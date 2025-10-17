Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче

Запрет на использование телефонов в школах сегодня вызывает всё больше споров — особенно после того, как появились данные, ставящие под сомнение его пользу для психического здоровья учеников.
Когда власти и администрации школ вводят ограничения на смартфоны, они обычно объясняют это заботой о концентрации внимания, снижении отвлекающих факторов и повышении качества учебы. Однако новые исследования показывают, что связь между такими запретами и благополучием учеников далеко не однозначна.
Учёные отмечают, что доказательства в пользу запрета пока остаются неубедительными. Более того, для некоторых подростков ограничение доступа к телефону может обернуться чувством изоляции. Ведь смартфон — не только источник развлечений, но и способ общения, особенно для тех, чьи друзья учатся в других школах или живут далеко.
С 1 января 2024 года в Нидерландах вступил в силу закон, запрещающий использование телефонов во время уроков. Это решение сопровождалось широкими общественными дебатами: сторонники говорили о необходимости дисциплины, противники — о рисках социальной изоляции.
Учёные провели наблюдение в двух школах, опросив учащихся до и после вступления закона в силу. Выяснилось, что уровень эмоционального одиночества среди школьников немного вырос. Особенно сильно это ощутили те, кто поддерживал контакт с друзьями из других учебных заведений через мессенджеры и соцсети.
Один из исследователей отметил, что для многих подростков телефон — это не игрушка, а "окно в сообщество", способ чувствовать себя частью группы, даже находясь в другом городе.
Авторы проекта признают, что их работа имеет слабые стороны. Они не сравнивали результаты с другими школами, где правила использования телефонов были мягче. Это не позволяет с уверенностью сказать, что именно запрет стал причиной роста чувства одиночества.
Кроме того, в исследовании участвовало небольшое количество учебных заведений. Для объективных выводов нужны данные из разных регионов, школ с разным социальным составом и подходами к цифровой дисциплине.
"Для значимых сравнений нужны данные об учащихся из аналогичных школ", — пояснили исследователи.
По словам исследователей Кхаре и Кантора, проблема не только в масштабе выборки, но и в том, что у педагогов и психологов нет базовых метрик, с которыми можно было бы сопоставить результаты. Без них трудно понять, приносит ли запрет больше пользы или вреда.
Кантор и его коллеги также изучили случаи ограничений в школах США и Великобритании. Их выводы похожи: без чётких данных о том, когда и как именно вводились меры, нельзя оценить их реальное воздействие.
"Для тщательной оценки эффективности мер нужны подробные данные о принятых мерах и их сроках", — подчеркнул Кантор.
|Страна
|Политика в отношении телефонов
|Основной результат
|Нидерланды
|Полный запрет в классах
|Незначительный рост чувства одиночества
|Великобритания
|Частичный контроль, решения на уровне школ
|Нет убедительных доказательств влияния
|США
|Рекомендательный подход, разные правила в штатах
|Разнообразные результаты, зависящие от региона
|Франция
|Государственный запрет для всех школ
|Снижение отвлечённости, но данные о психическом здоровье отсутствуют
Ошибка: Полный запрет без учёта потребностей учащихся.
Последствие: Рост изоляции и снижение социальной активности.
Альтернатива: Разрешить использование телефонов в определённое время (перемены, после уроков).
Ошибка: Отсутствие диалога между школой и родителями.
Последствие: Недоверие к педагогическим решениям.
Альтернатива: Совместно вырабатывать правила, адаптированные к возрасту и контексту.
Ошибка: Игнорирование психоэмоциональных различий детей.
Последствие: Повышенная тревожность у более зависимых от общения подростков.
Альтернатива: Создать зоны "цифрового отдыха" и программы по развитию офлайн-коммуникации.
Некоторые эксперты считают, что ограничение гаджетов может быть полезным, если подходить к нему гибко. Например, использовать специальные приложения для концентрации, которые блокируют уведомления на время уроков, но сохраняют возможность связи с родителями.
Можно также развивать цифровую грамотность — учить подростков различать полезное и вредное онлайн-поведение, а не просто лишать их инструмента общения.
|Плюсы
|Минусы
|Повышение внимания на уроке
|Риск изоляции и одиночества
|Меньше отвлекающих факторов
|Потеря возможности общаться с друзьями
|Снижение уровня кибербуллинга в школе
|Усиление тревожности у зависимых от общения учеников
|Защита конфиденциальности и данных
|Конфликты между учителями и учениками
|Привитие офлайн-навыков
|Потеря привычки к ответственному использованию технологий
Как школы реализуют запрет на телефоны?
Большинство ограничений предполагает хранение устройств в шкафчиках или специальных ящиках во время уроков.
Можно ли полностью отказаться от телефонов в учебном процессе?
Сложно. Некоторые учителя используют смартфоны как инструмент для тестов, интерактивных заданий и поиска информации.
Как защитить ребёнка от зависимости без полного запрета?
Родители могут ограничить экранное время через настройки телефона или специальные приложения, а также обсуждать с детьми, зачем им нужен гаджет.
Миф 1: "Телефоны мешают учёбе всем детям".
Правда: Влияние зависит от контекста и характера ребёнка — для интровертов телефон может быть важным инструментом связи.
Миф 2: "Запрет решает проблему кибербуллинга".
Правда: Буллинг просто переносится в онлайн-пространство вне школы.
Миф 3: "Ученики станут внимательнее без телефонов".
Правда: Исследования показывают, что концентрация зависит не только от гаджетов, но и от методики преподавания.
В Японии школьники используют смартфоны как электронные пропуска и учебные инструменты.
Во Франции запрет действует с 2018 года, но уровень цифровой зависимости подростков не снизился.
В Финляндии, напротив, телефоны активно интегрируют в образовательные проекты, и это повышает мотивацию учеников.
Идея ограничения телефонов в школах возникла ещё в начале 2000-х, когда первые смартфоны стали массовыми. Тогда основной страх был связан с отвлечением внимания и возможностью списывания. Сегодня фокус сместился — на психическое здоровье, цифровую зависимость и навыки общения в реальном мире.
