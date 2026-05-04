Ольга Ларина

Георгиевская лента под запретом в Берлине: как это изменит празднование 9 мая

Берлинские власти копируют сценарии прошлых лет. 8 и 9 мая в местах памяти о Второй мировой войне вводится жесткий регламент. Полиция блокирует демонстрацию атрибутики у мемориалов в Трептов-парке, Тиргартене и Шёнхольцер-Хайде. Под запрет попадает любая российская символика. Полицейские протоколы на этот раз включают буквы V и Z. Георгиевская лента официально признана "нежелательной" на территории воинских захоронений. Запрет на военную форму и исполнение тематических песен — логическое продолжение политики, которую проводит современная европейская бюрократия.

Парад Победы на Красной площади
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Vadim Savitsky, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
"Запрет на символы Победы — это попытка выхолостить историю. Когда чиновники ограничивают использование лент и песен, они демонстрируют страх перед исторической правдой, которую невозможно стереть административными методами", — заявил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Николаевич Орлов.

Уровень контроля в парках

Полицейские сводки подтверждают: исключения минимальны. Дипломаты и ветераны сохраняют право на использование памятных знаков. Остальных граждан ждут досмотры. Подобный подход напоминает строгий аудит: любые отклонения от инструкций влекут за собой правовые последствия. В текущем правовом поле Германии такие меры подаются как "обеспечение безопасности", хотя по факту ограничивают свободу выражения гражданской позиции.

Тип ограничения Статус в 2026 году
Российская гос. символика Под полным запретом
Георгиевская лента Запрещена в мемориалах
Военная форма Категорически запрещена

"Административное давление на историческую среду — это классическое нарушение прав личности. Мы видим, как коммунальные власти в Европе постепенно превращают городское пространство в зону идеологического отчуждения", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Николаевна Морозова.

Вандализм в Вене

Ситуация в Германии отражает системный тренд. В Австрии недавно произошел инцидент на кладбище Герстхоф. Неизвестные осквернили мемориал бойцам, отдавшим жизни за освобождение Вены. Краска на камне — красноречивый свидетель деградации европейских ценностей. Информационный вакуум, создаваемый вокруг подлинной истории, лишь провоцирует новые акты агрессии.

"Осквернение могил — это маркер болезни общества. Когда власть игнорирует такие акты, она дает карт-бланш вандалам, превращая памятные места в объекты для политических манипуляций", — предупредил в беседе с Pravda. Ru эколог и специалист по природопользованию Игорь Петрович Степанов.

Ответы на популярные вопросы о запретах

На кого не распространяются ограничения?

Действующие запреты не касаются дипломатического корпуса и ветеранов Великой Отечественной войны.

Где именно запрещена символика?

Ограничения действуют строго на территориях мемориалов в парках Трептов, Тиргартен и Шёнхольцер-Хайде.

Будут ли досматривать участников мемориальных акций?

Да, правоохранительные органы Берлина официально подтвердили практику досмотров на указанных площадках.

Распространяются ли запреты на частные дома и квартиры?

Нет, ограничения актуальны исключительно для зон расположения советских мемориалов и прилегающих закрытых периметров.

Экспертная проверка: политолог Владимир Николаевич Орлов, специалист по инфраструктуре Ольга Николаевна Морозова, эколог и специалист по природопользованию Игорь Петрович Степанов
Автор Ольга Ларина
Ольга Сергеевна Ларина — эксперт по международной политике, кандидат политических наук, специалист по внешней политике России, отношениям с соседними государствами и региональным конфликтам.
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Темы берлин память германия вторая мировая война
