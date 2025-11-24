Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Александр Приходько

ГК "Расцветай" раздвигает границы социально ориентированного бизнеса

9:03
Общество

Многие компании, выстраивая отношения с местными властями, готовы спонсировать локальные муниципальные мероприятия. А если компания крупная, то зачастую речь идёт ещё и о благотворительности — поддержке социальных учреждений, местных спортивных команд или общественных организаций. Масштабно же на развитие территории присутствия работают единицы. Тем более впечатляющ новосибирский пример — ГК "Расцветай".

Благотворительная акция ГК Расцветай
Фото: Пресс-служба фонда К Победе вместе
Благотворительная акция ГК Расцветай

Благотворительность для крупных компаний — безусловная часть положительной деловой репутации. Но одно дело, когда компания вкладываться в локальные социальные учреждения или мероприятия, и совсем другое — если она планомерно работает над включением региона
не только в общероссийскую, но и международную повестку.

Группа компаний "Расцветай" — известный застройщик, который реализует строительные проекты не только в Новосибирской области, но и по всей России. Однако именно в родном регионе "Расцветай" даёт старт инициативам, благодаря которым Новосибирская область звучит не только на всероссийском уровне, но и за границами страны.

"Расцветай", как и многие другие компании, с первых дней оказывает поддержку нашим воинам, отстаивающим интересы России в зоне СВО. В частности, является инициатором создания и ключевым партнером Фонда "К Победе вместе". "Расцветай" по сей день регулярно перечисляет средства в счёт фонда. За все время его деятельности на фронт и в прифронтовые зоны ушло 95 фур — более 1900 тонн грузов: вещи первой необходимости, нужные технические средства для различных подразделений, аппаратура для госпиталей и многое другое, включая посылки для бойцов от их родственников.

Вся эта помощь, безусловно, важна, однако "Расцветай" пошёл дальше, вложившись сразу в два проекта, которые призваны, с одной стороны, ещё больше сплотить российское общество перед лицом национальной угрозы, а с другой — вернуть
в это общество наших людей, прошедших через горнило войны.

Речь идёт об открытии Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания "Живая сталь", а также Центра патриотической песни "Расцветай, страна родная".

Инструкторы "Живой стали" самым активным образом работают со школьниками Новосибирска и сельских районов области, устраивая различные соревнования, а также проводят занятия на своем полигоне в Мошковском районе. Там ребят знакомят с многообразием беспилотных летательных аппаратов,
их использованием в зоне СВО и в мирных целях, а также со стрелковым оружием, дают возможность получить опыт управления первым и стрельбы из второго. К слову,
со школьниками работают те же инструкторы, которые готовят операторов БПЛА для зоны СВО — это ещё один проект "Живой стали".

А для талантливых бойцов, прошедших СВО, "Расцветай" инициировал песенный проект: в Центре патриотической песни с ребятами занимаются профессионалы, которые пишут совершенно новые песни о России специально под них, помогают записать студийный вариант, проработать сценический образ и подготовиться к выступлению. Центр патриотической песни уже организовал несколько отчетных концертов, а ещё принял участие в большом праздничном мероприятии, посвященном Дню народного единства, который состоялся
в парке "Берёзовая роща" — где новые песни о любви к Родине в исполнении тех, кто посвятил свою жизнь служению России, могли услышать сотни сибиряков и гостей региона.

СВО, безусловно, находится на самом верху списка государственных приоритетов,
и компании, которые в качестве социальной повестки реализуют проекты, направленные на консолидацию общества в условиях СВО, можно без всяких преувеличений назвать выходящими за границы привычного социально ориентированного бизнеса. Однако "Расцветай" пошёл ещё дальше: благодаря его международному проекту — Центру народной дипломатии (ЦНД) — Новосибирск заявил о себе как один из лидеров продвижения российского образования за рубежом и развития российско-африканских отношений в целом.

Не так давно губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил,
что именно в результате деятельности Центра народной дипломатии участие представительных делегаций из Африки в рамках Международного форума "Технопром" становится традиционным. В прошлом году в форуме принимал участие министр образования Мали, в этом — министр по специальным проектам из Ганы. Кроме того, Технопром-2025 стал площадкой для встречи и подписания соглашений о сотрудничестве между российской, малийской, нигерской и буркинийской академиями наук.

Благодаря работе Центра народной дипломатии и созданного по их инициативе Консорциума вузов России по развитию сотрудничества со странами Африки в Буркина-Фасо и Нигере были открыты подготовительные факультеты Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) и Новосибирского государственного университета (НГУ), проведены предметные олимпиады, открыты курсы русского языка на базе Русских домов Центра народной дипломатии и африканских вузов-партнеров в Буркина-Фасо, Нигере, Гвинее и Гане. Как итог — увеличение в пять раз количества студентов
из Буркина-Фасо и Нигера по сравнению с прошлым годом, когда Центра народной дипломатии в Африке ещё не было. К тому же, в Сибирь поехали целевые группы студентов — из Нигера и из Ганы.

В настоящее время работа по открытию Русских домов и старта образовательных программ ведётся в Мали, Ливии, Намибии и Мозамбике.

Глобальный юг сейчас — стратегическое направление российской внешней политики, и вклад, который вносит благодаря ГК "Расцветай" Новосибирск, был замечен
и положительно охарактеризован на самом высоком уровне. На встрече в Кремле с президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре президент России Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что действующий в Уагадугу с 2024 года Русский дом способствует продвижению российско-буркинийских культурно-гуманитарных связей. Тогда же президент Буркина-Фасо поднял вопрос о важности открытия в стране зеркальной учебно-исследовательской аграрной лаборатории, проект которой накануне был предложен на встрече с представителями Центра народной дипломатии.

К слову, помимо агротехнической лаборатории, Центр народной дипломатии работает над открытием Российско-африканского института на базе одного из вузов-партнеров в Буркина-Фасо. Ожидается, что этот институт послужит формированию устойчивого механизма подготовки высококвалифицированных кадров для реального сектора экономики африканских стран и, таким образом, усилит позиции России
на международной арене как технологического лидера. В дальнейшем опыт планируется распространить и на другие страны присутствия Центра народной дипломатии.

Так как система образования в странах Африки — весьма проблемная зона, то ЦНД также собирается направить свои усилия на работу со средним и средне профессиональным звеном. В частности, речь идет о запуске программы инженерных классов. В основе программы — базовое изучение русского языка, позже добавятся профильные предметы: физика и математика. В Буркина-Фасо проект инженерного класса запускается с помощью НГУ, в Гане — с НГТУ НЭТИ.

Кстати, программы межвузовского взаимодействия инициируются Центром народной дипломатии не только в Африке. В ноябре представительство ЦНД открылось в Абхазии. Работа там уже идёт полным ходом: при поддержке Центра НГТУ НЭТИ
и Абхазский государственный университет (АГУ) начали реализацию совместной программы "Международное Технонаставничество", которая призвана популяризировать среди школьников точные науки.

Таким образом, ГК "Расцветай" в своей социальной ориентированности вышел далеко за границы этого понятия: при его поддержке различные общественные организации выполняют, по сути, государственный заказ, способствуя решению самых актуальных задач, которые сегодня стоят перед российским обществом. Очень жаль, что таких компаний в России откровенно мало. И тем приятнее, что ГК "Расцветай" — новосибирская компания, которая укрепляет международный авторитет родного региона.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
