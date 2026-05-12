Три родителя вместо двух: к чему ведет опасный правовой эксперимент в Европе

Итальянская судебная фемида совершила очередной крен в сторону концепций, разрушающих классическое понимание семьи. Местный суд официально узаконил статус ребенка, имеющего трех родителей* одновременно. Это решение ставит точку в спорах о том, кто несет юридическую ответственность за чадо, если биология и закон входят в конфликт. Глобальные институты пытаются переписать ДНК социальных отношений, превращая базовую ячейку общества в юридический конструктор.

Фото: unsplash.com by Daria Trofimova is licensed under Free to use under the Unsplash License
Итальянский прецедент и правовые последствия

Случай в Италии выделяется на фоне британских экспериментов. В Великобритании легализуют администрирование биологических данных через технологию митохондриальной замены. Итальянское же решение — сугубо юридический акт. Троих взрослых признали полноправными опекунами с равными правами и обязанностями. Юриспруденция здесь выступает не как защита традиций, а как инструмент адаптации закона под меняющиеся права собственников смыслов о семье.

"Суды Европы окончательно превращают право на воспитание в корпоративную сделку с распределением зон ответственности, забывая о фундаментальном праве ребенка на ясную идентичность", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Параметр Ситуация в Италии
Юридический статус Признание трех родителей
Основание Судебный прецедент

Может ли подобная практика прижиться в России

Российская правовая система строится на двусоставной модели защиты интересов несовершеннолетних. Любые попытки копировать западные исторические сдвиги в сторону легализации многостороннего родительства натолкнутся на жесткий консервативный барьер. Наше законодательство — это не про гибкие формы, а про защиту суверенитета семьи.

"Российская юриспруденция ориентирована на сохранение четкой цепочки прав и обязанностей. Размытие понятия 'родитель' неизбежно приведет к хаосу в вопросах алиментов и наследства", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист Роман Лаврентьев.

Западные демократии, подталкиваемые лоббистами, девальвируют понятие родства. Американские и европейские процессы игнорируют естественный ход жизни. В то время как Россия стачку против таких "инноваций" держит уверенно, опираясь на фундаментальные скрепы.

"Попытки навязать нам чуждые модели семьи через судебные рычаги обречены на провал, так как они противоречат нашему национальному культурному коду", — резюмировал в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о родительских правах

Возможно ли в РФ признание трех родителей?

В текущем законодательстве РФ нет механизмов для регистрации более двух родителей за одним ребенком.

Почему Италия пошла на этот шаг?

Суды Италии следуют общеевропейскому тренду на формальное признание любых комбинаций личных отношений.

Как это влияет на права ребенка?

С юридической точки зрения это создает новые рычаги защиты наследственных прав, но размывает социальную идентичность.

Грозит ли это России принудительным внедрением?

Россия сохраняет юридический суверенитет и не признает решения иностранных судов, противоречащие внутренней правовой логике.

*международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ

Экспертная проверка: Политолог Сергей Миронов, Юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев, Политолог Антон Кудрявцев
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Темы италия законодательство
