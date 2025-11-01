Проблемы образования в России: опыт учителя с 45-летним стажем работы

17:59 Your browser does not support the audio element. Общество Семья Воспитание

На осенних каникулах мне довелось давать интервью одному из местных средств массовой информации на тему нынешнего состояния российской системы просвещения.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ учительский капитал

От этой чести я пытался всячески уклониться, ссылаясь на то, что написал множество статей о проблемах школьного образования, которые легко можно найти в интернете. Однако затем подумал, что мои прежние печатные выступления касались, как правило, только отдельных вопросов развития образования, которые вызывали обсуждение в результате получивших огласку острых конфликтных ситуаций, и поэтому, идя на встречу с журналистами, попытался систематизировать свои взгляды и высказывания, придав им характер некой системы. А поскольку мой педагогический опыт насчитывает 45 лет, то есть я работал в школе ещё во времена Брежнева и стал участником и свидетелем бесконечной череды реформ, сотрясавших систему просвещения на протяжении всего постсоветского периода, то, может быть, мои размышления и выводы будут интересны и более широкой аудитории соотечественников.

Очевидно, что затронуть все проблемы, накопившиеся в российском школьном образовании, а тем более, детально их проанализировать, не представляется возможным, для этого пришлось бы написать обширное исследование. Поэтому буду предельно краток, расположив эти проблемы в своём субъективном списке в соответствии с их значимостью.

Отсутствие в школах государственной идеологии

Главной проблемой современной российской школы, безусловно, является отсутствие государственной идеологии. Причём её фактический запрет закреплён в нашей Конституции. Однако в таком положении дел кроется очевидный злой умысел: понятно, что никакое общество не может функционировать и развиваться, да и просто быть жизнеспособным, если у него нет идейно-нравственного фундамента.

Как известно, после буржуазной революции 1991 года на смену прежней системе социальных идеалов пришла незамысловатая идеология потребительского общества, проникшая во все сферы нашей жизни и сводящаяся к лозунгам "Лишь бы мне было хорошо" и "Я этого достоин". Целью человеческого существования были объявлены потребление, комфорт и развлечение. Соответственно, и наша школа вместо формирования "гармоничной личности строителя светлого будущего" по указке свыше принялась штамповать "цивилизованных потребителей".

Однако когда Россия в очередной раз вошла в период суровых военных испытаний, вдруг оказалось, что рядовой обыватель, приученный жить только для себя и ставящий интересы государства на последнее место, добровольно воевать за своё Отечество не станет.

Таким образом, результат навязанного нашему образованию курса получился самый неутешительный: российское общество фактически живёт в состоянии даже не раздвоения, а растроения (от числительного "три") сознания.

Одна часть народа героически сражается или помогает нашим бойцам на фронте, вторая по-прежнему жирует и развлекается, не желая ничем жертвовать ради победы в тяжелейшем противостоянии с Западом, третья, и, наверное, самая многочисленная, не проявляет заметной активности, поглощённая заботами о собственном благосостоянии.

В условиях проведения длящейся уже почти четыре года специальной операции на Украине стране нужны герои, святые, учёные, подвижники, готовые ради возвышенной цели не только поступиться материальными благами, но даже принести на алтарь Отечества свою жизнь.

К сожалению, весьма неуклюжие и запоздалые попытки перестроить и перенацелить нашу школу на воспитание гражданских чувств, в том числе главного из них — патриотизма, встречают упорное сопротивление самой системы просвещения, выстроенной после распада СССР по западным образцам адептами буржуинства. Однако нужно чётко понимать, что школа является основой государства, кто руководит образованием, тот владеет и властью, и всем национальным богатством. Поэтому отказ от потребительской идеологии, возвращение к гуманистическим традициям национального образования — это и есть главный вызов Истории, на который нужно ответить безотлагательно и эффективно.

Нерациональное использование бюджета на образование

Ещё одной перезревшей проблемой является нерациональное расходование средств, выделяемых государством на образование. На мой взгляд, этих денег вполне хватило бы и на строительство достаточного количества новых учебных заведений, и на повышение заработной платы педагогам, и на решение большинства кадровых вопросов.

Непомерно огромные суммы расходуются на содержание бесчисленной рати чиновников, всевозможных "центров развития образования", проведение масштабных показушных мероприятий и "аббревиатурных" экзаменов (ОГЭ и ЕГЭ) и т. д. В результате простым учителям, на которых собственно и держится школа, достаются лишь жалкие крохи от этого обильно намазанного сладким кремом бюджетного торта.

Недавно на одном из родительских собраний разъярённая "двойками" своего сына-митрофанушки дама заявила, что учителя зарабатывают, как работники "Газпрома". На самом деле, в школе действительно можно получать до 100 тысяч рублей в месяц, но только если дневать и ночевать на работе. Не хочу считать чужие деньги и приводить весьма сомнительные, "средние по больнице" статистические цифры. Сошлюсь на собственный пример. Моя нынешняя "чистая" зарплата — 40 тысяч рублей при учебной нагрузке 21 час. Столько же получает и моя жена, тоже преподаватель русского языка. Её педагогический стаж — 35 лет. То есть вместе мы работаем уже 80 лет, а если учесть, что наша педагогическая нагрузка до последнего времени всегда была, как минимум, в полтора раза больше положенных 18 часов, то выходит, что вдвоём мы работали за троих. Экономический результат такой продолжительной и интенсивной деятельности, увы, совершенно неутешительный, даже плачевный. С большим напряжением финансовых средств нам удалось сделать, да и то не полностью, ремонт в трёхкомнатной квартире, которая досталась мне от отца, моряка дальнего плавания, получившего её от пароходства бесплатно. Ни машины, ни дачи, ни денежных накоплений у нас нет. Впрочем мизерная пенсия в 25 тысяч рублей меня не пугает, поскольку я исповедую принципы крайнего аскетизма и стоицизма, которые никак не согласуются с потребительским отношением к жизни. Собственно, на склоне лет, "кроме тихих забот, ничего мне надо".

Однако как быть молодым учителям, особенно мужчинам, пытающимся обеспечить себе пристойный уровень доходов и мечтающим о нормальной семье и детях? Могу привести множество примеров несчастных судеб своих коллег, которые, балансируя на грани бедности и нищеты, так и не смогли устроить свою личную жизнь. Получается, что учителя-мужчины в нынешних социально-экономических условиях вообще исключены из процесса решения "демографической проблемы", которая под оглушительные бравурные речи всевозможных начальников, якобы пекущихся о здоровье и процветании "дорогих россиян", приобрела характер необратимого бедствия.

Падение авторитета профессии учитель

Результатом недостаточного финансирования системы просвещения на местах, обрекающего большинство педагогов на очень скромное существование, является катастрофическое падение авторитета учительской профессии. Образно выражаясь, учителя стоят на одной из нижних ступенек лестницы успеха, тогда как в советское время были вознесены на постаменты народного уважения.

А поскольку мерилом пресловутой "успешности" в обществе потребления служат материальные ценности, то нынешние учителя в глазах своих подопечных не могут служить образцами для подражания и зачастую становятся объектами для насмешек и прямых издевательств. Теперь даже случаи избиения учителей агрессивными подростками, желающими самоутвердиться, перестали быть редкостью. Интернет полон видео, на которых ученики надевают на голову учителя мусорное ведро, нокаутируют ударом в голову, посылают его матом в известном направлении. Недавний случай, когда молодой учитель, в ответ на хамское поведение ученика бросивший в него ручку, получил за это "страшное" преступление реальное уголовное наказание, обязавшее его помимо прочих кар выплатить пострадавшему подростку 120 тысяч рублей, чрезвычайно характерен.

Это происшествие получило широкую огласку в наших СМИ, однако удивляет позиция учительской общественности, которая в очередной раз никак не отреагировала на форменное издевательство над своим коллегой, оказавшимся совершенно беззащитным перед судом. Впрочем этой самой "учительской общественности" при апатии и недееспособности профсоюзной организации, кажется, давно уже и не существует.

Честное слово, современные учителя мне порой напоминают стадо жертвенных коров или баранов, понукаемых и ведомых в неведомом направлении неизвестными поводырями. Они подвергаются жёсткому давлению со стороны администрации, родителей и учащихся, завалены зачастую совершенно абсурдной работой, начальство управляет ими по телефону круглые сутки в режиме онлайн. Например, моя супруга ежедневно получает из школы десятки разного рода сообщений и указаний, обязывающих её немедленно сдать очередной никому не нужный документ.

Да и условия педагогической работы, скажем прямо, не везде улучшаются. Вспоминая сельскую школу, в которой я после окончания университета трудился по распределению три года в начале 80-х годов прошлого века, я могу с печалью констатировать, что она по инфраструктуре ничуть не уступала (если не считать, разумеется, компьютерное оснащение) крупному городскому учебному заведению, в котором я сейчас преподаю. В классах моей первой школы было по 20-25 человек, работала она в одну смену. Теперь мне приходится "сеять разумное, доброе, вечное" в две смены в классах, в которых насчитывается по 40 учащихся. Все коридоры застроены дополнительными аудиториями. Очень часто бывают перебои с водоснабжением, так что ни о каких водных процедурах для учеников после урока физической культуры не может быть и речи, учительская, при педагогическом коллективе почти 150 человек, имеет площадь девять квадратных метров. Вместо уютного парка школу окружают замощённые плиткой площади для построений.

Понятно, что в необъятной России имеются самые разные школы, в том числе прекрасно обустроенные и комфортные, однако я опираюсь на личный опыт. Как результат — большая нехватка и постоянная текучка педагогических кадров, что ставит под сомнение организацию эффективного учебного процесса.

Тотальная цифровизация обучения

Тревогу также вызывает тотальная цифровизация обучения, особенно ускоренное внедрение искусственного интеллекта. По сути, с появлением ИИ в одночасье устарело большинство учебных методик. Теперь бессмысленно задавать письменные работы на дом: любое упражнение или сочинение за ученика прекрасно выполнит пресловутая Алиса. Прежде я любил читать сочинения учеников на темы "Моё самое яркое эстетическое впечатление", "Посещение литературного музея", "Любимое увлечение" и т. д. Однако несколько лет назад столкнулся с массовым списыванием из интернета одних и тех же прилизанных текстов и был вынужден отменить подобную форму работы.

Недавно на пересдаче одним девятиклассником экзамена по русскому языку за 8 класс я изъял у него три (!) сотовых телефона. Самое печальное, что многие ученики готовы ради хорошей оценки пойти на любой обман и подлог и без зазрения совести выдают тексты, созданные ИИ, за написанные самостоятельно.

Ситуация иногда принимает анекдотический характер. Не так давно вместо текста из учебного пособия, который легко найти в интернете, в качестве диктанта я использовал фрагмент из своей книги о Новороссийске "Город норд-остов". Каково же было моё удивление, когда, проверяя тетради, я обнаружил невероятно высокий уровень знаний своих подопечных, в том числе отпетых двоечников. Оказалось, что книга "Город норд-остов" имеется в интернете, а списывать нынешние ученики научились виртуозно.

Разумеется, противиться техническому прогрессу и спорить с Алисой бессмысленно, надо искать совершенно новые формы преподавания, иначе ИИ сделает профессию учителя устаревшей и ненужной. Возможно, дальнейшее развитие цивилизации, как это предсказывают некоторые адепты либерализма, например, популярный израильский учёный Юваль Ной Харари в книге "Краткая история будущего", пойдёт таким путём, что у человека отпадёт необходимость напрягать физические, душевные и интеллектуальные силы. Поэтому мне трудно осуждать своих учеников, которые уже сейчас избегают каких-либо умственных и нравственных нагрузок, предпочитая едва ли не половину жизни проводить в виртуальной реальности.

Впрочем стихи великих русских поэтов им приходится учить, хотя это задание некоторые подростки воспринимают как издевательство над личностью.

Система оценки знаний учащихся

В завершение хотелось бы вкратце затронуть одну весьма застарелую школьную проблему, а именно явную неадекватность системы оценивания знаний учащихся. Фактически она имеет трёхбалльную шкалу, от "тройки" до "пятёрки". "Двойки", мягко говоря, не приветствовались и в советской школе, поскольку считалось, что они свидетельствуют не о неудовлетворительных знаниях ученика, а о плохой работе учителя.

Однако далеко не все учащиеся способны усваивать программу своего класса, и среди двоечников имеются ребята с явной задержкой психического развития. По моим наблюдениям, они составляют примерно четвёртую часть неуспевающих учеников. Остальные три четверти — это либо злостные прогульщики, либо закоренелые хулиганы, либо немотивированные лентяи. Практически в каждом классе имеются подобные "оригиналы".

Но поскольку "двойки" ставить не рекомендуется (хотя формально это и не запрещено), то учителя, часто идя против совести, просто вынуждены "рисовать" им удовлетворительные оценки. Мне представляется, что необходимо "узаконить" не только "двойку", но и "единицу" и ставить эти оценки без всяких ограничений, то есть по справедливости.

Если же ученик получил итоговые "двойки" и "единицы", то его следует спокойно перевести в следующий класс или же, обязательно по просьбе родителей, оставить для лучшего усвоения программы на второй год. Таким образом, в документах об окончании 9-го и 11-го классов могут стоять не только "тройки", "четвёрки" и "пятёрки", но и заслуженные "единицы" и "двойки". Ничего страшного в этом нет. Можно привести длинный список выдающихся людей, которые в школе учились либо плохо, либо посредственно, либо вообще ограничились самообразованием. Среди них Некрасов, Гумилёв, Куприн, Горький. Как известно, и Пушкин не блистал познаниями в математике и по нынешнему школьному рейтингу считался бы, наверное, слабым хорошистом.

Кстати, выставление справедливых оценок заставило бы некоторых не самых усердных и дисциплинированных учеников более ответственно и серьёзно относиться к учёбе.

ОГЭ и ЕГЭ

В своих размышлениях я намеренно не затронул тему ОГЭ и ЕГЭ, вокруг которых долгие годы ведутся ожесточённые баталии на всех уровнях — от школьных учительских до Государственной Думы. Замечу только, что они, на мой взгляд, принесли больше вреда, чем пользы.

ОГЭ, как и сочинение по литературе в 11 классе, можно без всякого ущерба для качества знаний и с пользой для учебного процесса отменить хоть завтра. А вот с упразднением ЕГЭ спешить не следует, поскольку этот экзамен даёт шанс ребятам из провинции поступать в лучшие вузы страны. К тому же с ним связано слишком много финансовых интересов.

Несколько лет назад я написал статью "Наш "Титаник" прёт на айсберг", посвящённую российскому школьному образованию и опубликованную в "Литературной газете". Если использовать эту метафору и сравнивать нынешнюю школу с кораблём, то можно отметить, что он отнюдь не обречён на крушение, поскольку сама жизнь заставляет рулевых маневрировать. Но, только избрав правильный курс, мы минуем роковые препятствия и двинемся полным ходом в "прекрасное далёко", в котором восторжествуют идеи социальной справедливости и гуманизма.