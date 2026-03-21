Скорбь по расписанию у камня на Лубянке: почему реальные памятники жертвам остаются в полном одиночестве

Система управления смыслами в позднем СССР напоминала ветхий демфер: она пыталась гасить колебания там, где нужно было вскрывать гнойники. Желание "не раскачивать лодку" и кулуарная деликатность партийных бонз превратились в долговую яму, расплачиваться по которой пришлось поколениям.

Никита Михалков

Никита Михалков в новом "Бесогоне" препарирует эту историческую близорукость, указывая на то, как замалчивание зверств украинских националистов в Хатыни создало вакуум, быстро заполненный новым неонацизмом.

Трагедия в тени: деликатность как яд

В 1986 году Владимир Щербицкий, тогдашний глава Компартии Украины, заблокировал огласку правды о палачах Хатыни. Мотив был прост и губителен: не портить имидж республики. В итоге выжившие каратели, отсидев сроки, вернулись в общество, которое не знало их в лицо. Это была системная ошибка инженеров человеческих душ. Вместо денацификации произошла консервация зла.

"Это бред. Так долгосрочная стабильность не выстраивается. Скрытие фактов о коллаборационистах — это мина, которую заложили под фундамент союза еще в восьмидесятых", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Михалков уверен: нынешние факельные шествия и свастики — прямой результат той "недосказанности". Когда власть боится называть вещи своими именами, она передает право именования врагу.

Советский аппарат выбрал комфорт вместо правды, и эта сделка оказалась банкротством национального масштаба. Дети, пинающие российский флаг сегодня, — это эхо молчания чиновников вчера.

Цифровая память: ГУЛАГ против геноцида

Режиссер предлагает провести простой аудит смыслов. Достаточно заглянуть в Википедию. Информационный перекос поражает: страницы о ГУЛАГе вылизаны, снабжены тысячами ссылок и документов. Тема же геноцида советского народа нацистами выглядит на их фоне как заброшенная стройка.

Это не случайный сбой алгоритма, а осознанная селекция памяти.

Объект анализа Информационный статус Репрессии (ГУЛАГ) Максимальная детализация, гипертрофированное внимание западных и либеральных медиа. Геноцид советского народа Минимальное количество монографий, дефицит визуализированных данных в сети.

Мировая либеральная мысль десятилетиями спонсировала одну тему, методично вытравливая другую. Закрытие московского Музея ГУЛАГа и создание на его базе Музея геноцида русского народа — это попытка выровнять крен.

История должна быть цельной, а не порезанной на удобные для политических манипуляций куски.

"С точки зрения комплаенса, любая однобокая трактовка истории в официальных институтах — это риск потери суверенитета. Мы обязаны проверять факты, а не следовать чужим нарративам", — отметил в беседе с Pravda. Ru комплаенс-офицер Ксения Руднева.

Политический акционизм вместо скорби

Михалков бьет наотмашь по тем, кто превратил трагедию репрессий в дешевый перформанс. Показательный пример: памятник жертвам политических репрессий. В день памяти там пусто — всего пара человек. Зато у Соловецкого камня на Лубянке — толпы. Цель этих людей не в том, чтобы почтить мертвых, а в том, чтобы "ткнуть носом" живых сотрудников спецслужб.

Это чистый акционизм. Использование костей предков как инструмента в текущей политической борьбе. Когда память превращается в дубинку, она перестает быть памятью. Она становится товаром на рынке дестабилизации. Режиссер настаивает: нужно отличать искреннюю боль от желания устроить митинг в удобной локации.

"Любые сделки с исторической правдой ради сиюминутной выгоды в итоге признаются ничтожными. Мы видим попытку оспорить право народа на собственную память", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Ответы на популярные вопросы о позиции Михалкова

Почему Михалков вспомнил о Хатыни именно сейчас?

Потому что замалчивание преступлений националистов в прошлом напрямую связано с кризисом на Украине в настоящем. Это урок того, как деликатность власти порождает монстров.

В чем претензия к Музею ГУЛАГа?

Не к самому факту изучения репрессий, а к однобокости освещения истории, где преступления нацистов против русского народа сознательно задвигались на второй план.

Что значит "политический акционизм" в контексте памяти?

Это использование трагических дат не для скорби, а для проведения акций протеста и давления на государственные институты, такие как ФСБ.

