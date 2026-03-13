Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Биотехнологии воскрешают вымерших: ИИ открывает путь к мамонтам и победам над болезнями

Общество

Мир вступил в эпоху "жесткого взлета" искусственного интеллекта (hard takeoff), когда скорость технологических прорывов опережает человеческую способность их осознавать. На саммите Abundance360 2026 Илон Маск и Питер Диамандис представили видение ближайшего десятилетия, которое больше напоминает сценарий научной фантастики, чем прагматичный бизнес-план. По словам основателя Tesla и SpaceX, мы находимся в рекурсивном цикле, где нейросети начали обучать и совершенствовать сами себя, минимизируя участие человека.

Илон Маск
Фото: commons.wikimedia.org by Daniel Oberhaus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Илон Маск

Прогнозы экспертов указывают на то, что уже к концу 2026 года человек может быть полностью исключен из цикла разработки новых моделей ИИ. Это приведет к возникновению разума, превосходящего человеческий на порядки. В этой новой реальности Земля рискует стать лишь "микроскопическим меньшинством" в общем объеме интеллекта Солнечной системы, уступая место цифровым сущностям и биомеханическим системам.

Экономика изобилия и конец капитализма

Маск прогнозирует беспрецедентный 10-кратный рост глобальной экономики в течение ближайших десяти лет. Основным драйвером станет повсеместное внедрение ИИ, который автоматизирует не только физический труд, но и сложные интеллектуальные процессы. Однако такой взрывной рост несет в себе парадокс: привычные деньги могут потерять свою ценность. Огромный объем товаров и услуг, производимых автономными системами, настолько превысит текущую денежную массу, что мир столкнется с сильнейшей дефляцией.

"Мы движемся к эпохе пост-капитализма, где стоимость базовых ресурсов будет стремиться к нулю благодаря эффективности ИИ. Главным вызовом станет распределение этого изобилия", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по естественным наукам Кирилл Афонин.

Этот процесс затронет все сферы — от энергетики до логистики. В условиях, когда цифровой суверенитет становится основой государственности, ИИ предложит универсальные решения для оптимизации ресурсов. Однако стабильность этой системы будет зависеть от отсутствия глобальных катастроф и сохранения кибербезопасности критической инфраструктуры.

Эра Optimus: роботы на заводах и дома

Летом 2027 года Tesla планирует запустить массовое производство антропоморфных роботов Optimus 3. Цель амбициозна — выпуск миллионов единиц ежегодно. Это кардинально изменит рынок труда: эффективность на одного сотрудника вырастет в десятки раз, так как каждый человек фактически станет "командиром" подразделения роботов, выполняющих рутинные и опасные задачи.

Сфера применения Эффект от внедрения робототехники
Промышленность Круглосуточный цикл производства без человеческого фактора
Логистика Полная автоматизация складов и доставки последней мили
Бытовой сектор Роботы-помощники для ухода за домом и пожилыми людьми

Интеграция роботов в повседневную жизнь потребует новых протоколов связи. Возможно, mesh-сети станут фундаментом для автономного взаимодействия устройств вне зависимости от наличия глобального интернета. Это обеспечит бесперебойную работу систем даже в условиях локальных сбоев.

Лунные базы и экспансия на Марс

Космические амбиции Маска к 2036 году включают функционирующую базу на Луне и первые человеческие поселения на Марсе. Ключевым технологическим решением станут электромагнитные катапульты (mass drivers) на лунной поверхности, которые позволят дешево выводить грузы в открытый космос. Луна превратится в транспортный хаб для дальнейших миссий к внешним планетам, включая Плутон и объекты пояса Койпера.

"Создание постоянных баз на других небесных телах требует защиты от радиации и микробиологического контроля. Опыт МКС критически важен для понимания рисков в замкнутых экосистемах", — отметил в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Исследование лунных пещер может предоставить естественные укрытия для первых колонистов, защищая их от солнечных штормов, которые способны превратить атмосферу планет в "электрокотел", как это произошло в 2024 году во время мощнейшего шторма на Марсе.

Биотехнологии: от победы над болезнями до "Парка Юрского периода"

Илон Маск уверен, что ИИ найдет универсальные ключи к лечению большинства современных болезней, что радикально повысит индекс счастья человечества. Но технологический оптимизм идет дальше медицины. Обсуждалась идея восстановления вымерших видов с помощью генной инженерии. Маск с энтузиазмом поддержал концепцию "Парка Юрского периода" и выразил желание завести мини-мамонта в качестве домашнего питомца.

"Современная генетика позволяет анализировать останки существ, живших десятки тысяч лет назад. Например, ожившие нематоды из вечной мерзлоты доказывают невероятную живучесть биологических систем", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru биолог Андрей Ворошилов.

Хотя возвращение видов из эпох великих вымираний звучит революционно, это поднимает этические вопросы о месте человека в биосфере. Понимание того, как древние союзы неандертальцев и людей сформировали наш иммунитет, поможет ИИ создавать более точные персонализированные лекарства.

Ответы на популярные вопросы о будущем технологий

Заменит ли ИИ человека в творческих профессиях?

К 2026 году ИИ сможет автономно генерировать контент, включая музыку с глубоким эмоциональным контекстом. Однако человеческое восприятие и уникальный культурный опыт останутся фильтром для финальной оценки смыслов.

Насколько безопасны умные устройства дома?

С развитием интеграции ИИ в быт риски прослушки через умные колонки и гаджеты растут. Эксперты рекомендуют уделять внимание настройкам приватности и контролю цифрового следа.

Когда колонизация космоса станет массовой?

Планы на ближайшие 10 лет включают лишь научные и правительственные миссии. Массовый туризм и переезд станут возможны только после снижения стоимости запусков через многоразовые системы и лунные катапульты.

Экспертная проверка: преподаватель естественных наук Кирилл Афонин, астрофизик Алексей Руднев, биолог Андрей Ворошилов
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы илон маск искусственный интеллект
