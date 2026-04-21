Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Павел Лебедев

Климатический поворот: столкновение циклонов превратит неделю в погодное испытание

Общество

Русская равнина замерла в тревожном ожидании. Весна, едва успевшая распустить почки в старых садах Владимира и Рязани, внезапно отступила под натиском ледяного дыхания Арктики. Прозрачный апрельский воздух наполнился колючей сыростью — это дыхание Баренцева моря пробивается сквозь нежные кружева молодой листвы. Столкновение южного циклона и скандинавского исполина-антициклона превращает грядущую неделю в испытание для тех, кто уже поверил в окончательное тепло.

Фото: Ирина Кудряшова is licensed under public domain
Первые цветы весной

Возвращение зимы в центральные регионы

Природа решила отбросить календарь на три недели назад. Пока горожане обсуждали климатическую норму в первых числах весны, майские праздники оказались под угрозой снежного плена. Арктические ветры несут стужу, которая опустит столбик термометра на пять градусов ниже привычных значений. Старинные улочки Костромы и Иваново вновь припорошит белой крупой, возвращая нас в объятия затянувшейся зимы.

"Такие температурные качели — тяжелое испытание для коммунальных сетей, которые уже начали переводить в летний режим. Риск аварий из-за обледенения проводов в малых городах возрастает кратно", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Пасхальные дни в этом году не принесут долгожданного зноя. Синоптики настойчиво предупреждали про ветер и пониженные температуры на Пасху в центре страны. Сады, только начавшие просыпаться, застынут под ледяным панцирем. Восток Московской области и Рязань первыми примут на себя удар стихии, когда дожди сменятся тяжелыми хлопьями мокрого снега.

Снежная география: от Поволжья до Урала

В Нижнем Новгороде сугробы начали расти еще субботним утром, словно напоминая о хрупкости весеннего тепла. Снежное облако неумолимо движется на восток, грозя засыпать Чувашию и Марий Эл. Аграрии с тревогой взирают на небо, понимая, что цены на такси в непогоду станут далеко не главной проблемой, если ударят настоящие заморозки.

"Для озимых культур такой возврат холодов крайне нежелателен. Резкая смена температур может привести к образованию ледяной корки на полях, что пагубно скажется на будущем урожае", — объяснил аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Регион Ожидаемые явления
Центральная Россия Заморозки, временный снежный покров
Поволжье Усиление снегопадов, метели
Урал (Пермь, Екатеринбург) Ледяные дожди, гололедица

На Урале ситуация обещает быть еще более суровой. Пермь и Екатеринбург готовятся к ледяным дождям. Дороги превратятся в зеркала, где каждый шаг требует осторожности, а каждое движение руля — предельной концентрации. В такие моменты жизнь в провинции словно замирает, возвращаясь к своему исконному, неспешному ритму созерцания борьбы стихий.

"Нам стоит ждать усиления паводковых рисков. Если после этого снега наступит резкое потепление, малые реки могут выйти из берегов быстрее, чем ожидалось", — подчеркнула эксперт по природным рискам Ирина Петрова.

Ответы на популярные вопросы о капризах весны

Когда вернется стабильное тепло?

Синоптики прогнозируют улучшение ситуации лишь после прохождения арктического фронта, ближе к середине мая. До этого момента погода будет сохранять неустойчивый характер.

Стоит ли менять зимнюю резину на летнюю?

В условиях ожидаемых снегопадов и ледяных дождей на Урале и в ряде регионов ЦФО, эксперты рекомендуют повременить с переобувкой автомобиля до установления стабильных положительных температур ночью.

Как защитить посадки на дачных участках?

Необходимо использовать укрывные материалы для ранних всходов. Заморозки на почве в этот период могут достигать критических отметок для неокрепших растений.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ Евгений Блех, аграрный специалист Виктор Смирнов, эксперт по ЧС Ирина Петрова
Автор Павел Лебедев
Павел Андреевич Лебедев — климатолог и синоптик, кандидат географических наук, специалист по региональным климатическим аномалиям, экстремальным погодным явлениям и их последствиям для субъектов РФ.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Темы зима погода
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.