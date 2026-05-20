Оксана Аникина

"Тихие отличники" атакуют: эксперты бьют тревогу из-за новых угроз в школах

Общество привыкло искать угрозу там, где "видно": в неблагополучных семьях, среди двоечников или хулиганов. Реальность бьет по шаблонам. Замначальника главного управления по противодействию экстремизму МВД России Александр Богданов вскрыл неудобную статистику. Типичный нарушитель сегодня — это "отличник" из крепкой семьи. Он ведет себя тихо. Его не знают школы без домашних заданий, учителя хвалят за успеваемость. Системы профилактики его просто не видят.

Фото: commons.wikimedia.org by Viktoria.sm2012, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Цифры МВД: нападений становится больше

Статистика суха, как отчет об инвентаризации в тюремном замке. В прошлом году в девяти регионах России произошло 11 нападений на учеников и учителей. Опасность не исчезла — ее удалось купировать в 15 субъектах, где МВД предотвратило еще 21 вероятный инцидент. Система работает, но враг часто "свой".

"Мы имеем дело не с социальным дном, а с тихой деформацией личности внутри вполне конвенциональной среды", — отметила в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Почему семья больше не панацея

Мы привыкли считать, что образование — лекарство от всех бед. А школа — место только для уроков. Потоковые данные МВД показывают: эти подростки не конфликтуют, не стоят на учете, они "системны". Это напоминает ошибки при проектировании опасных объектов, где внешне все гладко, а внутри — критический износ узлов.

"Когда социальный лифт работает стабильно, а внутренний каркас психики дает трещину, мы получаем взрывной эффект. Это вопрос скрытого напряжения, которое не проявляется во внешнем контуре", — разъяснила психолог Надежда Осипова.

Признак Описание
Типичные нападения 11 инцидентов в 9 регионах (прошлый год)
Предотвращено 21 случай в 15 субъектах

Важно понимать: профилактика сегодня требует детективных навыков, а не просто проверки школьных журналов. Как говорил физик Альберт Эйнштейн, гениальность часто сопровождается внутренней драмой. Здесь же мы видим драму без видимых причин.

"Любая система, где игнорируется запрос на эмпатию при внешнем благополучии, неизбежно накопит критический дефицит внимания к состоянию индивида", — предположила психолог Надежда Осипова.

Ответы на популярные вопросы о безопасности

Почему подростки из благополучных семей опасны?

Их поведение не выходит за социальные рамки, что делает их "невидимыми" для учителей и психологов, настроенных на поиск явных нарушений.

Связано ли это с успеваемостью?

Нет. Статистика МВД указывает на отсутствие проблем с учебой: часто это прилежные дети.

Как МВД определяет группы риска?

Анализ охватывает поведение, сетевую активность и коммуникативные цепочки, выходящие за границы стандартных профилактических учетов.

Сколько нападений пресекли в прошлом году?

Специалисты МВД предотвратили 21 возможное нападение в 15 регионах страны.

Динамика угроз

Насилие перестало быть индикатором "уличного воспитания". Сегодня это латентный процесс. Мы меняем подход: смотрим не на то, что ребенок "делает", а на то, что он скрывает, оставаясь идеальным учеником.

Экспертная проверка: психолог Надежда Осипова
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Классические скручивания больше не работают: эти три простых движения сделают талию визуально тоньше
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода
Мокрица боится не тяпки: метод умных дачников, после которого сорняк больше не лезет

Звездчатка средняя способна полностью захватить участок за считаные дни, однако радикальные методы борьбы с этим растением могут серьезно навредить вашему урожаю.

Добавьте 20 капель в ведро воды: копеечное майское средство заставит медведку сбежать с грядок
Капитан полиции раскрыл изнанку дорожного допроса: водители ведутся на дежурную фразу
