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Игорь Буккер

Это простое умение делает вас центром любой компании — но о нём почти никто не знает

4:05
Общество » Соцсети

Новая работа учёных Брауновского университет доказывает: чтобы стать влиятельным в социальной группе, недостаточно просто быть популярным. Куда важнее — умение точно понимать, как устроено ваше социальное окружение. Люди, добившиеся высокого положения в группе, буквально "чувствуют" структуру связей и сообществ, в которых они участвуют.

социальные сети
Фото: commons.wikimedia by Geralt, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
социальные сети

Не количество друзей, а их качество

Исследование показало: важны не столько ваши личные связи, сколько связи ваших друзей между собой. То есть ваша влиятельность зависит от того, насколько вы встроены в ядро сети, где ваши друзья тоже активно взаимодействуют с другими. Это открывает доступ к социальным преимуществам: от влияния на мнения до реального изменения поведения окружающих.

В основе эксперимента — наблюдение за студентами-первокурсниками, только начавшими строить свой социальный круг. Учёные проводили опросы в течение учебного года, отслеживая, как формируется дружба в общежитиях. Результатом стала визуализация растущей сети: кто с кем общается, кто выпадает, а кто оказывается в центре.

«Наше исследование впервые устанавливает, что люди, которые преуспевают в составлении карты своей социальной сети — определении того, кто принадлежит к каким сообществам и кликам — это те, кто в дальнейшем станет наиболее влиятельным в социальной сети", - утверждает автор исследования Ориэля Фельдман-Холл, доцент когнитивных и психологических наук в Брауновском университете, который связан с Институтом наук о мозге Карни при Университете.

Кто угадывает друзей других, тот и побеждает

Ключевой момент исследования — "задание на знание сети". Участников просили угадать, друзья ли между собой двое других студентов. Те, кто справлялся с задачей лучше, со временем оказывались в центре социальной сети. Даже если они думали, что угадывают наугад — на деле их социальная интуиция была гораздо точнее, чем им казалось.

В течение учебного года команда провела шесть оценок с примерно 200 участниками, которые решили присоединиться к исследованию. На каждой регистрации они давали студентам «опрос о дружбе», в котором каждый из них называл своих друзей в группе исследования. Чтобы отслеживать развитие социальной сети, исследователи создали графики этих развивающихся связей.

Люди в центре графиков имели наибольшее количество связей с другими хорошо связанными сверстниками. По краям графиков находились те, у кого было меньше друзей и меньше связей. К концу учебного года исследователи обнаружили, что студенты в «влиятельных» центральных местах отличались от тех, кто занимал эти позиции в начале года.

«Участники часто говорили нам, что им казалось, что они просто угадывают, кто с кем дружит, — говорит автор исследования Изабелла Асларус, которая проводила исследование в качестве менеджера в лаборатории Фельдман-Холла. - Но на самом деле некоторые люди удивительно проницательны в отношении структуры своего социального мира, и со временем эти знания позволяют им оказаться в его центре».

Исследователи обнаружили, что те, кто был «влиятельным» к концу учебного года, продемонстрировали самые сильные знания о развивающейся структуре сети. Они имели общее представление о сообществах и кликах внутри сети, помимо их знаний об индивидуальных дружеских отношениях. 

Вывод ясен: если вы понимаете не только, кто ваш друг, но и кто дружит между собой в целом, вы получаете реальную силу — влияние. Это знание помогает оказывать влияние на других, распространять информацию, внедрять инициативы. Такая способность — не магия, а навык наблюдения и анализа, который можно развивать.

Уточнения

Брауновский университет или Университет Брауна (англ. Brown University) — один из наиболее престижных частных университетов США, расположенный в городе Провиденсе, штата Род-Айленд.

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Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Темы психология социальные сети
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