Похороны без плинтуса: Китай узаконил экологичные похороны — Земли для усопших не хватает

Правительство Китая внесло поправки в Положение о регулировании похорон, сообщает агентство Синьхуа.

Фото: Own work by Vladimir Menkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Экологичные похороны

Оно вступил в силу 30 марта. Кроме вполне традиционных пунктов, указывающих социально значимый характер похоронных и погребальных услуг, документ содержит требование землесберегающих и экологически чистых похорон.

Это довольно любопытный момент, свидетельствующий о том, что прежде маргинальный тренд на современные эко-похороны выходит в мейнстрим мировой социальной повестки. Понятно, что у китайцев своя специфика. Но сама по себе констатация того факта, что ресурсов нашей планеты перестаёт хватать не только на живых, но и на мёртвых, весьма симптоматична.

Прах — к праху

Эко-похороны (или "зеленые похороны") — это способ погребения, который направлен на минимизацию вреда для окружающей среды, возвращение тела природе максимально естественным путем и сохранение ресурсов. Главное отличие от традиционных похорон — отказ от токсичных веществ, неразлагаемых материалов и энергозатратных процессов (например, кремации).

Специалисты выдвигают несколько принципиальных моментов экологически чистых похорон.

Во-первых, это отказ от бальзамирования. Формальдегид и другие химические соединения, останавливающие или тормозящие процесс распада материи на базовые элементы, являются по сути своей ядами и надолго отравляют почву.

Во-вторых, это биоразлагаемые материалы. Если гроб — то сделанный из картона или переработанной бумаги. Если корзина — то из ивы. Если саван — то из полностью натуральной ткани. Часто этот метод называют террамацией. Для ускорения процессов распада тело предлагается поместить в специальный контейнер с древесной щепой, соломой и люцерной, где за пару месяцев оно превращается в плодородный компост.

В-третьих, это отказ от искусственных строительных материалов. Бетонные сооружения принципиально не используются. Не только под землей (склеп), но и на поверхности (памятник). Также никакого гранита, железа или, к примеру, композитов. Вместо всего этого — посадка дерева или кустарника.

Некоторые эксперты допускают установку природного камня. Главное, чтобы место такого эко-захоронения максимально сливалось с дикой природой, выглядело естественной частью природного пейзажа. И только родные и близкие покойного будут знать, что под этим конкретным деревом, кустом или валуном покоится их родственник.

Итальянские дизайнеры проработали концепцию Capsula Mundi (капсула Мунди). Тело помещается в биоразлагаемую капсулу-яйцо в позе эмбриона (символизируя таким образом возвращение к природе) и закапывается в корнях дерева. Множество таких могил формируют кладбище-сад. Предусмотрены GPS-трекеры для идентификации. Если выбраны фруктовые деревья, то в дальнейшем с них можно собирать урожай и делать, к примеру, варенье.

Впрочем, проект Capsula Mundi для целых тел — это только концепт, который никогда не был реализован. Итальянское законодательство запрещает такой способ захоронения. Реально существует и продается с 2016 года только версия для урны с прахом после кремации.

На вкус и цвет товарищей нет

Собственно говоря, сейчас мы вели речь только об одном из форматов похорон, которые попадают под определение "эко". Это так называемое "зеленая" могила в лесной зоне. Существует также метод ресомации или водной кремации. Тело помещают в герметичную капсулу с щелочным раствором и нагревают до 180°C под давлением.

За 3-4 часа мягкие ткани полностью растворяются, остается только хрупкий минеральный скелет. У этой технологии с экологической точки зрения два несомненных плюса: почти отсутствуют выбросы CO₂ в атмосферу, а энергии тратится в 7-10 раз меньше, чем при обычной кремации.

Ещё один вариант — промиссация. Тело замораживают жидким азотом, отчего оно становится хрупким, как стекло. Затем вибрацией измельчают в порошок и сушат. Полученный органический прах смешивают с землей и питательной средой, сажают сверху дерево в специальном биоразлагаемом горшке. Растение питается органикой.

Наконец, более экзотичные способы. Например, специальный костюм, пронизанный нитями грибов, которые при разложении тела перерабатывают токсины и ускоряют процесс разложения. Или искусственные рифы. Прах усопшего смешивают с ph-нейтральным бетоном, отливают его в полусферу с шероховатой фактурой для адгезии живых кораллов, и отправляют на дно моря.

Фантазия опережает законы

Всё вышеперечисленное — только часть списка возможных вариантов. При желании и наличии буйной фантазии наверняка можно придумать ещё. Остаётся юридический вопрос. В США и Европе "зеленые кладбища" официально существуют десятки лет (например, Ramsey Creek Preserve). Ресомация легализована в Канаде, Великобритании и Нидерландах.

В России ситуация сложнее. Закон о погребении не запрещает класть в гроб необработанное дерево или хоронить в саване. Но санитарные правила строги к деталям.

Так, глубина захоронения в ходе "зелёных" похорон обычно не превышает одного метра. Это придумано для попадания тела в слой почвы с максимальной микробиологической активностью для ускорения разложения. У нас же гроб традиционно помещают на глубину порядка 2 метров. Кроме того, у нас запрещено хоронить вне отведённых мест.

Также в России пока нет ни одного крематория, где легально делают водную кремацию. Промиссация тоже не практикуется. Фактически у нас эко-похороны сводятся к гробу из максимально необработанной древесины без лака и металла, отказу от венков из пластика и пластиковых цветов, и посадке кустов на могиле вместо стандартного памятника.

Традиции и новая этика

Но это всё тоже детали. Речь на самом деле идёт о новой этике, которая во многих своих аспектах оппонирует традиции. В принципе, у славян по некоторым источникам существовала практика посадки дерева непосредственно над телом.

А в Индии и на Бали тела помещают в бамбуковые сосуды и закапывают с саженцами — это действующая религиозная практика. С биологической и философской точки зрения — это красиво и технически реализуемо. С точки зрения текущего законодательства РФ — захоронение небальзамированного тела в корнях деревьев вне официального кладбища или на малой глубине является административным правонарушением.

Так или иначе, но учёные видят в эко-похоронах не просто современный модный эко-тренд, а глубинную архетипическую потребность — дать телу вернуться в землю, но сделать это правильно, в соответствии с его природой.

Современный запрос на "лесное кладбище" или капсулу Мунди — это, в сущности, поиск новой ритуальной формы для осмысления традиции, которая, надо заметить, менялась из века в век, но неизменно требовала от людей относиться к смерти (как и к рождению человека) с достоинством и уважением.