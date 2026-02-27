Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Жилищный рычаг в действии: льготный кредит на вторичку поддержит регионы с замершим строительством

Общество

Президент России Владимир Путин поручил правительству доработать программу семейной ипотеки, чтобы многодетные семьи могли покупать жилье на вторичном рынке. Это касается городов, где мало новых домов. Поручение появилось после пресс-конференции 19 декабря 2025 года и опубликовано 26 февраля. Правительство должно подготовить предложения к 30 марта 2026 года.

ипотека
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ипотека

Сейчас семейная ипотека работает по ставке 6% годовых, но только на новостройки. Изменения позволят многодетным семьям выбирать старые квартиры в многоквартирных домах старше 20 лет. Это поддержит семьи в регионах с низким строительством, где вторичка часто дешевле и доступнее.

Антропология показывает, что стабильное жилье укрепляет семейные узы: дети в знакомой среде лучше адаптируются, а родители снижают уровень кортизола — гормона стресса. Физика потоков капитала здесь работает просто: деньги из ипотеки перетекают в регионы, балансируя рынок.

Поручение президента по семейной ипотеке

Владимир Путин дал четкое задание: расширить льготы для семей с детьми. Речь о покупке жилья на вторичном рынке в домах старше 20 лет. Это поможет многодетным в малых городах, где новостроек мало. Биохимия семьи подчеркивает роль: теснота повышает адреналин, а простор снижает его, улучшая сон и иммунитет.

Программа уже доказала себя: ставка 6% делает жилье доступным. Президент на конференции 19 декабря подтвердил ее сохранение. Ранее, к 1 июня 2026 года, ждут дифференциацию ставок — чем больше детей, тем ниже процент. Это как физический закон рычага: усилие на семью множится.

"Расширение на вторичку снимет нагрузку с рынка новостроек и даст семьям выбор в регионах, где стройка замерла", — в беседе с Pravda.Ru рассказал риэлтор и брокер по недвижимости с практикой сопровождения сделок Кирилл Фёдоров.

Текущие условия Предлагаемые изменения
Ставка 6% только на новостройки Вторичка в домах >20 лет для многодетных
Для семей с детьми Фокус на городах с низким строительством
Срок до 30 лет Сохранение ставки 6%, дифференциация по детям

Таблица показывает ключевые сдвиги. Антропология миграций подтверждает: семьи тянутся к доступному жилью, формируя устойчивые сообщества.

Кто сможет купить квартиру на вторичке

Многодетные семьи — главные бенефициары. Три и более детей дают право на льготу. Вторичка откроет варианты: старые дома часто просторнее, с балконами. Биохимия радости: вид из окна на зеленое активирует дофамин, повышая счастье семьи.

Кредитная история станет решающей — банки проверят долги. Эксперты советуют закрывать старые карты, чтобы не поднять показатель долговой нагрузки.

Физика теплообмена в старых домах: толстые стены держат тепло лучше, экономя на отоплении для большой семьи.

Города, где это будет работать

Регионы с низким объемом новостроек выиграют больше. Там вторичка дешевле на 20–30%. Антропология адаптации: семьи в малых городах ценят близость к природе, снижая стресс урбанистики.

Планирование бюджета поможет: закупки впрок сэкономят треть дохода. Это усилит эффект ипотеки.

"В таких городах вторичка — спасение, она рыночная и ликвидная", — в разговоре с Pravda.Ru поделился девелопер, специалист по экономике девелоперских проектов и продажам недвижимости Артём Мельников.

Сроки и что дальше

К 30 марта ждут предложения. Дифференциация ставок уже на подходе: больше детей — ниже процент. Физика импульса: быстрые изменения разгонит рынок.

Финансовая грамотность с детства поможет семьям управлять ипотекой.

Финансовая дисциплина через привычки: учет расходов ключ к успеху.

Как подготовиться к изменениям

Проверьте кредитную историю, соберите документы. Самозанятые учтите: новые правила НПД могут повлиять на доход.

Антропология выбора: протестируйте район — это инвестиция в благополучие детей.

"Семьи должны оценивать реальную стоимость, включая ремонт вторички", — объяснил оценщик недвижимости Роман Зайцев в беседе с Pravda.Ru.

Умное потребление сэкономит на обустройстве дома.

Ответы на популярные вопросы о семейной ипотеке

Кто имеет право на изменения?

Многодетные семьи — с тремя и более детьми. Фокус на вторичку в старых домах.

Какие города подойдут?

Те, где мало новостроек. Список уточнят в предложениях к марту.

Сохранится ли ставка 6%?

Да, президент подтвердил. Плюс дифференциация по числу детей.

Что делать сейчас?

Проверить кредитную историю и бюджет. Следить за новостями до 30 марта.

Читайте также

Экспертная проверка: риэлтор и брокер по недвижимости с практикой сопровождения сделок Кирилл Фёдоров, девелопер, специалист по экономике девелоперских проектов и продажам недвижимости Артём Мельников, оценщик недвижимости Роман Зайцев.
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы ипотека недвижимость владимир путин
Новости Все >
Короткие видео меняют сознание: каждые 15 секунд запускается то, что трудно остановить
Громкие заявления о подготовке к войне: чего на самом деле добивается Варшава
Не просто город: почему ВСУ пытаются удержать Краматорск любой ценой
Слова о возврате территорий совпали с новым этапом переговоров: что стоит за заявлением Киева
Трагикомедия Жёлтый карлик превращает уютный дом в комнату правды, где больно всем
В Госдуме ответили на идею полной компенсации ЖКУ одиноким пенсионерам
В Госдуме прокомментировали инициативу МВД о расширении круга лиц с полномочиями полиции
Скандал вокруг MAX раздули быстрее, чем написали код: разбор главных обвинений
Международный суд ООН стал полем боя: почему промедление России изменило ритм процесса
Telegram стал для бизнеса любовью с первого уведомления: в чём его секрет
Сейчас читают
Минус десять лет одним лишь цветом: эти оттенки маникюра визуально омолаживают руки
Красота и стиль
Минус десять лет одним лишь цветом: эти оттенки маникюра визуально омолаживают руки
Метастазы исчезли без следа: новая комбинация веществ заставляет рак самоуничтожаться
Здоровье
Метастазы исчезли без следа: новая комбинация веществ заставляет рак самоуничтожаться
Бетон становится крепким: добавка из СССР превращает обычный цемент в вечный монолит
Недвижимость
Бетон становится крепким: добавка из СССР превращает обычный цемент в вечный монолит
Популярное
Загадка неразрушенных мостов и тоннелей Украины. Что стоит за этим решением?

Мосты и тоннели на территории Украины могли бы стать приоритетными целями в зоне СВО. Почему же нет политической воли на удары "Орешником"?

Загадка неразрушенных мостов и тоннелей Украины. Что стоит за этим решением?
Стрелки с первого раза: техника, которая делает макияж стойким даже в жару
Стрелки с первого раза: техника, которая делает макияж стойким даже в жару
Цвет шерсти как скрытый код: эта расшифровка меняет взгляд на характер кошки
Метастазы исчезли без следа: новая комбинация веществ заставляет рак самоуничтожаться
Билет на электричку: новые маршруты свяжут города России и Белоруссии Любовь Степушова Первая телега с мотором шокировала мир: как повозки превратились в легендарные машины Сергей Милешкин Пора сменить пропагандистскую пластинку: что мы не хотим признать о реальности СВО Виктор Пахомов
Продовольственный щит из глубин: регион-лидер по лососю обеспечивает страну 30 процентами вылова
Минус десять лет одним лишь цветом: эти оттенки маникюра визуально омолаживают руки
Скандал вокруг MAX раздули быстрее, чем написали код: разбор главных обвинений
Скандал вокруг MAX раздули быстрее, чем написали код: разбор главных обвинений
Последние материалы
Главные изменения в жизни россиян с 1 марта: новые нормы и правила
Налоговая отсрочка 2026: малый бизнес выдохнет, не переживая штрафов, как ветер в саду
Финансовые пирамиды рушатся, как песчаные замки: почему 7 000 жертв не видели трещин в обещаниях
Модные тренды интерьера 2026: необычные альтернативы обоям, которые меняют ощущения
Гардероб вспыхнул салютом — элегантность сгорела первой: мода 2026 вводит другое правило
Громкие заявления о подготовке к войне: чего на самом деле добивается Варшава
Не просто город: почему ВСУ пытаются удержать Краматорск любой ценой
Билет на электричку: новые маршруты свяжут города России и Белоруссии
Борьба с туманом в салоне: простая кнопка в автомобиле возвращает обзор за пару минут
Взять каникулы дважды: эта лазейка поможет легально не платить долг банку в 2026 году
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.