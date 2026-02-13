Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Александр Шторм

Налог на любовь: День святого Валентина, или Как сделать миллиард из ничего

Общество » Семья » Кошелек

Каждый год 14 февраля маркетологи должны собираться в тёмной комнате, зажигать свечу размером с маяк и кланяться святому Валентину. Потому что это самый удачный коммерческий проект "сделать деньги из ничего" в истории человечества.

Подарки и траты на День святого Валентина 14 февраля
Фото: ChatGPT: День святого Валентина 14 февраля by ChatGPT 5.2 is licensed under Свободно распространяемое изображение
Подарки и траты на День святого Валентина 14 февраля

Из религиозной даты получился идеально настроенный денежный насос:

  • любовь — повод;
  • тревога — топливо;
  • финал — "смски" "списано-списано-списано".

Началось всё довольно давно, поэтому и успело "прописаться" в культурном коде.

  1. Когда-то всё было скромно. Святой, мученик, церковный календарь.
  2. Потом в XIV веке Чосер аккуратно связал дату с романтической любовью. И понеслось...
  3. В XVIII веке в Англии начали печатать готовые признания для тех, кто не умел признаваться самостоятельно.
  4. В XIX веке Эстер Хоуленд поставила кружевные валентинки на поток и сделала на этом состояние.
  5. Затем производители шоколада "Кэдбери" придумали коробки в форме сердца — конфеты съели, упаковку сохранили для открыток и подарков.
  6. В начале XX века индустрия открыток окончательно закрепила 14 февраля как обязательный социальный ритуал.

Сегодня День святого Валентина — это не просто цветы, подарки и "побыть вместе". Это день, когда зарабатывают все. Цветочники поднимают цены втрое. Ювелирные и косметические сети делают значительную часть месячной выручки за несколько дней. Алкомаркеты продают игристое в режиме библейского потопа. Салоны красоты и барбершопы забиты. Сервисы доставки работают на пределе. Стриминги выдают подборки "для двоих", магазины техники продвигают "идеальные подарки", отели предлагают "романтические пакеты".

Даже зоомагазины предлагают — нет любимого (любимой), порадуй кота паштетом-сердечком: "Ведь ты его любишь, давай трать!" Нет кота, собаки, хомячка? Рынок призывает: "Потрать на себя, любимую (любимого), и купи что-то дорогое!"

А ещё (да, они до сих пор существуют) всякие авито наполняют предложения "стать собутыльником (собутыльницей) на 14 февраля" и "аренда букета из 101 розы, оранжевого iPhone 17 и дерзкого парня на дорогой машине для фотосессии "У меня всё супер!".

Глобально масштабы выглядят впечатляюще. В 2026 году мир потратит на 14 февраля около 65-70 млрд долларов. Это бюджет среднего государства без "военки" — вместо неё армия плюшевых медведев.

В России принято относиться к празднику с иронией. Его называют "чужим", "навязанным", "маркетинговым". Но чеки говорят сами за себя — в крупных городах на 14 февраля пары тратят от 10 тысяч рублей и до бесконечности. Рестораны переходят на депозитную систему, на цветах делается прибыль уровня наркобарона Охренелли, гаджеты разлетаются со свистом, колечки-цепочки-кулоны — с шёпотом.

Самое забавное в этой истории — то, что маркетологи прекрасно понимают механику. Они знают, что "сет для двоих" — способ ускорить оборачиваемость столов, что плюшевый медведь — это пылесборник с маржой в 200%. Они могут шутить, что "сегодня лох попрёт закупаться", но… вечером покорно пойдут за цветами и подарками сами. Потому что есть вещь сильнее рациональности — социальное ожидание.

Игнорировать 14 февраля — риск услышать обидное "Тебе жалко" или страшное "Ты что, меня не любишь?".

Согласны?

День святого Валентина продаёт не товары. Он продаёт страх оказаться недостаточно внимательным и любящим, который рынок превратил в проверку кредитного лимита на чувства.

Уточнения

Святой Валентин — историки упоминают Валентина — римского священника, обезглавленного около 269 года; а также Валентина — епископа, известного чудесными исцелениями и казнённого за обращение в христианство сына градоначальника. В позднем средневековье во Франции и Англии житие св. Валентина постепенно начало обрастать легендами, связанными с тайным венчанием влюблённых пар. Традиция праздновать день святого Валентина как день влюблённых впервые появилась в конце XVI века в английской и французской литературе.

Воронка продаж (англ  purchase funnel) — маркетинговая модель, описывающая предполагаемое «путешествие» будущего покупателя от первого знакомства с предложением или товаром до реальной покупки. В базовом варианта - дать осведомленность, вызвать вначале интерес, потом желание купить, а после обеспечить покупку

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Новости Все >
В одной из камер тюремного замка случайно обнаружена фабрика фальшивых монет... — писала газета Русское слово 13 февраля 1908 года
250 тысяч без высшего образования: рабочая профессия, которая обошла айтишников
Крупные сделки с недвижимостью получают новый фильтр: без банковского следа не пройти
Гаджет в руке — и ток по телу: электротравма у подростка закончилась госпитализацией
Россия готовит ледовое шоу года: финал Гран-при пройдет в Челябинске
Гаджеты уходят в обмен быстрее, чем стареют: в Омске набирает обороты новый тренд
МОК нажал на красную кнопку: как украинский скелетонист сам подвёл себя под санкции
Бронь стала крепче, но и штрафы ближе: новые правила заселения меняют отдых в России
Южный Йемен стал призом, за который платят ракетами: прежний союз рассыпается на глазах
Дамаск примеряет сценарий чёрных знамён: трансформация режима идёт по жёсткому сценарию
Сейчас читают
Лёгкий как воздух, крепкий как металл: материал, который вытесняет шифер с участков
Недвижимость
Лёгкий как воздух, крепкий как металл: материал, который вытесняет шифер с участков
Американские амбиции в Закавказье: чем обернётся путешествие Вэнса для России и Ирана
Новости Армении
Американские амбиции в Закавказье: чем обернётся путешествие Вэнса для России и Ирана
Пять минут — и взгляд другой: экспресс-макияж делает образ собранным и современным
Красота и стиль
Пять минут — и взгляд другой: экспресс-макияж делает образ собранным и современным
Популярное
Коржи пропитываются идеально: быстрый крем из сметаны даёт безупречный результат

Простой крем из сметаны и сгущённого молока готовится за 15 минут и подходит для бисквита, медовика и домашних тортов. Узнайте секрет густоты.

Коржи пропитываются идеально: быстрый крем из сметаны даёт безупречный результат
Дети едят прямо с грядки и просят добавки: секрет посадки гороха скрыт в одной детали
Дети едят прямо с грядки и просят добавки: секрет посадки гороха скрыт в одной детали
Россия посылает нефть Кубе: военный конфликт с США становится реальностью
Старый бетон становится как новый: как простой состав усиливает его в 3 раза
Налог на любовь: День святого Валентина, или Как сделать миллиард из ничего Александр Шторм Стиль Вуди в автомобилях: как дефицит превратился в стиль и культ на протяжении десятилетий Сергей Милешкин Венесуэла открывает дверь капиталу — и повторяет трюк НЭПа с неожиданным финалом Дарья Митина
Соседи смеются над бабушкиными методами — но грядки отвечают двойным урожаем
Гостиная заиграет по-новому: 5 решений, которые меняют интерьер за день
Американские амбиции в Закавказье: чем обернётся путешествие Вэнса для России и Ирана
Американские амбиции в Закавказье: чем обернётся путешествие Вэнса для России и Ирана
Последние материалы
Депутаты бундестага требуют вернуть поставки газа из России
Бёдра выглядят стройнее без диет: вещи, которые творят оптическую магию
Риск для цивилизации растёт: вокруг Ледника Апокалипсиса фиксируют тревожные изменения
Стиль Вуди в автомобилях: как дефицит превратился в стиль и культ на протяжении десятилетий
Свет фар может обернуться ловушкой: скрытые риски замены галогена на светодиоды
Холод только помогает: куст, который весной оживает раньше всех и манит опылителей
Красивые ягодицы без спортзала: упражнения, после которых рельеф появляется быстро
Планета подходит к черте: седьмая граница готова рухнуть и изменить ход цивилизации
Балкон перестаёт быть складом: продуманная система хранения меняет всё пространство
Сигнализация молчит — детали исчезают: проверьте, не в этом ли списке ваше авто
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.