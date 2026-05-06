Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Баранов

Парад Победы под угрозой дождя: синоптики предупредили о резком похолодании в столице

Общество

Майское небо над Россией в канун светлого праздника Победы обернулось переменчивым ликом. После нечаянного летнего тепла, когда солнце ласкало купола древнего Владимира и Рязани почти июльским зноем, в центральные пределы страны ворвалась сырая прохлада. Тугие росы сменились холодными дождями, а над Ладогой и вовсе закружила белая кисея из мокрого снега, напоминая о хрупкости весеннего пробуждения.

Деревянная лавочка, блестящая от воды
Фото: https://pixabay.com by Arcaion is licensed under Free
Деревянная лавочка, блестящая от воды

Сердце России в плену циклона

В столице и окрестностях праздничный день обещает быть строгим. Небо, затянутое серой холстиной облаков, прольется неспешным дождем, принуждая горожан кутаться в плащи.

Несмотря на то, что в начале недели погода в Москве обещала быть милостивой, к 9 мая ртутные столбики застынут на отметках +14…+16 градусов. Воздух, еще вчера пахнувший первой зеленью и теплым асфальтом, напитается влагой горьких приморских ветров.

"Резкое понижение температуры — это не просто каприз. Мы видим, как арктические массы вытесняют остатки тепла, что может негативно сказаться на посевах в Нечерноземье", — отметил в беседе с Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

В малых городах — Костроме, Рязани, Владимире — утро Победы встретит жителей зябким туманом. Здесь температурный режим окажется на пять-шесть градусов ниже привычной нормы. Старинные торговые ряды и крепостные стены будут омыты короткими, но частыми дождями.

Ленинградскую же область и вовсе ждет "возврат зимы" — там вероятны заряды крупы и мокрого снега, хотя в самом Петербурге тучи лишь немного прикроют солнце, оставив надежду на сухой парад при +13 градусах.

Сибирская жара и уральский нрав

Совсем иная картина сложится за хребтом Урала. Если в Екатеринбурге праздник пройдет под знаком северного ветра и дождя при скромных +11 градусах, то сибирские просторы захлестнет волна настоящего лета.

Новосибирск и Барнаул встретят 9 мая при знойных +24…+28 градусах. Это живое дыхание степей принесет с собой не только тепло, но и сильный ветер, способный в считанные мгновения поднимать тучи пыли с просохших дорог.

"Аномальное тепло на востоке страны требует особого внимания к пожарной безопасности. Природа сейчас крайне уязвима перед лицом засушливого периода", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эколог Игорь Степанов.

На юге России, от Курска до Воронежа, майская благодать также временно отступит. Праздничный день пройдет в легкой дымке с вероятностью кратковременных осадков, а ночные заморозки могут напомнить о себе даже в Черноземье.

Жителям стоит помнить, что климатическая норма в этом году ведет себя непредсказуемо, заставляя синоптиков постоянно уточнять прогнозы. Когда долгожданный балтийский циклон уйдет, тепло вернется, но 9 мая придется встречать в куртках и под зонтами.

Регион / Город Прогноз на 9 мая
Москва и Подмосковье +14…+16°C, пасмурно, дожди
Санкт-Петербург +11…+13°C, без осадков
Новосибирск / Алтай +24…+28°C, шквалистый ветер
Екатеринбург +11°C, дождь, северный ветер

"Мы фиксируем температурные качели. Такие аномалии становятся новой реальностью для наших широт, требуя пересмотра прогнозов практически каждые три часа", — объяснил в беседе с Pravda.Ru климатолог Павел Лебедев.

Ответы на популярные вопросы о погоде 9 мая

Будет ли в Москве традиционный разгон облаков?

Такие решения принимаются оперативно. Однако при плотном фронте в 9 утра дождь всё же вероятен. Температура останется невысокой.

Где в России 9 мая будет жарче всего?

Лидерами станут Алтайский край и Новосибирская область. Там воздух прогреется до +28 градусов.

Ожидается ли снег в День Победы?

В Ленинградской и на севере Тверской области возможен мокрый снег в утренние часы из-за вторжения арктических масс.

Читайте также

Экспертная проверка: аграрный эксперт Виктор Смирнов, климатолог Павел Лебедев, эколог Игорь Степанов
Автор Сергей Баранов
Баранов Сергей Викторович — метеоролог с 26-летним стажем. Специалист по погодным явлениям, штормам и температурным экстремумам.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Темы погода
Новости Все >
Разрыв связи с дорогой: почему привычка выжимать сцепление мешает тормозить
Токсичность за кадром "Друзей": Лиза Кудроу объяснила, за что фанаты должны ненавидеть Росса
От воспитания юношей к управлению мастерами: главные вызовы для нового наставника армейцев
Долги исчезнут без суда? ФНС получит новые полномочия списания с 2026 года в России
После 150 000 км обычное масло убивает мотор: почему нужно срочно менять правила
УФ-индекс и SPF: простое правило, которое спасает кожу даже в пасмурный день
Теневые ловушки бизнеса: как договоры ГПХ лишают россиян минимальных зарплат
Дорогой отдых: обычная поездка к озеру может обернуться крупными штрафами
От самолётов до клипов: кем планируют стать наследники Григория Лепса
Сныть и пырей возвращаются снова и снова: как остановить многолетнюю агрессию сорняков
Сейчас читают
10 минут мира по-киевски: зачем Украина атаковала Джанкой сразу после мирных заявлений
Мир. Новости мира
10 минут мира по-киевски: зачем Украина атаковала Джанкой сразу после мирных заявлений
Летний суп, который исчезает первым: окрошка на ряженке собирает семью за столом
Еда и рецепты
Летний суп, который исчезает первым: окрошка на ряженке собирает семью за столом
Весенняя подкормка груши: один шаг, который увеличит урожай вдвое и спасёт дерево
Садоводство, цветоводство
Весенняя подкормка груши: один шаг, который увеличит урожай вдвое и спасёт дерево
Популярное
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае

Получите крепкий урожай чеснока этой весной с помощью простого восстановления и помощи аптечных средств, подходящих для вашего сада.

Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Больше, чем просто десерт: тонкое искусство создания домашнего Птичьего молока
Фиаско в Персидском заливе: США экстренно сворачивают военные операции против Ирана
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
Забытый герой колхозных полей: скрытный хищник спасал урожай и держал грызунов в страхе
Политический приговор Мерцу: канцлера гонят в отставку за разграбление казны ради Киева
738 дней над бездной: как обычная женщина обманула смерть и лесорубов на высоте 60 метров
738 дней над бездной: как обычная женщина обманула смерть и лесорубов на высоте 60 метров
Последние материалы
После 150 000 км обычное масло убивает мотор: почему нужно срочно менять правила
УФ-индекс и SPF: простое правило, которое спасает кожу даже в пасмурный день
Теневые ловушки бизнеса: как договоры ГПХ лишают россиян минимальных зарплат
Мария Захарова озвучила условия МИД РФ для возобновления переговоров с Киевом
Дорогой отдых: обычная поездка к озеру может обернуться крупными штрафами
От самолётов до клипов: кем планируют стать наследники Григория Лепса
Сныть и пырей возвращаются снова и снова: как остановить многолетнюю агрессию сорняков
Перестаньте бояться позднего ужина: ключевые ошибки, мешающие похудению вечером
Орки в протезах и натурные съёмки: как создаётся новый фильм во вселенной Властелина колец
Богатый образ больше не зависит от брендов: правильные оттенки делают вещи статуснее сразу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.