бьет по мозгу
Нападения подростков в школах не возникают внезапно: спусковой крючок часто находится дома
Рынок труда под контролем: что изменится для мигрантов после новых мер?
В Южной Корее назревает катастрофа: что будет с мировой электроникой?
Напиток со вкусом грусти: эта привычка незаметно крадет фигуру и хорошее настроение
Руки тянутся к чипсам у монитора? Способ преодолеть взбесившийся аппетит
Нейросети рвутся в школы: дети уже обозначили красную линию для технологий
Опять сорвались на сладкое? Этот хитрый трюк навсегда выключит вечерний голод
Сейчас читают
Один надрез на клубне — и куст ломится от картошки: метод, о котором молчат агрономы
Садоводство, цветоводство
Один надрез на клубне — и куст ломится от картошки: метод, о котором молчат агрономы
Добавьте 20 капель в ведро воды: копеечное майское средство заставит медведку сбежать с грядок
Садоводство, цветоводство
Добавьте 20 капель в ведро воды: копеечное майское средство заставит медведку сбежать с грядок
Всего 2 грамма на ведро — и томаты перестанут сбрасывать завязи даже в жару
Садоводство, цветоводство
Всего 2 грамма на ведро — и томаты перестанут сбрасывать завязи даже в жару
Популярное
Мокрица боится не тяпки: метод умных дачников, после которого сорняк больше не лезет

Звездчатка средняя способна полностью захватить участок за считаные дни, однако радикальные методы борьбы с этим растением могут серьезно навредить вашему урожаю.

Мокрица боится не тяпки: метод умных дачников, после которого сорняк больше не лезет
Финал затянувшейся пьесы: Россия видит реальный шанс на полную капитуляцию Киева
Финал затянувшейся пьесы: Россия видит реальный шанс на полную капитуляцию Киева
Добавьте 20 капель в ведро воды: копеечное майское средство заставит медведку сбежать с грядок
Козырь в рукаве: совместные маневры Москвы и Минска сделали провокации Запада бессмысленными
Трамп между угрозами и переговорами: почему Вашингтон снова откладывает решение по Ирану Юрий Бочаров Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев
Вокруг Прибалтики прозвучал тревожный сигнал: Москва больше не исключает жестких мер
Громкий выход из тени: Меркель использует образ Путина для возвращения в большую политику
В Киеве признали опасный перелом на фронте: российские дроны начали работать иначе
В Киеве признали опасный перелом на фронте: российские дроны начали работать иначе
Последние материалы
Цена одиночества: сколько платят за друзей на час?
Можно ли стирать вашу подушку? 3 правила, чтобы она не превратилась в ком
Минобороны получило право защищать россиян за рубежом
Слепая зона тонометра: учёные назвали тренировки, которые заставляют сосуды работать
Диабет годами живет в организме незаметно: миллионы россиян даже не догадываются о болезни
Европейцы схватились за каски: им говорят про мир, а готовят к окопам
Сон превращается в удушающую ловушку: обычный храп скрывает то, что бьет по мозгу
Спокойно выдержит сухой воздух квартиры: эта коллекционная хойя сама охотно идет в рост
Смертный приговор для всего рода: визит какой птицы считают началом катастрофы
"Тихие отличники" атакуют: эксперты бьют тревогу из-за новых угроз в школах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.