"Пятерочка" доставляет: история одного заказа, который растаял вместе с репутацией ритейлера

В редакцию Pravda. Ru регулярно приходят письма, но история одного из наших читателей — это не просто жалоба на сервис. Это готовый диагноз эпохе победившего цифрового потребления, где за глянцевым фасадом удобного приложения скрывается банальный корпоративный цинизм.

Фото: commons.wikimedia.org by Elo4kam, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пятерочка

Заказ №1460918596 из "Пятерочки" — абсолютно стандартная потребительская корзина: молоко, кефир, десяток яиц, немного заморозки (филе тунца и горбуши), творог, сыр и пять стаканчиков вологодского пломбира. Обычный набор горожанина, решившего делегировать рутину алгоритмам.

Алгоритмы, в свою очередь, пообещали привезти продукты и уведомить клиента ориентировочно в 13:05. Спустя полтора часа ожидания читатель открывает мобильное приложение ритейлера и обнаруживает, что оплаченный заказ просто растворился в цифровом небытии. Ни статуса, ни чека. Лишь случайный взгляд в папку SMS прояснил ситуацию: оказывается, еще в 12:40 система сухо отчиталась, что заказ доставлен и оставлен у ворот. Без звонка в домофон, без малейшей попытки связаться с клиентом. Курьер просто сбросил пакеты и исчез.

Вводные данные дня заказа: Москва, температура воздуха выше +20 градусов, палящее солнце. В этих условиях пакеты пролежали на улице около двух часов.

Не нужно быть технологом пищевого производства, чтобы понять, во что превратилась замороженная рыба и пломбир при такой термической нагрузке. По словам обратившегося в редакцию, тунец и горбуша растаяли полностью, мороженое превратилось в сладкую лужу, а скоропортящиеся молочные продукты извлекались из пакетов откровенно теплыми. Вместо еды клиенту доставили потенциальную кишечную инфекцию.

Но настоящий градус абсурда вскрылся во время общения со службой поддержки. На "горячей линии" клиенту невозмутимо заявили: у курьера не работало мобильное приложение, поэтому "он мог так поступить". Видимо, сбой в программе — это теперь официальная индульгенция наплевательского отношения к чужому имуществу.

В качестве компенсации за испорченные продукты и сорванный день "эффективные менеджеры" предложили читателю бонус. Сто рублей. Сумма, которая в 2026 году звучит не как извинение, а как откровенный плевок в лицо. Попытка связаться с пресс-службой компании для получения официальных комментариев предсказуемо наткнулась на глухую стену — в переводе звонка было отказано. Система защищает себя.

И здесь складывается вполне конкретный пазл. Как отмечает наш читатель, это не первый подобный эпизод: ранее доставка "Пятерочки" уже привозила ему зеленый, непригодный в пищу картофель вместо спелого, а в упаковках яиц стабильно обнаруживался бой.

Вырисовывается гениальная в своей простоте бизнес-модель. Похоже, что доставка постепенно превращается для ритейлера в идеальный канал сбыта неликвида. Зачем списывать помятый товар, битые яйца или продукты с нарушенным температурным режимом, фиксируя прямые убытки? Куда проще завернуть этот гастрономический мусор в фирменный пакет и отправить слепому алгоритму на доставку. Клиент все равно оплатит корзину авансом. А если начнет качать права — ему всегда можно бросить сторублевую подачку на бонусный счет.

Сегодняшняя доставка еды — это уже не сервис. Это своеобразная потребительская рулетка, где вы за свои же деньги покупаете шанс сыграть с корпорацией в игру "угадай, какой некондиционный товар мы спишем в твой холодильник сегодня". И в этом казино клиент всегда остается в дураках.