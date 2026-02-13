Налог на любовь: День святого Валентина, или Как сделать миллиард из ничего

Каждый год 14 февраля маркетологи должны собираться в тёмной комнате, зажигать свечу размером с маяк и кланяться святому Валентину. Потому что это самый удачный коммерческий проект "сделать деньги из ничего" в истории человечества.
Из религиозной даты получился идеально настроенный денежный насос:
Началось всё довольно давно, поэтому и успело "прописаться" в культурном коде.
Сегодня День святого Валентина — это не просто цветы, подарки и "побыть вместе". Это день, когда зарабатывают все. Цветочники поднимают цены втрое. Ювелирные и косметические сети делают значительную часть месячной выручки за несколько дней. Алкомаркеты продают игристое в режиме библейского потопа. Салоны красоты и барбершопы забиты. Сервисы доставки работают на пределе. Стриминги выдают подборки "для двоих", магазины техники продвигают "идеальные подарки", отели предлагают "романтические пакеты".
Даже зоомагазины предлагают — нет любимого (любимой), порадуй кота паштетом-сердечком: "Ведь ты его любишь, давай трать!" Нет кота, собаки, хомячка? Рынок призывает: "Потрать на себя, любимую (любимого), и купи что-то дорогое!"
А ещё (да, они до сих пор существуют) всякие авито наполняют предложения "стать собутыльником (собутыльницей) на 14 февраля" и "аренда букета из 101 розы, оранжевого iPhone 17 и дерзкого парня на дорогой машине для фотосессии "У меня всё супер!".
Глобально масштабы выглядят впечатляюще. В 2026 году мир потратит на 14 февраля около 65-70 млрд долларов. Это бюджет среднего государства без "военки" — вместо неё армия плюшевых медведев.
В России принято относиться к празднику с иронией. Его называют "чужим", "навязанным", "маркетинговым". Но чеки говорят сами за себя — в крупных городах на 14 февраля пары тратят от 10 тысяч рублей и до бесконечности. Рестораны переходят на депозитную систему, на цветах делается прибыль уровня наркобарона Охренелли, гаджеты разлетаются со свистом, колечки-цепочки-кулоны — с шёпотом.
Самое забавное в этой истории — то, что маркетологи прекрасно понимают механику. Они знают, что "сет для двоих" — способ ускорить оборачиваемость столов, что плюшевый медведь — это пылесборник с маржой в 200%. Они могут шутить, что "сегодня лох попрёт закупаться", но… вечером покорно пойдут за цветами и подарками сами. Потому что есть вещь сильнее рациональности — социальное ожидание.
Игнорировать 14 февраля — риск услышать обидное "Тебе жалко" или страшное "Ты что, меня не любишь?".
Согласны?
День святого Валентина продаёт не товары. Он продаёт страх оказаться недостаточно внимательным и любящим, который рынок превратил в проверку кредитного лимита на чувства.
Уточнения
Святой Валентин — историки упоминают Валентина — римского священника, обезглавленного около 269 года; а также Валентина — епископа, известного чудесными исцелениями и казнённого за обращение в христианство сына градоначальника. В позднем средневековье во Франции и Англии житие св. Валентина постепенно начало обрастать легендами, связанными с тайным венчанием влюблённых пар. Традиция праздновать день святого Валентина как день влюблённых впервые появилась в конце XVI века в английской и французской литературе.
Воронка продаж (англ purchase funnel) — маркетинговая модель, описывающая предполагаемое «путешествие» будущего покупателя от первого знакомства с предложением или товаром до реальной покупки. В базовом варианта - дать осведомленность, вызвать вначале интерес, потом желание купить, а после обеспечить покупку
Простой крем из сметаны и сгущённого молока готовится за 15 минут и подходит для бисквита, медовика и домашних тортов. Узнайте секрет густоты.