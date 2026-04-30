Топ-10 онлайн-школ для подготовки к ЕГЭ

Онлайн-подготовку к ЕГЭ выбирают по многим причинам, основные — это экономия денег родителей и времени выпускника. Но как найти лучшие школы для подготовки к ЕГЭ, если поисковый запрос выдаёт десятки сайтов, обещающих самые высокие результаты?

Чтобы вы не полагались на рекламу и не тратили время и нервы, мы проанализировали крупнейшие онлайн-школы с собственными платформами, предлагающие подготовку к экзаменам, и собрали 10 отличных вариантов.

100балльный репетитор

Обучение: программы, рассчитанные на полтора, один или полгода обучения, ДЗ и ежемесячные пробниками; интенсивы, марафоны и вебинары.

Цена: от 3 090 ₽ в месяц.

Результаты: №1 по количеству стобалльников*, 14% стобалльников 2025 года готовились здесь; 300 000+ выпускников.

Преподаватели: 12 лет — средний стаж преподавателей, 100 баллов — средний балл ЕГЭ за свой предмет.

Поддержка: круглосуточные кураторы, чаты с преподавателями и учениками.

Отзывы: 4,85 на Tutortop, 96% на "Отзовике".

Особенности: Скидки при покупке нескольких курсов Система жизней: 3 пропущенных домашки = удаление с курса Стиль преподавания — молодёжный. Умскул

Обучение: программы, рассчитанные на год и полгода; индивидуальные занятия.

Цена: от 5 590 ₽ в месяц.

Результаты: средний балл выпускников — 83,1, 12% стобалльников 2025 года готовились здесь.

Преподаватели: эксперты ФИПИ, выпускники и преподаватели ведущих вузов.

Поддержка: кураторы на некоторых тарифах, чаты с преподавателями.

Отзывы: 4,85 на Tutortop, 89% на "Отзовике". Сотка

Обучение: самостоятельное изучение материалов, короткие видеоуроки от преподавателей, отработка заданий на тренажёре.

Цена: пакет на 4 предмета — от 8 040 ₽ в месяц.

Результаты: 21 003 высокобалльника, 250 тысяч выпускников.

Преподаватели: опытные эксперты ЕГЭ/ОГЭ.

Поддержка: персональные помощники, проверка работ наставниками, чаты.

Отзывы: 4,82 на Tutortop, 94% на "Отзовике". Тетрика

Обучение: индивидуальные уроки с преподавателем или в небольших группах.

Цена: не указана в открытых источниках.

Результаты: 9600+ учеников-высокобалльников, 41 000 успешно сдали экзамены.

Преподаватели: эксперты ЕГЭ/ОГЭ, преподают 5+ лет.

Поддержка: после урока преподаватель даёт развёрнутую обратную связь.

Отзывы: 4,71 на Tutortop, 94% на "Отзовике". Школково

Обучение: курсы на год или полгода с лекциями и самостоятельными заданиями.

Цена: от 5 701 ₽ в месяц.

Результаты: 624 стобалльника в 2024 учебном году.

Преподаватели: преподаватели со стажем, получившие статус эксперта.

Поддержка: ручная проверка заданий второй части, онлайн-чат поддержки, кураторы.

Отзывы: 4,67 на "Окурсах.ру". ЕГЭLAND

Обучение: программа рассчитана на год подготовки.

Цена: пакет на 2 предмета — от 9 786 ₽ в месяц.

Результаты: входит в тройку крупнейших онлайн-школ, 200 000+ выпускников, в среднем 80+ баллов у учеников.

Преподаватели: высокобалльники, прошедшие обучение на платформе.

Поддержка: личный наставник, сообщество учеников офлайн и онлайн.

Отзывы: 4,72 на Tutortop, 97% на "Отзовике". Фоксфорд

Обучение: программы на год или полгода, бесплатные вебинары, индивидуальные занятия с преподавателем.

Цена: пакет на 4 месяца — от 18 668 ₽.

Результаты: 16 лет занимаются подготовкой к ГИА, подготовили 100+ тысяч учеников, средний балл выпускников — 84.

Преподаватели: прошли обучение в ФИПИ, окончили ведущие вузы страны, некоторые преподают в них.

Поддержка: проверка ДЗ, кураторы на некоторых тарифах, чат с учениками и преподавателями.

Отзывы: 4,69 на Tutortop, 74% на "Отзовике". Вебиум

Обучение: годовая программа подготовки, банк заданий с безлимитным доступом.

Цена: от 4 326 ₽ в месяц.

Результаты: 1062 стобалльника, средний балл выпускников — 73, каждый третий ученик — высокобалльник.

Преподаватели: выпускники рейтинговых вузов, авторы собственных методик.

Поддержка: кружки по интересам, поддержка наставников, прошедших подготовку по стандартам онлайн-школы.

Отзывы: 4,7 на Tutortop, 96% на "Отзовике". Maximum Education

Обучение: годовая подготовка в группах или индивидуальные занятия на некоторых тарифах.

Цена: от 4 600 ₽ в месяц.

Результаты: средние баллы ЕГЭ выпускников на 20% выше, чем по стране.

Преподаватели: регулярно подтверждают квалификацию и проходят курсы ФИПИ.

Поддержка: персональные кураторы, встречи с ментором раз в месяц, встречи со студентами вузов.

Отзывы: 4,68 на Tutortop, 73% на "Отзовике". Skysmart

Обучение: программа рассчитана на год или полгода обучения, занятия с репетитором; безлимитное количество заданий для самоподготовки.

Цена: от 4 600 ₽ в месяц.

Результаты: 40 000+ учеников успешно сдали экзамены.

Преподаватели: регулярно сдают ЕГЭ, повышают квалификацию и подтверждают статус эксперта.

Поддержка: кураторы-бадди, сообщество учеников.

Отзывы: 4,73 на Tutortop, 91% на "Отзовике".

Вывод

Каждая из этих онлайн-школ даёт качественные знания, но отличается от других методами преподавания, подходом к обучению и другими фишками. Выбирайте подходящую именно вам — и успехов в подготовке!

Вся информация о школах, приведённая в статье, основана на данных из открытых источников (официальные сайты школ, независимые рейтинги и отзывы учеников). Мы не заявляем о превосходстве или недостатках какой-либо школы или платформы, а предоставляем сведения для справочного сравнения и информационных целей.

*- Рейтинг составлен Smart Ranking 2025