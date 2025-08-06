Сор из избы: почему замалчивают правду о мигрантах и росте преступности — сенсационные откровения

Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ

16:17 Your browser does not support the audio element. Общество Практика Как отстоять права

Современная эпоха характеризуется миграцией огромных масс людей. Тут и последствия арабской весны, и массовое движение мигрантов в Европу, и попытки Трампа поставить заслон массой миграции из Латинской Америки в Соединённые Штаты, и, наконец, массовая миграция в Россию, о которой мы и поговорим.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Рабочие из дальнего зарубежья в российском производстве

Потребность в строителях, подсобных рабочих, работниках сферы ЖКХ и сферы услуг и раньше была очень высока, а сегодня ещё более возросла. На трудовую арену вступило малочисленное поколение, рождённое в лихих 90-х. С другой стороны, в некоторых странах Средней Азии больше половины населения — молодёжь, которая, сталкиваясь со значительной безработицей на родине, в поисках работы и лучшей жизни устремляется в Россию.

Подстерегающие угрозы

Мы постоянно слышим о различных злоключениях, связанных с мигрантами: драки, изнасилования и приставание к малолетним.

На днях органами ФСБ в Нижегородской области задержаны шестеро выходцев из Средней Азии, являвшихся членами экстремистской группы. Некоторое время назад юноша из Таджикистана планировал поджог православного храма в Барнауле и, как утверждают органы правопорядка, руководствовался при этом экстремистскими взглядами. Подобные новости мелькают уже давно.

Они и особенно зловещий теракт в концертном зале "Крокус-Сити" активизировали обсуждение проблемы миграции в обществе и структурах власти, ибо речь идёт и об угрозе национальной безопасности. Бесконтрольная миграция рано или поздно должна была закончиться и принять более цивилизованные формы.

Грядёт усиление контроля

Какие-то шаги и реформы в отношении миграции ведутся всё постсоветское время, но оптимальной формы пока не найдено.

Система патентов во многом была очень удобна, ибо способствовала пополнению бюджета РФ и перекладывала ответственность за легализацию на плечи самих мигрантов. Однако идут разговоры и о её возможном пересмотре.

Теперь в Москве и Московской области в качестве пилотного будет использоваться мобильное приложение, по которому будет осуществляться контроль за мигрантами.

Но главная проблема — в головах власть имущих.

Руководитель фракции "Справедливая Россия — За правду" в Государственной Думе Сергей Миронов недавно заявил, что мигранты — это "представители иной цивилизации". Хочется возразить лидеру наших социалистов. Мы все вышли из одной цивилизации, советской (как из одной шинели), и она была с исторической точки зрения совсем недавно каких-то 35 лет назад. Да и под крылом Российской империи эти народы уже давно, после завоевания Средней Азии российским царизмом.

Все утверждения, мол, что за эти 35 лет выросло новое поколение, отравленное русофобией и религиозным экстремизмом, могут считаться состоятельными лишь до известной степени. Да, многих россиян раздражают одеяния религиозного толка и бороды без усов ваххабитского толка. Но тем не менее это не основание считать всех мигрантов религиозными фанатиками. Однако в интернете в специфических блогах на ряде платформ идёт активная истерическая кампания против миграции из Средней Азии как таковой. Реальные случаи безобразного поведения мигрантов, различные стычки, широко тиражируемые в интернете, мигрантофобами выдаются за константу мигрантского бытия в России. Или того хуже: за организованные попытки исламистского подполья, управляемого извне, дестабилизировать ситуацию в России. Причём упор делается именно на мигрантов из Средней Азии.

"Если в СМИ и разных пабликах кормить россиян мигрантофобией и порой подбрасывать и фейковые истории, не удивительно, что отношение к мигрантам меняется в худшую сторону и люди начинают транслировать самые ксенофобские стереотипы", — утверждает антрополог и специалист по Средней Азии Сергей Абашин.

Сходные мысли высказывает и писатель Алексей Торк, много пишущий о проблемах Центральной Азии и исходе оттуда русскоязычного населения. В январе нынешнего года он писал в "Фейсбуке"*: "По мигрантам в РФ много правды, но и много вранья. Часто обнаруживаю фейки. Скажем, гремевшая история о том, как таджикская компания приставала к девушке и избила русского парня, вступившегося за неё, оказалась просто дракой между самими таджиками. В другом случае девушку в школе избил не таджик, а гражданин РФ, цыган. Дом у жены погибшего участника СВО отобрал не узбек и его родственники, а гражданин РФ, татарин. И не отобрал, а получил как лучший друг решением самого участника СВО. И т. д. и т. п. Безусловно, в криминальной сводке по мигрантам много правды. И много, опасно много вранья".

Значит, нам нужна правда во всей совокупности фактов.

Когда председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин говорит на Петербургском форуме, что теракт в "Крокусе" совершён таджиками, — это правда, но не вся, такое заявление искажает общую картину и стигматизирует весь таджикский народ. Очевидно, что в данном случае преступники действовали как наймиты и не представляют народ Таджикистана. Хочется надеяться, что суд не только сурово покарает террористов за это злодеяние, но и укажет нам на его заказчиков.

А судьи кто?

В качестве обоснования русофобских взглядов, якобы присущих большинству мигрантов, приводится утверждение, что в учебниках истории государств Средней Азии говорится о захвате её Россией в результате колониальной войны. Но в этом нет ничего нового, так это рассматривала и советская историография.

Да, отношение и к советскому периоду в Средней Азии, который дал необычайно много её народам, стало тоже более критическим. Но разве подобный процесс не идёт в самой России? Было бы странно, если бы в учебниках истории в Средней Азии продолжали писать о "торжестве ленинской национальной политики" в то время, когда в самой России драпируется на праздниках мавзолей Ленина.

По поводу того, как трактуется ныне советский период истории, в интервью мне высказался видный таджикский историк Камол Абдуллаев:

"О деколонизации больше говорят западные учёные, нежели здесь, у нас. Сами таджикские учёные ещё не выработали своего отношения к терминам "американизм" и "русофобия".

Они смотрят, как идёт мировой дискурс, и думают, к кому примкнуть. Это совершенно естественно, что в обществе кто-то занимает одну позицию, кто-то — другую. Какого-то своего мнения я здесь не наблюдаю. Таджикистан очень осторожно относится к советской истории. Мы понимаем, что вопросом деколонизации можем обидеть Россию. Как историк могу сказать, что основные положения советской историографии пересматриваются очень осторожно. Нарратив, что благодаря русским и советской власти мы многому научились, очень силён до сих пор".

Большинство мигрантов — это обыкновенные люди, озабоченные выживанием и приехавшие в попытках как-то улучшить свою жизнь. Им не до идеологических дефиниций.

Прагматические причины миграции

Миграция в Россию вызвана не желанием обратить в ислам местное население, как пытаются запугивать некоторые наши алармисты, а банальной нехваткой рабочих мест в молодых государствах Средней Азии. Как бы ни надеялись мигрантофобы запихнуть назад всю мигрантскую массу, эта затея обречена на провал. В Ферганской долине уже несколько десятилетий наблюдается огромноe аграрное перенаселение. Известный социолог Виктор Переведенцев ещё по итогам полевых исследований в 80-х годах прошлого столетия рассказывал о перенаселённых кишлаках в Таджикистане и Узбекистане, где теснилось порой по пять-семь тысяч жителей.

В те годы предполагалось увеличить орошаемые площади в самой Ферганской долине и занять людей там же в сельском хозяйстве, для этих целей и планировалась переброска воды северных рек России в Среднюю Азию, где не хватало валы для ирригации. Однако этим планам не суждено было сбыться; сначала их торпедировали экологи вместе с российскими писателями, а потом окончательно похоронила их перестройка, покончившая с Советским Союзом. Между тем население молодых государств Средней Азии продолжало и продолжает расти.

Лидеры Узбекистана, Таджикистана и других государств Центральной Азии работают над диверсификацией потоков своей рабочей силы, направляя мигрантов в Южную Корею, Великобританию и ФРГ. Однако главным направлением, как бы это ни раздражало некоторых, была и остаётся Россия. В России, несмотря на все новые ограничения для мигрантов, остаётся безвизовый режим. Это существенно и выгодно отличает её от других направлений трудовой миграции.

Когда государственные деятели и депутаты говорят, мол, трудовые мигранты могут ехать в Россию, но пусть не везут с собой семьи, в этом есть некоторое лукавство. Тогда введите визовый режим, господа и товарищи, и вопрос решится. Так будет обидно для многих, но честно. Будут понятны правила.

"Если мы живём в правовом государстве, то такие вещи, как пребывание родственников трудовых мигрантов на российской территории, должны регулироваться правовыми актами, а не декларациями "никаких жён и детей" отдельных государственных деятелей", — утверждает юрист Бекташ Мухамедов, долгие годы занимавшийся юридическим сопровождением мигрантов.

Нужно укреплять нашу мягкую силу

Россия — это страна, интегральной частью которой ещё не так давно были родители и деды сегодняшних мигрантов. Это страна, где потенциальным мигрантам понятнее образ жизни, нежели в иных государствах. Эта страна, которая была и остаётся главным культурным аттрактором для жителей Центральной Азии. Опираясь на свои наблюдения и полевые исследования, а также и мнения этнографов и аналитиков в самой Азии, могу сказать, что экономически в регионе давно доминирует Китай, политически активны там, где это дозволено, западные неправительственные организации, а вот в культурном плане наиболее притягательным местом была и остаётся Россия, в том числе и для молодого поколения. И это важнейший источник нашего "мягкого влияния" в таком стратегически важном регионе, как Средняя Азия. Наш бесценный и ещё не утраченный до конца капитал.

В связи со всем этим хотелось бы заметить следующее. Мы содержим Русские дома в Европе и Латинской Америке, других частях света и хотим привлечь к изучению русского языка людей в далёких странах. Замечательно! Но почему мы так бездарно проваливаем это на своей территории?

Запретив детям мигрантов, не знающим русского языка, обучаться в российской школе, некоторые наши законодатели призывают ещё и переложить ответственность за обучение детей русскому языку на самих мигрантов. Какой в этом смысл? Люди сами приехали к нам, даже если они поживут несколько лет и потом уедут со знанием русского языка к себе на родину, они уже будут в той или иной степени проводниками русской культуры.

А мы занимаемся мелочным крохоборством и наивно полагаем, что люди, приехавшие, спасаясь от бедности, к нам работать, найдут средства на репетиторов. Нам эти расходы по созданию бесплатных курсов или нулевых классов окупятся сторицей, создавая целую когорту юных мигрантов, которые станут или будущими лояльными россиянами, либо сторонниками России и российского образа жизни у себя на родине.

Ведь есть отработанные методики обучения русскому как иностранному, мы же учили иностранцев в советское время.

Почему мы не думаем на перспективу? Это куда более перспективно для нашей "мягкой силы" нежели попытки обучать людей за кордоном.

В США, например, существует множество возможностей для мигрантов бесплатно обучаться английскому языку, этим занимаются и муниципальные власти, и организации волонтёров, созданные на деньги диаспор.

Сейчас Трамп от лица одноэтажной Америки занялся гонениями на нелегальных мигрантов. И ныне он закрывает страну от выходцев из многих развивающихся стран. В США бывали периоды, когда страна на время существенно ограничивала миграцию, но в конце концов возвращалась к принятию больших масс мигрантов. Убеждён, что и нынешняя антимигрантская кампания в конце концов изживёт себя. Она противоречит самому духу американизма.

США традиционно объявляли амнистии для нелегалов для того, чтобы ввести людей в правовое поле и побудить их платить налоги. Мигрантами занимается специальная организация — Служба иммиграции и натурализации. По каждому человеку выносится отдельное решение о его статусе. Это долгий процесс, и порой люди со спорным въездом годами ждут заветной грин-карты. Одно могу сказать совершенно точно, ибо специально изучал этот вопрос: в США не отказывают детям в обучении в школах на том основании, что они не знают английского языка. Именно там учат детей и языку, "английскому на английском" и лояльности американскому флагу и образу жизни. И детей нелегальных мигрантов тоже учат в школе, ибо если у родителей есть адрес, этого достаточно, чтобы они могли отправить детей в местную школу обучаться, у школы нет полномочий выяснять легальный статус родителей.

Мы же, отказывая детям приезжих в помощи изучать русский язык и быть в наших школах, теряем шанс формировать лояльных России людей, делая их адептами русского образа жизни и русской культуры. И это в то время, когда даже с миграцией население России ежегодно сокращается на 400 тысяч человек в среднем. Можно сколь угодно призывать россиян увеличивать рождаемость, но это не произойдёт в мгновение ока по мановению волшебной палочки.

Поэтому не стоит терять положительный потенциал миграции. Вместо того, чтобы восклицать: "Они едут жить вместо нас!" — продуктивнее целенаправленно бороться с анклавным бытиём части мигрантов и активнее интегрировать тех, кто приехал не только заработать денег, но и хочет связать свою жизнь с Россией.

Кроме того, следует принимать во внимание, что стабильность наших центральноазиатских партнёров по ОДКБ — это важный элемент и российской безопасности. Потенциальная дестабилизация этих государств непременно скажется и на России. Наивно думать, что крах светских режимов, вполне возможный при большом количестве незанятых рук и низком уровне жизни, не породит активизацию экстремистов в самой России и можно будет отгородиться от их проблем за нашей границей.

Когда-то Достоевский, воспевший "священные камни Европы", подчёркивал, что в Азии мы, русские, — европейцы, а потеряв Азию, мы перестаём быть интересными и для Европы. Хорошо бы об этом помнить сегодня.

*- социальная сеть, заблокированная в РФ.