Парад Победы под угрозой дождя: синоптики предупредили о резком похолодании в столице

Майское небо над Россией в канун светлого праздника Победы обернулось переменчивым ликом. После нечаянного летнего тепла, когда солнце ласкало купола древнего Владимира и Рязани почти июльским зноем, в центральные пределы страны ворвалась сырая прохлада. Тугие росы сменились холодными дождями, а над Ладогой и вовсе закружила белая кисея из мокрого снега, напоминая о хрупкости весеннего пробуждения.

Сердце России в плену циклона

В столице и окрестностях праздничный день обещает быть строгим. Небо, затянутое серой холстиной облаков, прольется неспешным дождем, принуждая горожан кутаться в плащи.

Несмотря на то, что в начале недели погода в Москве обещала быть милостивой, к 9 мая ртутные столбики застынут на отметках +14…+16 градусов. Воздух, еще вчера пахнувший первой зеленью и теплым асфальтом, напитается влагой горьких приморских ветров.

"Резкое понижение температуры — это не просто каприз. Мы видим, как арктические массы вытесняют остатки тепла, что может негативно сказаться на посевах в Нечерноземье", — отметил в беседе с Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

В малых городах — Костроме, Рязани, Владимире — утро Победы встретит жителей зябким туманом. Здесь температурный режим окажется на пять-шесть градусов ниже привычной нормы. Старинные торговые ряды и крепостные стены будут омыты короткими, но частыми дождями.

Ленинградскую же область и вовсе ждет "возврат зимы" — там вероятны заряды крупы и мокрого снега, хотя в самом Петербурге тучи лишь немного прикроют солнце, оставив надежду на сухой парад при +13 градусах.

Сибирская жара и уральский нрав

Совсем иная картина сложится за хребтом Урала. Если в Екатеринбурге праздник пройдет под знаком северного ветра и дождя при скромных +11 градусах, то сибирские просторы захлестнет волна настоящего лета.

Новосибирск и Барнаул встретят 9 мая при знойных +24…+28 градусах. Это живое дыхание степей принесет с собой не только тепло, но и сильный ветер, способный в считанные мгновения поднимать тучи пыли с просохших дорог.

"Аномальное тепло на востоке страны требует особого внимания к пожарной безопасности. Природа сейчас крайне уязвима перед лицом засушливого периода", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эколог Игорь Степанов.

На юге России, от Курска до Воронежа, майская благодать также временно отступит. Праздничный день пройдет в легкой дымке с вероятностью кратковременных осадков, а ночные заморозки могут напомнить о себе даже в Черноземье.

Жителям стоит помнить, что климатическая норма в этом году ведет себя непредсказуемо, заставляя синоптиков постоянно уточнять прогнозы. Когда долгожданный балтийский циклон уйдет, тепло вернется, но 9 мая придется встречать в куртках и под зонтами.

Регион / Город Прогноз на 9 мая Москва и Подмосковье +14…+16°C, пасмурно, дожди Санкт-Петербург +11…+13°C, без осадков Новосибирск / Алтай +24…+28°C, шквалистый ветер Екатеринбург +11°C, дождь, северный ветер

"Мы фиксируем температурные качели. Такие аномалии становятся новой реальностью для наших широт, требуя пересмотра прогнозов практически каждые три часа", — объяснил в беседе с Pravda.Ru климатолог Павел Лебедев.

Ответы на популярные вопросы о погоде 9 мая

Будет ли в Москве традиционный разгон облаков?

Такие решения принимаются оперативно. Однако при плотном фронте в 9 утра дождь всё же вероятен. Температура останется невысокой.

Где в России 9 мая будет жарче всего?

Лидерами станут Алтайский край и Новосибирская область. Там воздух прогреется до +28 градусов.

Ожидается ли снег в День Победы?

В Ленинградской и на севере Тверской области возможен мокрый снег в утренние часы из-за вторжения арктических масс.

