Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Цифровой комфорт трещит по швам: москвичи массово переходят на "старые добрые" телефоны

Цифровой комфорт оказался хрупким стеклом. В марте 2026 года Москва заново открыла для себя магию проводов: спрос на стационарные телефоны подскочил на четверть. Когда мобильный интернет превращается в белый шум из-за работы систем безопасности, "олдскульная" медь становится единственным надежным каналом связи. Это не ретро-фетиш, а жесткий прагматизм в эпоху РЭБ и цифровой нестабильности.

Старинный телефон Zenith и пепельница

Атака на аналог: почему цифра пасует перед РЭБ

Всплеск интереса к стационарной связи — локальная столичная аномалия. Пик пришелся на праздничные даты марта. В центральных районах Москвы мобильные сети начали "дышать" с перебоями.

Люди, привыкшие, что iPhone превращается в кирпич без стабильного коннекта, начали искать альтернативу. Рынок отреагировал мгновенно: продажи раций выросли на 27%, а пейджеров — на 73%.

"Технически вернуться к полностью автономному телефону можно только там, где сохранились медные линии — в основном в старом жилом фонде. В новостройках с оптикой связь пропадет при первом же блэкауте, так как роутер требует питания", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru архитектор и специалист по нормативам Анастасия Кузнецова.

Технология выживания: старая медь против новой оптики

С 1 марта 2023 года застройщиков снова обязали подключать дома к сетям электросвязи. Это возвращает нас к стандартам, когда телефон был базовым правом гражданина.

Однако способ реализации разный. Если в сталинке у вас "медная пара", то в новом ЖК — GPON. Разница критична: старый аппарат работает от напряжения самой линии (60 Вольт), новый — "умирает" вместе с электричеством в доме.

Тип подключения Надежность при блэкауте
Медная линия (ТЛФ) Высокая (энергонезависима)
Оптическое волокно (GPON) Нужен ИБП для роутера

Чтобы завести "городской" номер, не нужно ходить по кабинетам. Заявка на сайте монополиста или звонок на горячую линию запускают процесс. Менеджер проверит возможность активации порта по вашему адресу. Важно понимать: телефон попроще - не значит хуже, если ваша цель — экстренная связь в условиях глушилок.

"В отличие от сотовой связи, домашняя телефония — монопольная услуга. В большинстве регионов это "Ростелеком", в Москве — МГТС. Тарифы здесь жестко регулируются ФАС, поэтому резких скачков цен ждать не стоит", — объяснил Pravda.Ru риэлтор и брокер Кирилл Фёдоров.

Почему вам могут не дать номер

Даже при наличии желания платить, оператор может отказать. Чаще всего причина в физике: на распределительном щитке банально нет свободных пар. В частном секторе строительство линии может стоить как крыло самолета. Также блокирующим фактором станет старая задолженность абонента по другим услугам провайдера.

Финансы и безопасность

Аренда линии стоит от 300 до 600 рублей в месяц. Оплатить можно через СБП, в приложении банка или на Почте. Важно следить за балансом: мошенники уже начали эксплуатировать страхи людей, создавая схемы с обратными звонками.

Помните, что официальный оператор никогда не требует срочных переводов "для спасения линии" по телефону.

"Если дом подключен, восстановить линию не проблема. Но если вы живете в новостройке без коммуникаций связи, придется инициировать коллективную заявку через УК", — отметил эксперт по эксплуатации зданий Павел Сидоров.

Как выбрать аппарат: эстетика против функционала

Рынок предлагает полярные решения. За 800 рублей вы покупаете инструмент выживания — проводную "трубку" со шнуром-пружинкой. За 30 000 рублей — дизайнерский DECT-аппарат с цветным дисплеем и автоответчиком.

Однако помните: при отключении света дорогой радиофон превратится в бесполезную пластмассу, а дешевый проводной — продолжит работать. МВД напоминает: для пожилых людей лучше выбирать модели с "крупными кнопками" — это вопрос не только удобства, но и безопасности в стрессовой ситуации.

Ответы на популярные вопросы

Будет ли телефон работать без электричества?

Да, если это обычный проводной аппарат, подключенный к медной линии. Если у вас база с радио-трубкой или интернет-телефон (VoIP/GPON), связь пропадет.

Сколько стоит подключение?

Обычно это символическая сумма или бесплатно при условии выбора контрактного тарифа. Абонентская плата сопоставима с подпиской на онлайн-кинотеатр.

Можно ли сохранить старый номер при переезде?

В пределах одного города и одного узла связи — часто да, но техническую возможность нужно уточнять у оператора индивидуально.

Читайте также

Экспертная проверка: архитектор Анастасия Кузнецова, риэлтор Кирилл Фёдоров, специалист по эксплуатации Павел Сидоров
Автор Марина Киселёва
Марина Киселёва — специалист по организации пространства с 14-летним стажем. Помогает наводить порядок в кухнях и кладовках.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Темы москва технологии
Новости Все >
Тихая угроза в саду: как обычные емкости для полива превращаются в инкубаторы паразитов
Зашел за бинтами — уехал в тюрьму: невероятная история нападения на аптеку, потрясшая Владивосток
Кондиционер под снос: одна роковая ошибка при установке, из-за которой вас затаскают по судам
В тиши нейтральной Швейцарии несгибаемый русский революционер-марксист ковал оружие… — писала газета Труд 21 апреля 1961 года
Безопасность на бумаге не работает: почему правила перевозки детей требуют пересборки
Детский туризм рассыпался по вагонам: как правила превратили поездки в рискованную игру
Налоговый капкан для внуков: когда подарок от бабушки обойдется в 13% от цены
Город проверяет на прочность с детства: этот пробел в знаниях превращает прогулку в риск
Детский туризм выпал из правового поля: почему законные поездки исчезают
Прощай, плацкарт: РЖД превращает российские поезда в мобильные отели
Сейчас читают
Укус может случиться быстрее шага: три змеи России уже рядом — и одна из них играет без предупреждения
Домашние животные
Укус может случиться быстрее шага: три змеи России уже рядом — и одна из них играет без предупреждения
Агроном Ольга Семёнова объяснила преимущества посева культур в холодную почву
Садоводство, цветоводство
Агроном Ольга Семёнова объяснила преимущества посева культур в холодную почву
Метаболический прорыв: как десять приседаний заменяют час скучной ходьбы
Новости спорта
Метаболический прорыв: как десять приседаний заменяют час скучной ходьбы
Популярное
Эти змеи не просто кусают — они давят, душат и глотают: 5 встреч, которые лучше не представлять

Мир гигантских рептилий скрывает существ, способных поглотить крупную добычу и обладающих интеллектом, который заставляет по-новому взглянуть на дикую природу.

Эти змеи не просто кусают — они давят, душат и глотают: 5 встреч, которые лучше не представлять
Трон под Урсулой зашатался: Мадьяр неожиданно выставил Орбана на захват Брюсселя
Трон под Урсулой зашатался: Мадьяр неожиданно выставил Орбана на захват Брюсселя
Балтика улыбается — а под водой уже готовит удар: что скрывает самое спокойное море
Китай установил рекорд, продавая газ соседним странам
Новость дня: Болгария полностью меняет курс на фоне недовольства политикой ЕС Любовь Степушова Главком ВСУ Сырский* признал преимущество России на поле боя Андрей Николаев Когда замолкают пушки: десять дней передышки между Ливаном и Израилем Дарья Митина
Ситуация выходит из-под контроля: ещё один удар по Евросоюзу нанесла Румыния
Семья забудет про котлеты: эта запеканка с курицей вытесняет привычные ужины
Лук в одиночестве теряет силу: с этими соседями он превращается в щит от вредителей
Лук в одиночестве теряет силу: с этими соседями он превращается в щит от вредителей
Последние материалы
Гости не верят, что в составе нет мяса: секрет безумной сытости самого простого салата
Архитектура вкуса: почему пряничное тесто не терпит суеты и требует точности
Крыжовник станет сладким как мед: бросьте это под корень в апреле ради янтарного цвета ягод
Зашел за бинтами — уехал в тюрьму: невероятная история нападения на аптеку, потрясшая Владивосток
Кондиционер под снос: одна роковая ошибка при установке, из-за которой вас затаскают по судам
Май превращает баклажаны в капризных аристократов: без этих условий они просто не растут
Минимум времени — максимум вкуса: этот крем делает торт идеальным без усилий
Вместо изнурительного пресса: секретные техники массажа изнутри для тонкой талии
Косатки отступают без боя: кто в океане заставляет главных хищников терять преимущество
Арктика стала тайным фронтом: что нацисты делали на далёких островах СССР
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.