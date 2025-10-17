Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Игорь Буккер

Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче

7:40
Общество » Семья » Воспитание

Запрет на использование телефонов в школах сегодня вызывает всё больше споров — особенно после того, как появились данные, ставящие под сомнение его пользу для психического здоровья учеников.

Дети в классе со смартфонами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дети в классе со смартфонами

Почему школьные запреты вызывают сомнение

Когда власти и администрации школ вводят ограничения на смартфоны, они обычно объясняют это заботой о концентрации внимания, снижении отвлекающих факторов и повышении качества учебы. Однако новые исследования показывают, что связь между такими запретами и благополучием учеников далеко не однозначна.

Учёные отмечают, что доказательства в пользу запрета пока остаются неубедительными. Более того, для некоторых подростков ограничение доступа к телефону может обернуться чувством изоляции. Ведь смартфон — не только источник развлечений, но и способ общения, особенно для тех, чьи друзья учатся в других школах или живут далеко.

Опыт Нидерландов: неожиданные результаты

С 1 января 2024 года в Нидерландах вступил в силу закон, запрещающий использование телефонов во время уроков. Это решение сопровождалось широкими общественными дебатами: сторонники говорили о необходимости дисциплины, противники — о рисках социальной изоляции.

Учёные провели наблюдение в двух школах, опросив учащихся до и после вступления закона в силу. Выяснилось, что уровень эмоционального одиночества среди школьников немного вырос. Особенно сильно это ощутили те, кто поддерживал контакт с друзьями из других учебных заведений через мессенджеры и соцсети.

Один из исследователей отметил, что для многих подростков телефон — это не игрушка, а "окно в сообщество", способ чувствовать себя частью группы, даже находясь в другом городе.

Недочёты и ограничения исследований

Авторы проекта признают, что их работа имеет слабые стороны. Они не сравнивали результаты с другими школами, где правила использования телефонов были мягче. Это не позволяет с уверенностью сказать, что именно запрет стал причиной роста чувства одиночества.

Кроме того, в исследовании участвовало небольшое количество учебных заведений. Для объективных выводов нужны данные из разных регионов, школ с разным социальным составом и подходами к цифровой дисциплине.

"Для значимых сравнений нужны данные об учащихся из аналогичных школ", — пояснили исследователи.

Почему нужны дополнительные данные

По словам исследователей Кхаре и Кантора, проблема не только в масштабе выборки, но и в том, что у педагогов и психологов нет базовых метрик, с которыми можно было бы сопоставить результаты. Без них трудно понять, приносит ли запрет больше пользы или вреда.

Кантор и его коллеги также изучили случаи ограничений в школах США и Великобритании. Их выводы похожи: без чётких данных о том, когда и как именно вводились меры, нельзя оценить их реальное воздействие.

"Для тщательной оценки эффективности мер нужны подробные данные о принятых мерах и их сроках", — подчеркнул Кантор.

Сравнение подходов

Страна Политика в отношении телефонов Основной результат
Нидерланды Полный запрет в классах Незначительный рост чувства одиночества
Великобритания Частичный контроль, решения на уровне школ Нет убедительных доказательств влияния
США Рекомендательный подход, разные правила в штатах Разнообразные результаты, зависящие от региона
Франция Государственный запрет для всех школ Снижение отвлечённости, но данные о психическом здоровье отсутствуют

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: Полный запрет без учёта потребностей учащихся.
    Последствие: Рост изоляции и снижение социальной активности.
    Альтернатива: Разрешить использование телефонов в определённое время (перемены, после уроков).

  2. Ошибка: Отсутствие диалога между школой и родителями.
    Последствие: Недоверие к педагогическим решениям.
    Альтернатива: Совместно вырабатывать правила, адаптированные к возрасту и контексту.

  3. Ошибка: Игнорирование психоэмоциональных различий детей.
    Последствие: Повышенная тревожность у более зависимых от общения подростков.
    Альтернатива: Создать зоны "цифрового отдыха" и программы по развитию офлайн-коммуникации.

А что если запреты всё же необходимы?

Некоторые эксперты считают, что ограничение гаджетов может быть полезным, если подходить к нему гибко. Например, использовать специальные приложения для концентрации, которые блокируют уведомления на время уроков, но сохраняют возможность связи с родителями.

Можно также развивать цифровую грамотность — учить подростков различать полезное и вредное онлайн-поведение, а не просто лишать их инструмента общения.

Плюсы и минусы ограничений телефонов в школах

Плюсы Минусы
Повышение внимания на уроке Риск изоляции и одиночества
Меньше отвлекающих факторов Потеря возможности общаться с друзьями
Снижение уровня кибербуллинга в школе Усиление тревожности у зависимых от общения учеников
Защита конфиденциальности и данных Конфликты между учителями и учениками
Привитие офлайн-навыков Потеря привычки к ответственному использованию технологий

Вопросы и ответы (FAQ)

Как школы реализуют запрет на телефоны?
Большинство ограничений предполагает хранение устройств в шкафчиках или специальных ящиках во время уроков.

Можно ли полностью отказаться от телефонов в учебном процессе?
Сложно. Некоторые учителя используют смартфоны как инструмент для тестов, интерактивных заданий и поиска информации.

Как защитить ребёнка от зависимости без полного запрета?
Родители могут ограничить экранное время через настройки телефона или специальные приложения, а также обсуждать с детьми, зачем им нужен гаджет.

Мифы и правда

Миф 1: "Телефоны мешают учёбе всем детям".
Правда: Влияние зависит от контекста и характера ребёнка — для интровертов телефон может быть важным инструментом связи.

Миф 2: "Запрет решает проблему кибербуллинга".
Правда: Буллинг просто переносится в онлайн-пространство вне школы.

Миф 3: "Ученики станут внимательнее без телефонов".
Правда: Исследования показывают, что концентрация зависит не только от гаджетов, но и от методики преподавания.

Интересные факты

  1. В Японии школьники используют смартфоны как электронные пропуска и учебные инструменты.

  2. Во Франции запрет действует с 2018 года, но уровень цифровой зависимости подростков не снизился.

  3. В Финляндии, напротив, телефоны активно интегрируют в образовательные проекты, и это повышает мотивацию учеников.

Исторический контекст

Идея ограничения телефонов в школах возникла ещё в начале 2000-х, когда первые смартфоны стали массовыми. Тогда основной страх был связан с отвлечением внимания и возможностью списывания. Сегодня фокус сместился — на психическое здоровье, цифровую зависимость и навыки общения в реальном мире.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Темы школа запрет смартфон подростки
