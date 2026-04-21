Цифровой комфорт трещит по швам: москвичи массово переходят на "старые добрые" телефоны

Цифровой комфорт оказался хрупким стеклом. В марте 2026 года Москва заново открыла для себя магию проводов: спрос на стационарные телефоны подскочил на четверть. Когда мобильный интернет превращается в белый шум из-за работы систем безопасности, "олдскульная" медь становится единственным надежным каналом связи. Это не ретро-фетиш, а жесткий прагматизм в эпоху РЭБ и цифровой нестабильности.

Фото: pravda.ru by Светлана Пятахина, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Старинный телефон Zenith и пепельница

Атака на аналог: почему цифра пасует перед РЭБ

Всплеск интереса к стационарной связи — локальная столичная аномалия. Пик пришелся на праздничные даты марта. В центральных районах Москвы мобильные сети начали "дышать" с перебоями.

Люди, привыкшие, что iPhone превращается в кирпич без стабильного коннекта, начали искать альтернативу. Рынок отреагировал мгновенно: продажи раций выросли на 27%, а пейджеров — на 73%.

"Технически вернуться к полностью автономному телефону можно только там, где сохранились медные линии — в основном в старом жилом фонде. В новостройках с оптикой связь пропадет при первом же блэкауте, так как роутер требует питания", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru архитектор и специалист по нормативам Анастасия Кузнецова.

Технология выживания: старая медь против новой оптики

С 1 марта 2023 года застройщиков снова обязали подключать дома к сетям электросвязи. Это возвращает нас к стандартам, когда телефон был базовым правом гражданина.

Однако способ реализации разный. Если в сталинке у вас "медная пара", то в новом ЖК — GPON. Разница критична: старый аппарат работает от напряжения самой линии (60 Вольт), новый — "умирает" вместе с электричеством в доме.

Тип подключения Надежность при блэкауте Медная линия (ТЛФ) Высокая (энергонезависима) Оптическое волокно (GPON) Нужен ИБП для роутера

Чтобы завести "городской" номер, не нужно ходить по кабинетам. Заявка на сайте монополиста или звонок на горячую линию запускают процесс. Менеджер проверит возможность активации порта по вашему адресу. Важно понимать: телефон попроще - не значит хуже, если ваша цель — экстренная связь в условиях глушилок.

"В отличие от сотовой связи, домашняя телефония — монопольная услуга. В большинстве регионов это "Ростелеком", в Москве — МГТС. Тарифы здесь жестко регулируются ФАС, поэтому резких скачков цен ждать не стоит", — объяснил Pravda.Ru риэлтор и брокер Кирилл Фёдоров.

Почему вам могут не дать номер

Даже при наличии желания платить, оператор может отказать. Чаще всего причина в физике: на распределительном щитке банально нет свободных пар. В частном секторе строительство линии может стоить как крыло самолета. Также блокирующим фактором станет старая задолженность абонента по другим услугам провайдера.

Финансы и безопасность

Аренда линии стоит от 300 до 600 рублей в месяц. Оплатить можно через СБП, в приложении банка или на Почте. Важно следить за балансом: мошенники уже начали эксплуатировать страхи людей, создавая схемы с обратными звонками.

Помните, что официальный оператор никогда не требует срочных переводов "для спасения линии" по телефону.

"Если дом подключен, восстановить линию не проблема. Но если вы живете в новостройке без коммуникаций связи, придется инициировать коллективную заявку через УК", — отметил эксперт по эксплуатации зданий Павел Сидоров.

Как выбрать аппарат: эстетика против функционала

Рынок предлагает полярные решения. За 800 рублей вы покупаете инструмент выживания — проводную "трубку" со шнуром-пружинкой. За 30 000 рублей — дизайнерский DECT-аппарат с цветным дисплеем и автоответчиком.

Однако помните: при отключении света дорогой радиофон превратится в бесполезную пластмассу, а дешевый проводной — продолжит работать. МВД напоминает: для пожилых людей лучше выбирать модели с "крупными кнопками" — это вопрос не только удобства, но и безопасности в стрессовой ситуации.

Ответы на популярные вопросы

Будет ли телефон работать без электричества?

Да, если это обычный проводной аппарат, подключенный к медной линии. Если у вас база с радио-трубкой или интернет-телефон (VoIP/GPON), связь пропадет.

Сколько стоит подключение?

Обычно это символическая сумма или бесплатно при условии выбора контрактного тарифа. Абонентская плата сопоставима с подпиской на онлайн-кинотеатр.

Можно ли сохранить старый номер при переезде?

В пределах одного города и одного узла связи — часто да, но техническую возможность нужно уточнять у оператора индивидуально.

