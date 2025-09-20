От гражданки до кубанки: как стать казаком в 2025 году

Что такое современное казачество и как войти в его ряды, какие качества должны быть у казаков и как проходит их посвящение, Pravda.Ru рассказал заместитель атамана Всероссийского казачьего общества по молодёжной политике, председатель Союза казачьей молодёжи России Игорь Кочубеев.

Фото: Правда.Ру by Антон Бекетов Акция "Казаки-слава и доблесть России"

— Игорь Андреевич, давайте начнём с главного: кто такой современный казак в вашем понимании?

— Для меня современный казак — это, прежде всего, патриот, человек с крепкими духовно-нравственными ориентирами. Он чтит традиции предков, но при этом не застывает в прошлом — осваивает новые технологии, остаётся гибким в меняющемся мире. Консервативен в главном — вере, семье, долге перед Отечеством, но современен в методах служения.

— А в чём сегодня заключается это служение? Ведь времена изменились: границы охраняют пограничники, армия профессиональная…

— Верно, исторические функции трансформировались. Сегодня основные направления казачьей службы изложены в стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы: от помощи в охране порядка и ликвидации ЧС до экологического контроля и развития системы казачьего образования. Помимо это не стоит забывать об участии казаков в СВО и развитии форм работы с казачьей молодежью. Сегодня эти направления имеют первоочередное значение.

— Я знаю людей, которые хотят примкнуть к казачеству, но не знают своих корней. Повлияет ли этот факт на процесс вступления?

— На самом деле это проблема не отдельно взятой семьи, а целой страны. Нашей страны. Войны, репрессии, переселения сделали своё дело. Врачи шутят, что нет здоровых людей, есть не дообследованные. Так и мне кажется, что найти у себя казачьи корни в родословной не сложно, в особенности если знаете, что ваши предки жили в регионах традиционного проживания казаков. История знает случаи, когда целые сёла переводили в казачье сословие. Важно лишь углубить свои познания в родословной и помнить: главное — не только родиться казаком, но и стать им через образ жизни, через служение.

— А как насчёт веры? Говорят, же: "Казак без веры — что дерево без корня".

— Не все в общинах глубоко воцерковлены, но пятнадцать лет наблюдений показывают: когда вера становится стержнем — человек раскрывается полностью, он приносит максимальную пользу общине. Без веры и любви активный казак с большой вероятностью превратится в разбойника.

— Предположим, человек решил вступить в казачье общество. С чего начать?

— Первый шаг — найти ближайшее станичное или городское общество. Их в России около 2300. Если не знаете где — обращайтесь в войсковое управление вашего региона. Важно: вступать нужно по месту жительства — кубанцем не станешь, живя в Оренбуржье.

— Что ждёт кандидата дальше?

— Испытательный срок — как правило, от трёх месяцев до года. Нужно изучить устав, текст присяги, иногда пишут мотивационное эссе, о причинах желания находиться в казачьем обществе. Довольно большой испытательный срок нужен для того, чтобы, как заявляют сами казаки, не плодить нарушителей казачьей присяги в будущем. В целом в части испытаний до принятия присяги все индивидуально, поэтому особенности этого процесса лучше выяснять непосредственно в том казачьем обществе, в состав которого человек планирует вступить.

Сама присяга — торжественный обряд в храме с клятвой на Евангелии и целованием знамени. Это на всю жизнь — даже при переезде повторную присягу не дают. Хорошей традицией является принятая в ряде казачьих обществ инициатива, когда текст присяги с подписью и печатью атамана казачьего общества вместе со свидетельством (или сертификатом) о принесении казачьей присяги распечатывается и преподносится на память человеку, вступившему в казачье общество. Я видел многих казаков, у которых это свидетельство висит на стене как семейная реликвия, как важное подтверждение об изменениях в его жизни.

— А после посвящения какие обязанности?

— Главное — служение. Однако не менее важна традиционная ценностная основа казачества и необходимость соблюдать некоторые правила, которые к ней относятся. В основном эти обязательства носят неписанный характер. Например, у нас есть 10 казачьих заповедей, которым не более 30 лет. Однако, на мой взгляд, это довольно удачно сформулированный кодекс правил, базовых казачьих ценностей, которые необходимо соблюдать.

Юридической ответственности за несоблюдение норм устава казачьего общества как таковой нет. Но довольно широка именно моральная ответственность казака. На тех, кто не соответствуют казачьему моральному кодексу или систематически нарушают требования устава и казачьих традиций, могут быть наложены определенные санкции, вплоть до исключения из состава казачьего общества.

— Ваш главный совет тем, кто стоит на этом пути?

— Дерзайте и пропускайте через себя образ жизни казака, историю казачества. А все остальное даст Господь.