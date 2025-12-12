Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Александр Шторм

Вопрос о годовых тратах на WB и OZON рушит семьи к Новому году

Граждане РФ оставляют на маркетплейсах около 103 млрд долларов в год
Общество » Семья » Кошелек

Начитавшись советов в соцмедиа, российские мужчины под Новый год подходят к своим любимым с вопросом-бомбой: "Открой-ка ВБ и Озон, назови годовую сумму покупок. Просто интересно".

Фото: ChatGPT: Россиянки тратят миллионы на покупки в маркетплейсах by ChatGPT 5.1 is licensed under Свободно распространяемое изображение
В ответ они всё чаще получают яростный отказ и встречную агрессию — "не скажу", "не покажу", "мало зарабатываешь" или вовсе "давай проверим твои переписки".

То, что казалось шуткой ("У подъезда стоит фура маркетплейса, что ты там заказала? — Всё…"), стало социальным кризисом. Психологи и юристы, по данным TimesRu, фиксируют всплеск обращений, связанных с неконтролируемым потреблением, которое уже официально называют зависимостью — ониоманией.

Зарплаты улетают в корзину ради эмоций, а квартиры превращаются в филиалы пунктов выдачи.

Статистика подтверждает:

  • каждая третья россиянка не может удержаться от онлайн-шопинга, 
  • 20% женщин заказывают что-то ежедневно,
  • наши женщины тратят до 12 часов в неделю на просмотр товаров.

Психологи отмечают, что до 30% покупок совершаются не ради вещей, а ради эмоций, компенсируя серость будней, усталость, стресс и даже неудовлетворённость от быстрого и скучного семейного секса.

Не удивительно, что 40% заказов впоследствии признаются ненужными. В целом граждане РФ оставляют на маркетплейсах около 103 млрд долларов в год. Это больше военного бюджета некоторых стран, между прочим.

Годовые расходы активной покупательницы стартуют от 50 тысяч рублей, но в проблемной группе, составляющей миллионы россиянок, суммы стабильно летят к 1-1,5 млн рублей в год.

Кризис начинается, когда мужчина, который работает на обеспечение жены и детей, жилья, машины, ремонта, своих и её родителей, отпуска, внезапно осознаёт, что семья весь год жила в финансовой воронке.

Для него шоком становится не только итоговая цифра, но и лёгкость "просаживания" сотен тысяч. Психологи видят в ней самую большую опасность.

Посудите сами — на обычный магазин или ТЦ ещё нужно найти время, собраться, доехать, выбрать и расплатиться на кассе.

Маркетплейс убирает всё, что охлаждает импульс. Сидя на диване, пользователь просто листает ленту, нажимает "в корзину", а деньги списываются незаметно и временами — потом.

Вторая ловушка — эффект маленьких сумм. Мозг не складывает "ну 690 рублей" и "ну 1290", "я же в рассрочку" в сотни тысяч за год. В магазине крупная трата ощущается "телом", здесь она растворяется в потоке.

Третья — эмоциональная подмена: маркетплейс продаёт не товар, а ощущение новизны, заботы о себе или компенсации стресса.

Отсюда фразы: "Эти сапоги как будто на меня смотрят" или "Возьму, а если что — откажусь" (чего почти никогда не происходит, потому что дофаминовый пик уже пройден).

Четвёртая — отложенная ответственность. Часто деньги списываются потом, "при получении в ПВЗ", создавая иллюзию игры, а не покупки.

Пятое — иллюзия заботы о семье: эмоциональное личное потребление (двадцатая палетка теней, девятые туфли или одиннадцатая такая красивая кофточка) маскируется под рациональные покупки "для дома" или "детям надо".

"Маркетплейс делает покупки лёгкими, быстрыми и эмоциональными. Он удобен, но опасен, если становится способом компенсировать скучную жизнь офисной мыши или утомлённой домохозяйки", — констатируют эксперты.

Уточнения

Гедонистическая беговая дорожка — тенденция людей держаться на относительно стабильном уровне счастья.  Согласно этой теории, чем больше человек получает удовольствия, тем выше его ожидания и желания, что не приводит к счастью.

Ониомания — непреодолимое желание что-либо покупать без необходимости, ради удовольствия от самого процесса покупки. Покупки становятся и отдыхом, и развлечением, и самостоятельным смыслом. В просторечии эту зависимость часто называют шопинголизм или шопоголизм, а людей, страдающих этим недугом, — шопоголиками.

Спонтанная покупка или импульсная покупка — это незапланированное решение о покупке товара или услуги, принятое непосредственно перед покупкой. Результаты исследований показывают, что эмоции и чувства играют решающую роль при покупке, сделанной после взгляда на товар или под воздействием тщательно продуманного рекламного сообщения.

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
