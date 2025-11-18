Учить не язык, а человека: как педагог Анастасия Захватова помогает изменить подход к изучению иностранных языков

Новая методика изучения языков разработана в России

Российский педагог разработала методику изучения иностранных языков, которая учитывает тип памяти, культуру и даже эмоции ученика — и нашла применение за рубежом.

Фото: из личного архива Анастасии Захватовой Педагог, эксперт в сфере лингводидактики и изучения иностранных языков Анастасия Захватова

Почему при обилии курсов и развитых технологиях большинство людей бросают изучение языков? Сегодня это один из главных вопросов в образовании. По данным платформы Skyeng, 57% россиян не могут продвинуться в освоении "лингвистических вершин" из-за нехватки словарного запаса, 26% — плохо воспринимают речь на слух, 18% испытывают трудности с грамматикой. Эксперты уверены, что причина не в отсутствии способностей у людей, а в том, как устроена система обучения: единый для всех, она не учитывает, кто перед ней — аудиал, визуал, человек с развитой эмоциональной памятью или тот, кому нужно "почувствовать" язык телом.

Об этом говорит педагог, эксперт в сфере лингводидактики и изучения иностранных языков Анастасия Захватова, которая выявила системную ошибку, преподавая разные иностранные языки более 15 лет. Она разработала методику, а затем целую систему обучения, которые учитывают не только тип памяти, но также культурные особенности учеников, показав, что изучение языка можно "подстроить" под каждого человека. Сейчас ее подход используют в России и за рубежом для помощи в интеграции сотрудникам иностранных компаний и адаптации мигрантов, а автор завоевала звание "Учителя года".

Спасти талант от зубрежки

Исследованием и поиском решений проблем системы образования, которые мешают людям по всему миру эффективнее изучать иностранные языки, Анастасия Захватова занимается почти 20 лет. Сначала как студент, позже — как руководитель комплексного образования романо-германской филологии в одном из крупнейших языковых центров России, где она преподавала испанский, английский, русский как иностранный и португальский языки.

"Еще в студенчестве, я видела, как талантливые молодые люди теряют веру в себя из-за того, что им навязывают один и тот же способ запоминания, — вспоминает она. — У кого-то слова вспыхивают в голове как картинки, кто-то слышит ритм фразы, а кто-то чувствует язык телом, но система эти нюансы игнорирует".

Из этого наблюдения родилась ее авторская методика — подход, который полностью отказывается от шаблонного обучения и строится вокруг индивидуальных особенностей ученика. В 2016 году она опубликовала работу под названием "Быстрое освоение иностранного языка с использованием дифференциации учащихся по типу памяти и с учетом их культурных особенностей". Суть проста: сначала педагог выявляет через какой канал ученик лучше воспринимает материал — визуальный, аудиальный, кинестетический, а также логический, — и только затем выстраивает программу обучения.

Например, визуалу важно видеть структуру и ассоциации — он запомнит слова быстрее, если связать их с изображениями. Аудиалу нужно слышать речь и ритм, поэтому акцент урока должен строиться на разговорах. Кинестетик воспринимает язык через действие: ему подойдут игры, сценки, язык тела. А логикам требуется чёткая система — грамматические схемы, сравнительные таблицы, правила-паттерны. Такая персонализация, по словам автора, не только развивает доминирующий канал, но и мягко стимулирует остальные, формируя устойчивый, многоканальный языковой навык, что ускоряет усвоение языка в два-три раза, а также снимает главный барьер — страх ошибки.

"У многих взрослых проблема не с языком, а самооценкой. Говорить часто мешают перфекционизмом, негативный опыт, тревожность. Когда мы подстраиваемся под природу человека, обучение идет естественнее", — объясняет эксперт, член союза переводчиков России.

Ее ученики не раз становились победителями региональных олимпиад по испанскому языку, который для многих был вторым или даже третьим. Сама педагог считает важным результатом другое — человек справляется со страхом и начинает говорить.

Технологии, которые помогают слышать ученика

С ростом миграции и развитием цифровых технологий знание иностранного языка из полезного навыка превратилось в инструмент социальной и культурной интеграции. Именно тогда Анастасия Захватова решила расширить свою методику: объединить педагогические наработки с возможностями искусственного интеллекта.

Технология позволила создать приложения, способные подстраиваться под особенности ученика — например, ИИ анализирует ответы и, видя ошибки в грамматике, тут же перестраивает урок. Но что, по мнению педагога, важнее — программа помогает видеть человека целиком, с его типом памяти, темпом, настроением и даже культурным фоном.

"Самое важное - это социальная задача, которую мы решаем, — убеждена педагог. — Современное образование должно учитывать не только, как человек запоминает, но и то откуда он пришел, какие ценности несет, чтобы обеспечить полную и комфортную интеграцию в новом обществе".

Такой подход оказался востребован среди тех, кто изучает язык для адаптации за границей — после появления нового инструмента число студентов в языковом центре выросло почти на треть. Отмечают ученики и качество самого обучения, так на Яндекс Картах рейтинг центра — 5.0 из 5.0, где 98% пользователей отмечают высокий уровень преподавания, индивидуальный подход и заметный прогресс уже на первых этапах обучения.

Новая философия образования

Методика изменила систему обучения не только в языковом центре, где работа Анастасии Захватовой позволила открыть новое образовательное направление, а затем — полностью преобразовать учебного процесс по всем программам. Чтобы команда соответствовала новым принципам, она лично провела более 50 собеседований с кандидатами-филологами, проверяя не только их квалификацию, но и способность работать с учениками на нескольких языках — русском, английском, испанском и португальском, а также находить индивидуальный подход к каждому студенту.

Философия и принципы педагога нашли применение в Европе и США, где вопросы интеграции мигрантов стоят остро. Персонализированный подход помогает людям из разных стран быстрее почувствовать себя частью общества. В этом педагог видит главную миссию образования.

"Современный педагог должен не передать знания, а помочь человеку найти свой способ учиться. Мы больше не можем измерять успех количеством выученных слов и точностью конструкций, — уверена Анастасия Захватова. — Настоящее образование — внимание к природе ученика, его культуре и эмоциям. Живой язык — это не код, а способ соединиться с миром".

В 2017 году Анастасия Захватова стала лауреатом престижного национального конкурса "Учитель года России" — самой значимой и авторитетной государственной награды в сфере образования. Этот конкурс, учрежденный Министерством просвещения РФ и проводимый с 1991 года, ежегодно выявляет лучших педагогов страны, чьи методики, инновации и личностный подход вносят реальный вклад в развитие российского образования. Победа в нём — не просто профессиональное признание, а свидетельство того, что работа педагога выходит за рамки класса и становится образцом для всей отрасли. Для Анастасии Захватовой это признание подтвердило, что её философия "учить не язык, а человека" находит отклик не только у учеников, но и у экспертного сообщества, определяющего будущее школьного и дополнительного образования в стране.