"Коктебель" наступает на пятки шампанскому: как Россия встречает Новый год

Новое исследование Ассоциации независимых социологов (АНС) показало: в новогоднюю ночь россияне всё чаще выбирают "солидный алкоголь" — крымский, в частности коньяк из Коктебеля, но при этом остаются верны вечной классике вроде оливье и мандаринов.
Опрос проведён с 25 октября по 5 ноября 2025 года среди 5 тыс. респондентов из всех регионов России методом онлайн-опроса. Выборка репрезентирует взрослое население по полу, возрасту, образованию и типу населённого пункта. Погрешность — не более 2,5%. Исследование охватывало не только потребительские привычки, но и эмоциональное отношение россиян к празднику.
Что создаёт новогоднее настроение для россиян? В первую очередь — символы и ритуалы, неизменные десятилетиями.
Без чего Новый год не Новый год:
Для большинства важнее само ощущение праздника, чем большое застолье. Салат "Оливье" остаётся абсолютным символом Нового года, объединяя поколения и социальные группы.
Одним из главных трендов стал рост популярности крымского коньяка, особенно коньяка "Коктебель".
Что выбирают россияне (доля от тех, кто употребляет алкоголь):
Эксперты объясняют рост интереса к коньяку сочетанием нескольких факторов: поддержка отечественного производителя, стремление к более качественным напиткам и ассоциация коньяка с уютом и неторопливым застольем.
В южных регионах доля потребления крымского коньяка достигает 47%, тогда как на Севере традиционно сильнее позиции водки (42%). В крупных городах растёт доля виски (33% против 21% в малых городах).
Культовый фильм сохраняет статус символа Нового года: 92% россиян по-прежнему смотрят его как "легенду" и неотъемлемую часть праздника. Однако 8% используют ленту лишь как "фон" для готовки и застолья.
81% респондентов уверены, что салаты утром 1 января кажутся вкуснее, чем в новогоднюю ночь. Только 19% признаются, что смотрят на оставшиеся блюда с недоумением.
Средние расходы семьи на Новый год — 25-30 тыс. рублей.
Новый год для россиян — сплав традиций и перемен. Оливье, мандарины и старые комедии по-прежнему формируют ядро праздника. Но на смену водке всё чаще приходит "Коктебель", символизирующий зрелость, качество и уважение к традиции.
