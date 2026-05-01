Алина Корнеева

Без суда и следствия: какие налоговые долги исчезнут автоматически с 1 мая

Майский пакет регуляторных изменений фокусируется на тонкой настройке социального баланса и ужесточении контроля над трансграничным движением ликвидных активов. Государство переходит от фронтальных дотаций к точечному администрированию.

Бизнесмен считает налоги

От поддержки многодетных семей при минимальных отклонениях в доходах до радикальной чистки налоговых реестров от безнадежной дебиторской задолженности физлиц. Экономика входит в фазу прецизионного управления, где цифровой след гражданина и бизнеса определяет его право на льготу или степень фискального давления.

Социальная донастройка: пособия и пенсии

Институциональная ловушка, в которую попадали семьи при символическом росте доходов, ликвидирована. С 22 мая право на единое пособие сохраняется за многодетными, если их зарплата выросла не более чем на 10% сверх регионального прожиточного минимума.

Это решение устраняет демотивацию к карьерному росту и легализации доходов в сегменте малого бизнеса. Синхронно корректируются выплаты лицам старше 80 лет: автоматическое удвоение фиксированной части пенсии купирует бюрократические издержки системы.

"Мы видим переход к сервисной модели государства. Система сама анализирует размер пенсии в России и статус инвалидности, исключая заявительный принцип там, где данные уже есть в реестрах. Это снижает административную нагрузку на граждан", — объяснила в беседе с Pravda.Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.

Фискальная гигиена и контроль оборота

ФНС приступает к санации балансов. С 1 мая ведомство получает право списывать безнадежные долги по имущественным и транспортным налогам без участия судов. Речь идет о "мертвых" цифрах, которые искажают реальную картину задолженности и перегружают систему исполнения.

Параллельно вводится жесткий фильтр для рынка БАДов: теперь обязательна не только регистрация, но и подтверждение эффективности через аккредитованные лаборатории. По аналогии с тем, как цены на фрукты регулируются складской логистикой, рынок добавок теперь фильтруется через сито качества.

Область изменений Инструмент реализации
Налоговая сфера Внесудебное списание безнадежного сальдо ЕНС
Рынок БАД Обязательная маркировка и научная верификация
Товарные рынки Расширение параллельного импорта на оборудование

"Безнадежный долг — это токсичный актив регулятора. Упрощенная процедура списания позволяет очистить историю налогоплательщика, если срок взыскания истек, что критически важно для его кредитного рейтинга и социальных выплат в будущем", — отметил в беседе с Pravda.Ru юрист по налоговому праву Денис Прохоров.

Цифровой контур образования и автошкол

Государство усиливает надзор за качеством человеческого капитала. Платформа "Работа в России" превращается в прозрачный хаб для целевого обучения. Теперь каждое отчисление или отказ от трудоустройства прозрачны для Минобрнауки.

В сегменте автошкол вводится публичный рейтинг: МВД будет связывать качество обучения с аварийностью выпускников. Плохие показатели — прямой путь к потере лицензии, так как российская экономика более не готова оплачивать издержки низкой квалификации на дорогах.

Внешний контур: золото и импорт

Ужесточается режим оборота драгметаллов. Лимит в 100 граммов на вывоз золотых слитков физлицами — это барьер для серого экспорта под видом личных нужд.

В то же время расширение параллельного импорта на высокотехнологичное оборудование и реакторы свидетельствует о приоритете промышленной безопасности. Несмотря на то, что социальные выплаты остаются в фокусе, бесперебойность производственных цепочек требует упрощения ввоза критических компонентов.

"В условиях волатильности золото становится инструментом нелегального вывода капитала. Лимит в 100 граммов отсекает мелких курьеров, сохраняя прозрачность через Пробирную палату для добросовестных участников", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Завершает майскую повестку открытие границ с Саудовской Аравией. 90-дневный безвиз стимулирует деловой туризм и инвестиционные контакты. История российской печати учит нас, что язык и его орфография меняются годами, но правила перемещения товаров и людей сегодня переписываются в реальном времени. Чтение старых газет напоминает: стабильность правил — залог доверия к государственным институтам.

Ответы на популярные вопросы о новых правилах мая

Как узнать, спишут ли мне налоговый долг автоматически?

ФНС проводит анализ задолженности на основе данных внутреннего аудита. Если срок взыскания истек (обычно более 3 лет), сальдо ЕНС будет скорректировано без вашего участия. Проверить это можно в личном кабинете налогоплательщика.

Нужно ли подавать заявление на доплату к пенсии после 80 лет?

Нет, перерасчет страховой пенсии по старости производится Социальным фондом России проактивно на основании данных персонифицированного учета.

Считается ли вывоз золотых украшений нарушением нового лимита?

Нет, ограничения касаются исключительно аффинированного золота в слитках. Ювелирные изделия для личного пользования регулируются иными правилами таможенного декларирования.

Экспертная проверка: экономист по рынку труда Ирина Костина, юрист по налоговому праву Денис Прохоров, макроэкономист Артём Логинов
Автор Алина Корнеева
Алина Сергеевна Корнеева — банковский аналитик, специалист по анализу капитала, регуляторных нормативов и финансовой устойчивости банков, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
