Илья Соколов

Как выжить без интернета в Москве 9 мая: лайфхаки на случай тотального отключения

Москва готовится к Дню Победы в режиме жесткой радиодиеты. Столица замерла в ожидании "цифрового детокса", который обещает стать самым масштабным за десятилетие. Безопасность диктует свои законы: эфир внутри МКАД рискует очиститься от лишних сигналов, превращая смартфоны в бесполезные стеклянные кирпичи.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Минобороны России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Цифровой блэкаут: границы и сроки

Инсайдеры и профильные каналы нагнетают: в этом году ограничения связи выйдут за пределы Тверской и Красной площади. Параметры безопасности масштабируются.

Под удар попадает вся территория внутри МКАД. График отключений синхронизирован с репетициями — 5, 7 и непосредственно 9 мая. Система не просто "придавит" скорость, она может полностью вырезать сотовый сигнал, включая СМС и голосовые вызовы.

"Это бред считать, что только интернет мешает. Современные системы навигации БПЛА могут использовать и сотовые вышки для ориентации. Радиомолчание — базовый протокол безопасности", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Прошлый год приучил москвичей к жизни без онлайн-заказов и такси в центре. Теперь география расширяется. Эфир снова стал прозрачным лишь весной, но майские праздники возвращают режим стерильности.

Для многих горожан одиночество может обернуться болезнями из-за страха лишиться привычного канала коммуникации. Психологическая зависимость от сети сталкивается с суровым техническим регламентом.

Возврат к проводам и стационарной классике

На фоне слухов о глобальном шатдауне в столице фиксируют аномальный тренд. Жители сдувают пыль с домашних телефонов. Стационарные телефоны захватывают Москву, обещая связь там, где бессильны вышки. Медь не боится "глушилок" и РЭБ. Это превращается в единственный легальный способ вызвать врача или позвонить родным.

Тип связи Статус в дни парада
Мобильный интернет (LTE/4G) Полная блокировка внутри МКАД
Голосовая связь и СМС Возможные перебои и отключения
Проводной интернет (Fiber/ADSL) Работает в штатном режиме

"Инфраструктура мегаполиса адаптирована к временным нагрузкам, но полное отключение эфира — это вызов для бизнеса. Доставки и логистика встанут", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Логика РЭБ: почему "белые списки" чернеют

Ранее операторы использовали технологию "белых списков", пропуская трафик критически важных приложений. Теперь тактика меняется. Под ударом могут оказаться даже те регионы, где связь была на вес золота.

Опыт соседних областей показывает: когда Смоленск погрузился в эфирную тишину, никакой селективности не было. Тотальное отключение — самый дешевый и надежный способ заслепить потенциальную угрозу.

"Городское освещение и транспортные системы управляются через выделенные каналы. Гражданский сегмент — это шум, который в такие дни просто отсекают", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о связи в Москве

Будет ли работать Wi-Fi в квартирах?

Да, проводной интернет через роутеры отключения не затронут. Проблема коснется только мобильных данных.

Как заказать такси 9 мая?

Лучше планировать поездки заранее или использовать стационарные телефоны для вызова диспетчерских служб, если они еще поддерживают такой формат.

Затронут ли ограничения банковские карты?

Оплата через POS-терминалы в магазинах может сбоить, если терминал работает через мобильную SIM-карту. Рекомендуется иметь при себе наличные.

Экспертная проверка: специалист по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова, региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова
Автор Илья Соколов
Илья Соколов — аналитик центра мониторинга безопасности, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
