"Коктебель" наступает на пятки шампанскому: как Россия встречает Новый год

Общество

Новое исследование Ассоциации независимых социологов (АНС) показало: в новогоднюю ночь россияне всё чаще выбирают "солидный алкоголь" — крымский, в частности коньяк из Коктебеля, но при этом остаются верны вечной классике вроде оливье и мандаринов.

Бокал коньяка
Фото: flickr.com by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Бокал коньяка

Опрос проведён с 25 октября по 5 ноября 2025 года среди 5 тыс. респондентов из всех регионов России методом онлайн-опроса. Выборка репрезентирует взрослое население по полу, возрасту, образованию и типу населённого пункта. Погрешность — не более 2,5%. Исследование охватывало не только потребительские привычки, но и эмоциональное отношение россиян к празднику.

Главное — традиции, а не гости

Что создаёт новогоднее настроение для россиян? В первую очередь — символы и ритуалы, неизменные десятилетиями.
Без чего Новый год не Новый год:

  • Оливье — 90%
  • Любимый алкогольный напиток — 63%
  • Мандарины — 58%
  • Советские комедии — 41%
  • Гости — 35%
  • Тёща — 3%

Для большинства важнее само ощущение праздника, чем большое застолье. Салат "Оливье" остаётся абсолютным символом Нового года, объединяя поколения и социальные группы.

Алкогольные предпочтения: коньяк наступает на пятки шампанскому

Одним из главных трендов стал рост популярности крымского коньяка, особенно коньяка "Коктебель".
Что выбирают россияне (доля от тех, кто употребляет алкоголь):

  • Игристое вино / шампанское — 45% (-6% за год)
  • Крымский коньяк — 40% (+15%)
  • Водка — 35% (-10%)
  • Виски — 27% (-6%)
  • Пиво — 11% (+3%)

Эксперты объясняют рост интереса к коньяку сочетанием нескольких факторов: поддержка отечественного производителя, стремление к более качественным напиткам и ассоциация коньяка с уютом и неторопливым застольем.

Региональные особенности

В южных регионах доля потребления крымского коньяка достигает 47%, тогда как на Севере традиционно сильнее позиции водки (42%). В крупных городах растёт доля виски (33% против 21% в малых городах).

Вечные споры: оливье, крабовые палочки и холодец

  • Оливье: 45% готовят с колбасой, 55% — с мясом.
  • Крабовые палочки: 62% считают их "ностальгическим деликатесом", 38% — "обманом века".
  • Холодец: 87% — "винтажная классика", 13% — "пережиток прошлого".

"Ирония судьбы" — легенда или просто фон

Культовый фильм сохраняет статус символа Нового года: 92% россиян по-прежнему смотрят его как "легенду" и неотъемлемую часть праздника. Однако 8% используют ленту лишь как "фон" для готовки и застолья.

Утренний салат 1 января — вкуснее или страшнее?

81% респондентов уверены, что салаты утром 1 января кажутся вкуснее, чем в новогоднюю ночь. Только 19% признаются, что смотрят на оставшиеся блюда с недоумением.

Праздничный бюджет

Средние расходы семьи на Новый год — 25-30 тыс. рублей.

  • Продукты — 45%
  • Подарки — 35%
  • Развлечения — 20%
    При этом 85% россиян предпочитают отмечать праздник дома.

Итоги

Новый год для россиян — сплав традиций и перемен. Оливье, мандарины и старые комедии по-прежнему формируют ядро праздника. Но на смену водке всё чаще приходит "Коктебель", символизирующий зрелость, качество и уважение к традиции.

