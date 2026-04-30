Топ-10 онлайн-школ для подготовки к ЕГЭ

Онлайн-подготовку к ЕГЭ выбирают по многим причинам, основные — это экономия денег родителей и времени выпускника. Но как найти лучшие школы для подготовки к ЕГЭ, если поисковый запрос выдаёт десятки сайтов, обещающих самые высокие результаты?
Чтобы вы не полагались на рекламу и не тратили время и нервы, мы проанализировали крупнейшие онлайн-школы с собственными платформами, предлагающие подготовку к экзаменам, и собрали 10 отличных вариантов.
100балльный репетитор Обучение: программы, рассчитанные на полтора, один или полгода обучения, ДЗ и ежемесячные пробниками; интенсивы, марафоны и вебинары. Цена: от 3 090 ₽ в месяц. Результаты: №1 по количеству стобалльников*, 14% стобалльников 2025 года готовились здесь; 300 000+ выпускников. Преподаватели: 12 лет — средний стаж преподавателей, 100 баллов — средний балл ЕГЭ за свой предмет. Поддержка: круглосуточные кураторы, чаты с преподавателями и учениками. Отзывы: 4,85 на Tutortop, 96% на "Отзовике". Особенности: Скидки при покупке нескольких курсов Система жизней: 3 пропущенных домашки = удаление с курса Стиль преподавания — молодёжный.
Умскул Обучение: программы, рассчитанные на год и полгода; индивидуальные занятия. Цена: от 5 590 ₽ в месяц. Результаты: средний балл выпускников — 83,1, 12% стобалльников 2025 года готовились здесь. Преподаватели: эксперты ФИПИ, выпускники и преподаватели ведущих вузов. Поддержка: кураторы на некоторых тарифах, чаты с преподавателями. Отзывы: 4,85 на Tutortop, 89% на "Отзовике".
Сотка Обучение: самостоятельное изучение материалов, короткие видеоуроки от преподавателей, отработка заданий на тренажёре. Цена: пакет на 4 предмета — от 8 040 ₽ в месяц. Результаты: 21 003 высокобалльника, 250 тысяч выпускников. Преподаватели: опытные эксперты ЕГЭ/ОГЭ. Поддержка: персональные помощники, проверка работ наставниками, чаты. Отзывы: 4,82 на Tutortop, 94% на "Отзовике".
Тетрика Обучение: индивидуальные уроки с преподавателем или в небольших группах. Цена: не указана в открытых источниках. Результаты: 9600+ учеников-высокобалльников, 41 000 успешно сдали экзамены. Преподаватели: эксперты ЕГЭ/ОГЭ, преподают 5+ лет. Поддержка: после урока преподаватель даёт развёрнутую обратную связь. Отзывы: 4,71 на Tutortop, 94% на "Отзовике".
Школково Обучение: курсы на год или полгода с лекциями и самостоятельными заданиями. Цена: от 5 701 ₽ в месяц. Результаты: 624 стобалльника в 2024 учебном году. Преподаватели: преподаватели со стажем, получившие статус эксперта. Поддержка: ручная проверка заданий второй части, онлайн-чат поддержки, кураторы. Отзывы: 4,67 на "Окурсах.ру".
ЕГЭLAND Обучение: программа рассчитана на год подготовки. Цена: пакет на 2 предмета — от 9 786 ₽ в месяц. Результаты: входит в тройку крупнейших онлайн-школ, 200 000+ выпускников, в среднем 80+ баллов у учеников. Преподаватели: высокобалльники, прошедшие обучение на платформе. Поддержка: личный наставник, сообщество учеников офлайн и онлайн. Отзывы: 4,72 на Tutortop, 97% на "Отзовике".
Фоксфорд Обучение: программы на год или полгода, бесплатные вебинары, индивидуальные занятия с преподавателем. Цена: пакет на 4 месяца — от 18 668 ₽. Результаты: 16 лет занимаются подготовкой к ГИА, подготовили 100+ тысяч учеников, средний балл выпускников — 84. Преподаватели: прошли обучение в ФИПИ, окончили ведущие вузы страны, некоторые преподают в них. Поддержка: проверка ДЗ, кураторы на некоторых тарифах, чат с учениками и преподавателями. Отзывы: 4,69 на Tutortop, 74% на "Отзовике".
Вебиум Обучение: годовая программа подготовки, банк заданий с безлимитным доступом. Цена: от 4 326 ₽ в месяц. Результаты: 1062 стобалльника, средний балл выпускников — 73, каждый третий ученик — высокобалльник. Преподаватели: выпускники рейтинговых вузов, авторы собственных методик. Поддержка: кружки по интересам, поддержка наставников, прошедших подготовку по стандартам онлайн-школы. Отзывы: 4,7 на Tutortop, 96% на "Отзовике".
Maximum Education Обучение: годовая подготовка в группах или индивидуальные занятия на некоторых тарифах. Цена: от 4 600 ₽ в месяц. Результаты: средние баллы ЕГЭ выпускников на 20% выше, чем по стране. Преподаватели: регулярно подтверждают квалификацию и проходят курсы ФИПИ. Поддержка: персональные кураторы, встречи с ментором раз в месяц, встречи со студентами вузов. Отзывы: 4,68 на Tutortop, 73% на "Отзовике".
Skysmart Обучение: программа рассчитана на год или полгода обучения, занятия с репетитором; безлимитное количество заданий для самоподготовки. Цена: от 4 600 ₽ в месяц. Результаты: 40 000+ учеников успешно сдали экзамены. Преподаватели: регулярно сдают ЕГЭ, повышают квалификацию и подтверждают статус эксперта. Поддержка: кураторы-бадди, сообщество учеников. Отзывы: 4,73 на Tutortop, 91% на "Отзовике".
Вывод
Каждая из этих онлайн-школ даёт качественные знания, но отличается от других методами преподавания, подходом к обучению и другими фишками. Выбирайте подходящую именно вам — и успехов в подготовке!
Вся информация о школах, приведённая в статье, основана на данных из открытых источников (официальные сайты школ, независимые рейтинги и отзывы учеников). Мы не заявляем о превосходстве или недостатках какой-либо школы или платформы, а предоставляем сведения для справочного сравнения и информационных целей.