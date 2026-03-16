Петр Ермилин

Дети-призраки выходят из тени: число беспризорных в стране начало расти вопреки всем прогнозам

Цифры не лгут, они просто больно бьют по самолюбию. Впервые за полдесятилетия в России зафиксирован рост числа детей-призраков, которых официально именуют беспризорными. В 2025 году МВД выловило в мутном потоке улично-вокзальной жизни 57,4 тысячи несовершеннолетних — это на 2,1% больше, чем годом ранее. Пятилетний тренд на снижение, который мы так бережно баюкали, приказал долго жить.

Беспризорные мальчишки в обносках
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Беспризорные мальчишки в обносках

География детского одиночества: где штормит сильнее всего

Статистика — штука жестокая, как железнодорожная стрелка, которая в один момент переводит состав с благополучного пути в тупик. Москва и Санкт-Петербург традиционно лидируют по абсолютным цифрам. Это логично: крупные мегаполисы работают как пылесосы для всех, кто ищет спасения или забвения. Но настоящий тревожный звонок звенит в регионах: Челябинская область, Тува и Новосибирская область показывают самый резкий прирост.

"Рост числа беспризорников в крупных узлах — это всегда индикатор общего экономического напряжения. Когда у взрослых пустеет кошелек, дети первыми вылетают за борт семейной лодки", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

За красивыми фасадами новостроек в Калининграде или Дагестане часто скрываются те, чье детство проходит в подвалах. Мы боремся за дизайн-код городов, но забываем про человеческий код. Дети в Туве или Челябинске не выбирают улицу — улица выбирает их, когда дома становится невыносимо.

Системный сбой: почему социальные лифты поехали вниз

Нынешняя ситуация напоминает критический износ старой конструкции, которую годами латали косметическим ремонтом. Безнадзорность — это не просто отсутствие контроля, это симптом глубокой болезни общества. Пока одни обсуждают зарплаты в 150 тысяч, другие в Архангельской области теряют работу и всякую надежду на завтра.

Год Число детей (тыс. чел.)
2021 60,7
2023 56,9
2025 57,4

Проблема не решается простым вливанием денег, как это делают в черноземных агрокомплексах. Здесь нужна точность, сопоставимая с тем, как работает мастер маникюра — нужно аккуратно отсекать мертвые ткани социальных институтов, не повреждая живое. Но пока мы видим лишь рост цифр и разведение руками ответственных лиц.

"Юридически каждый такой ребенок — это провал системы профилактики. Мы часто сталкиваемся с тем, что опека включается слишком поздно, когда ситуация уже критическая", — подчеркнул юрист Роман Лаврентьев.

Проблема в том, что ресурсы семьи истощаются. В Поволжье кредитная петля затягивается все туже, а в Сибири люди бросают работу в поисках лишнего рубля. Когда родители заняты выживанием в режиме 24/7, дети становятся предоставлены сами себе. Это дорога в никуда, похлеще разбитой трассы М-7.

"Безнадзорность — это не только бедные семьи. Это еще и отсутствие доступного досуга и образовательных программ в регионах", — отметил финансовый консультант Илья Кравцов.

В итоге мы имеем гремучую смесь: инфляцию, закредитованность и дефицит внимания. Если не переключить ту самую стрелку вовремя, мы получим поколение, выросшее вне системы. И тогда любые отчеты о росте числа миллионеров в Нижнем Новгороде будут выглядеть как издевательство над реальностью.

Ответы на популярные вопросы о детской безнадзорности

В чем разница между беспризорным и безнадзорным?

Безнадзорный ребенок имеет дом, но контроль со стороны родителей отсутствует. Беспризорный — это тот, у кого нет ни дома, ни опекунов, он ведет бродячий образ жизни.

Какие регионы считаются самыми проблемными?

По официальным данным, наряду с мегаполисами (Москва, Петербург), тревожная динамика наблюдается в Челябинской области, Новосибирской области и Республике Тува.

Как государство планирует решать проблему в 2026 году?

Упор делается на профилактику и раннее выявление неблагополучных семей, а также на грантовую поддержку молодежных инициатив и подъемные для выпускников.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, юрист Роман Лаврентьев, финансовый консультант Илья Кравцов
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
