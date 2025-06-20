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Игорь Буккер

Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь

2:58
Общество » Соцсети

Каждый день тысячи людей открывают приложения для знакомств в поисках общения, отношений — или хотя бы интересной истории. Но нередко за красивыми фото и дружелюбными сообщениями скрываются совсем иные намерения. Слепая вера в добрые цели другого — первая ошибка, которую совершают многие. Ведь тот, кто с вами флиртует, может вовсе не искать любви.

Пара обнимается
Фото: commons.wikimedia.org by Михаил Капычка, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пара обнимается

Исследования подтверждают: многие используют такие сервисы не ради серьёзных отношений, а чтобы пообщаться, развлечься или просто пролистать чужие профили. Найти "того самого" или "ту самую" оказывается далеко не главной целью.

Приложения для знакомств больше напоминают цифровую сказку, полную призраков, масок и исчезающих героев. Как в истории про Красную Шапочку, волк здесь прячется за притягательным профилем. Примерно 7% информации в анкете — ложь: приукрашенная внешность, "подчищенный" возраст, работа мечты. Всё ради первого впечатления и избегания неловкостей.

Но правда здесь не всегда побеждает. Обман часто разрушает ожидания, и влюблённость сменяется разочарованием. Тот, кто подогревал интерес сообщениями и лайками, вдруг исчезает. Вы не знаете, что произошло — и почему. Так появляется феномен "призраков", пресловутый ghosting.

Исследования показывают: 35% пользователей были либо обманщиками, либо их жертвами. А 20% сталкивались с угрозами или ситуациями откровенного одурачивания. Всё это сказывается на психике — одиночество, тревога, потеря доверия.

"Призраки" могут исчезнуть после нескольких дней активного общения, оставив человека в недоумении и с ощущением эмоционального вакуума. Это цифровой эквивалент Золушки, которая сбежала с бала, оставив туфельку. Но в нашем случае принц не найдет её - и сказка не кончается хэппи-эндом.

Однако не всё так мрачно. Исследования говорят: настоящая связь требует времени, честности и вложений. Чем больше искренности и взаимодействия вне приложения, тем выше шанс на успех. Не мгновенный клик, а постепенное узнавание друг друга приводит к прочным отношениям.

Любопытно, что две трети романов у молодых людей начинаются с дружбы. Как в сказках, где герои сначала проходят путь доверия и общения, прежде чем влюбиться. Вспомните "Красавицу и Чудовище": любовь здесь родилась из уважения и близости, а не из одного взгляда.

Всё это подводит нас к главному. Мы сами — авторы своей истории. И именно нам выбирать, как она будет развиваться. Хотим ли мы быть героями собственной сказки — или вечными персонажами чужих сценариев? Ответ в наших действиях.

Уточнения

«Краса́вица и Чудо́вище» (фр  La Belle et la Bête) — европейская волшебная сказка, известная в нескольких вариантах; традиционно публикуется в приложениях к сказкам Шарля Перро. 

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Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Темы отношения психология
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