Как Дзен обрушит СМИ, потеряв домен yandex.ru

Сентябрь 2025 года может стать концом платформы Дзен

16:19 Your browser does not support the audio element. Общество

Конец витрины: как Дзен умрёт без Яндекса

Сентябрь 2025 года может стать концом платформы "Дзен" в её привычном виде. Заканчивается действие ключевого соглашения с Яндексом, позволявшего размещать ленту dzen. ru на главной странице yandex. ru. А без этой витрины — нет ни трафика, ни смысла в существовании платформы. Это не развитие — это агония, замаскированная под рост.

Фото: скриншот by Pravda.ru, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дзен по редиректу с Яндекса

Вся аудитория Дзена — это Яндекс

Согласно данным SimilarWeb, на первом месте по посещаемости в России находится домен yandex. ru — у него было более 2,9 миллиарда суммарных визитов в мае. На третьем — Dzen. ru — с около 1,4 миллиардами посещений.

Если взять для анализа абсолютно любой интернет-проект, существующий более трех лет, то увидим привычную конструкцию трафика: у кого-то это несколько доноров трафика, у кого-то меньше. Но даже если и один, то какие-то приходы всё равно есть с других доменов. В случае с Дзен-платформой мы видим, что значительное количество посещений — 1,5 миллиарда — уходят на другие страницы Яндекса через поисковую строку, не обращая внимания на существование контентных "зазывалок" Дзена, использующего в своей работе как таран домен yandex. ru.

Вдумайтесь: почти весь трафик Дзена — это трафик Яндекса, перенаправленный алгоритмом. Уберите витрину — и dzen. ru провалится в статистическое небытие.

Дзен не выстроил своей редакции. Он не стал медиабрендом. Он не открыл лицо. И, похоже, теперь он впервые сталкивается с необходимостью жить в одиночку — без чужой поддержки, без притворной "аудитории".

Рост без основания: как Дзен имитирует успех

Если верить налоговой отчетности, у Дзена всё прекрасно. Выручка в 2024 году достигла 11,6 млрд рублей. Чистая прибыль — 1,4 млрд, рост — на 81% по сравнению с 2023. Но этот "успех" — в вакууме. За цифрами нет устойчивой модели. Это результат манипуляции правилами, а не органического развития.

Дзен платит не за показы рекламных баннеров, а за "время"

До недавнего времени партнеры платформы зарабатывали также, как зарабатывают интернет-проекты во всём мире. Чем больше просмотров страниц — тем выше доход автора. Собственно говоря, стоимость каждого показа состоит из деления бюджета рекламодателя между рекламной сетью, площадкой и автором: ранее автору от этой классической модели доставалось 20-25 процентов. Что справедливо — рекламная сеть берет свою долю за организацию показов рекламы, платформа — за содержание инфраструктуры

В Дзене для авторов всё иначе: партнёрам платят за "время, проведённое на статье". Это ловушка. Скорее всего, именно за счёт неё у Дзена чистая прибыль и выросла в прошлом году на 81 процент, т. к. никаких успешных бизнес-решений по управлению интернет-проектом у компании в пределах видимости не было.

В чём здесь собака зарыта? На страницу автора тем или иным способом пришел читатель. Если это происходит на собственном сайте автора или СМИ, то они сами решают, где устроить "воронки", в каком месте подать продолжение темы и как — от предпринятых таким образом усилий зависит глубина просмотра и время, проведенное на ресурсе.

В Дзене все наоборот: "воронки", собственную рекламу, анонсы на странице автора контролирует только он. Читатель, прочтя текст автора, оказывается перед анонсами других авторов, уходит на один из них — рекламная монетизация Дзена продолжается по общепринятой мировой модели, а для его авторов — даже если читатель через какое-то время снова вернется на какую-либо его страницу — время нахождение на страницах аккаунта прервано, его вознаграждение уже значительно уменьшено.

Лишение российских СМИ собственной индивидуальности

Нововведение по созданию новой модели вознаграждения авторов, видимо, показало свою эффективность, поэтому в Дзене решили пойти на новый эксперимент: заставить все СМИ, участвующие в проекте "Дзен.Новости", перейти на показы новостей в каналах СМИ на самом Дзене, т. е., по сути дела, начать отказываться от существования собственных сайтов и собственной независимости. "Коммерсант" в недавнем тексте дал хоть и слегка поверхностный, но впечатляющий анализ.

По всей видимости, Дзен решил создать некую модель бразильского "Глобо" с одним нюансом: в этой общей системе функционирования сайтов СМИ в Бразилии каждому ресурсу предоставлено право иметь свой дизайн-макет. В России же решили всех причесать под одну гребёнку, чтоб даже и видимости индивидуальности не существовало.

Дальше все просто: никакого Роскомнадзора не надо для лишения СМИ лицензии, этой государственной функцией может заниматься сам Дзен, отключая каналы по собственному усмотрению, исходя из собственных предпочтений.

Таким образом, собственно говоря, более года назад "Дзен.Новости" исключили Pravda. Ru из участия в своем проекте: редакции сообщили, что она нарушила соглашение, отдав в RSS один из текстов с рекламной маркировкой. То, что и до того, и после сотни других СМИ через свои RSS-каналы отдают "Новостям" аналогичные материалы, не имеет никакого значения. Т. е., в Дзене привыкли к волюнтаристским решениям в общении со СМИ.

Но более того, когда после разрыва отношений Pravda. Ru потребовала удалить из базы "Дзен.Новости" все свои полнотекстовые материалы, а также прекратить использование анонсов, что предусмотрено офертой самого Дзена, они отказались это делать, стабильно нарушая авторские права редакции.

"Дзен.Новости" продолжили извлекать доход из чужой собственности, на которую у них не было и нет никаких прав. На наш взгляд, это — элементарное воровство.

Правовой парадокс: как Дзен влияет на журналистику, не будучи СМИ

На первый взгляд, платформа "Дзен" — всего лишь агрегатор. По закону — именно так: она подпадает под федеральный закон №208-ФЗ "О новостных агрегаторах" от 2016 года, а не под закон "О СМИ".

И это — лазейка. Агрегатор не обязан соблюдать редакционную этику, не несёт ответственности за точность, может модерировать, исключать, понижать, повышать, и при этом — не объяснять.

Игнорируя главный закон отрасли

СМИ в России регулируются законом "О средствах массовой информации", где чётко определены роли:

Учредитель - инициирует проект;

- инициирует проект; Издатель - обеспечивает материально и технологически существование издания;

- обеспечивает материально и технологически существование издания; Главный редактор - определяет редакционную политику;

- определяет редакционную политику; Распространитель - предоставляет каналы распространения информации.

Вся прибыль и ответственность должны распределяться по этой цепочке.

Что делает Дзен, который, по сути, является в этой цепочке последним звеном — распространителем? Заключая договоры с медиа, он требует подписи в соглашении только от учредителя. Издатель и редактор — исключены. Это юридическая ампутация журналистского суверенитета.

Собственно говоря, само наступление на редакционную независимость началось давно — когда "Дзен.Новости" были еще "Яндекс.Новостями". Агрегатор начал настаивать на том, чтобы все издания давали заголовки своим материалам по утвержденной на этой платформе структуры. Более того, в список ключевых показателей качественности СМИ внесли показатель "хороших" и "плохих" заголовков: те, что созданы по разработанной кальке платформы — хорошие, созданные самими редакциями — плохие.

По сути, основные производители контента — те, на ком сам Дзен зарабатывает, оказываются информационными акторами без иммунитета. Ни Роскомнадзор, ни профессиональные союзы журналистов, ни суды не могут воздействовать на редакционную политику Дзена, потому что её — нет на бумаге.

Противоречие Конституции

Статья 29 Конституции РФ гласит: "Каждому гарантируется свобода мысли и слова… Цензура запрещается".

Тем не менее, механизм ленты Дзена устроен так, что может скрывать материалы без объяснений, отключать каналы СМИ, изменять алгоритмы монетизации. В совокупности это даёт платформе больше власти, чем у традиционного издателя.

На это уже давным-давно должны были бы обратить внимание союзы журналистов, парламентарии, сотрудники Роскомнадзора — специалистов по средствам массовой информации у нас много. Но вот парадокс — уверен, что они ничего не знают об этой проблематике.

Как СМИ исчезают: эксперименты Дзена и исчезновение сайтов

Весной 2025 года платформа Дзен предложила СМИ новый формат взаимодействия: размещать статьи не у себя, а внутри платформы — "в собственных каналах". Участвуют 275 редакций. Кому-то это показалось выгодным: трафик вырос, показатели хорошие. Но есть одно "но" — сайты СМИ начали исчезать из видимости поисковиков.

Почему? Для поисковых систем крайне важны показатели цитируемости (ссылок на сайты с других ресурсов), поведенческих характеристик пользователей: тех самых глубины просмотра, времени, проведенном на сайте и других.

Пример, который тревожит

Запрос в Яндексе на название материала из "Царьград ТВ" "По бункерам Зеленского жахнули новыми ракетами. Вздрогнули даже в НАТО. А Путин предупреждал: "Есть оружие не хуже "Орешника" выдаёт лишь его копию на dzen. ru. Оригинал — не ранжируется. Почему?

Скриншот поисковой выдачи Яндекса

Потому что алгоритм Яндекса воспринимает текст, размещенный на сайте СМИ как дублированный контент и выбирает Дзен как источник, поскольку у Дзена, помимо трафика с Яндекса, еще и самый высокий индекс цитируемости — размещенные материалы проходят через нахождение на главной странице самого авторитетного домена в России yandex. ru.

Это означает:

редакции отдают SEO-позиции платформе,

поведенческие сигналы уходят в пользу Дзена,

бренды теряют самостоятельность в поисковой экосистеме.

В результате:

редакции теряют трафик на собственные сайты,

теряют контроль над аудиторией,

теряют прямую связь с пользователем.

Это не цифровое развитие. Это поглощение.

И обратите внимание, как любопытно устроено все в Дзене с точки зрения поисковой оптимизации: СМИ в конце статьи, размещенной на платформе могут указывать адрес оригинальной публикации на своем сайте, но любой SEO-специалист вам сразу укажет: эти ссылки публикуются с атрибутом nofollow, т. е., они не передают никакого ссылочного веса на страницы правообладателя. В то же время сами СМИ также на всех своих страницах призывают пользователей подписаться на свои каналы в Дзене, используя любезно предоставленные платформой коды, даже не обращая внимания, что ссылки в них — уже dofollow, т. е. передающие ссылочный вес сайта и каждой его страницы Дзену. Таким образом сетевые средства массовой информации сами уничтожают свою поисковую идентичность. И весь, накопленный иногда годами, но и даже десятилетиями собственный индекс стравливают безликой платформе, держащую их за литературных рабов.

Когда сетевое СМИ отказывается от сайта, оно отказывается от себя. Дзен предлагает им удобную иллюзию: охваты, удобный интерфейс, красивые графики. Но в этой витрине нет их бренда. Нет их прав. Нет их будущего.

Странности с рейтингами СМИ из-за другого нововведения Дзена

Что такое статистика сайта СМИ и его рейтинги? Помимо "пузомерок" это еще и возможность показать рекламодателям собственные охваты аудитории. Чем они значительней, тем на большие рекламные бюджеты можно рассчитывать. Время, когда можно было делать впечатляющие "накрутки" прошло — китайский трафик мало кого впечатлит.

И тут еще одно нововведение придумал Дзен. Уже значительное время авторы и редакции СМИ в своих каналах на платформе могу вставлять собственные счетчики посещаемости на выбор: есть LiveInternet, Яндекс. Метрика, нет Топ. Мэйл. Ру и Гугл. Аналитикс.

Именно из-за этой разности подходов счетчиков к сотрудничеству с Дзеном обман с посещаемостью СМИ легко вскрывается. Сравните месячные рейтинги СМИ в LiveInternet и Топ.Мэйл. Обратите внимание на разность позиций одних и тех же СМИ. Некоторые из коллег из-за этих различий отказываются участвовать в рейтинге Топ. Мэйл (хотя, согласитесь, странно, что Дзен не смог продавить на такую уловку структуру из холдинга ВК, в который сам и входит).

И вопрос здесь не только в том, что рекламодатели, разместившие прямую рекламу, вдруг видят, что СМИ элементарно не могут отработать заявленные самими цифры. Вопрос в том, что предложить размещать прямую рекламу на всех сайтах-медиапартнерах Дзена может уже спокойно сам. Даже не ставя их в известность об этом. Поскольку контролирует большее количество страниц этих СМИ. И, делать это может по той же модели, по которой самим средствам массовой информации остаются вершки и корешки.

Идеологические повороты и алгоритмическая лояльность

Когда-то Яндекс. Новости обвиняли в прооппозиционной повестке. Теперь Дзен обвиняют в обратном. Но дело не в идеологии — а в том, что она управляется извне. Алгоритм не несёт ответственности. Но решает всё.

Важное отличие от СМИ: нет возможности оспорить. Нет редакции, к которой можно апеллировать. Нет инстанции, способной объяснить логику попадания материала в ленту или исключения из неё.

Любимчики и нелюбимчики

Открытая статистика LiveInternet показывает и другие особенности сотрудничества СМИ с "Дзен.Новости". Если глянуть на срез по переходам с этого сервиса на сайты средств массовой информации, то обращаешь внимание вот на какую деталь: в рейтинге переходов с "Дзен.Новости" на почетном четвертом месте находится Лайф. Ру, при том, что в общем рейтинге этот ресурс лишь на двенадцатом.

Вполне возможно, что с точки зрения агрегатора он намного качественней, чем все, кто ниже. Но возможно еще и то обстоятельство, что нынешний руководитель "Дзен.Новости" — выходец из того самого Лайф. Ру, и тогда здесь может присутствовать коррупционная составляющая.

Но любой исследователь может посмотреть на позиции других СМИ и корреляцию их позиций в общем рейтинге и рейтинге переходов с "Дзен.Новости". И удивиться тому, как платформа пытается насильно поменять информационное поле.

Медийная оболочка — без журналистов

В Дзене нет имён. Нет собственных журналистов. Нет даже PR-спикеров, которых знали бы в отрасли. Все письма приходят с безличными подписями. Решения принимаются анонимно. Лица — отсутствуют.

Где нет авторства — там нет редакции. Где нет редакции — нет и журналистики. Это не СМИ. Это алгоритмическая платформа с идеологией, замаскированной под рекомендательную систему.

Когда платформа прячется за безликими письмами, отключает каналы по щелчку и при этом не несёт ответственности ни по закону о СМИ, ни как агрегатор — возникает вопрос: не пора ли признать её цифровым монополистом с цензурными функциями?

Парадокс современного медиарынка в том, что самую большую власть на нем получили те, кто формально не является медиа. Это — вызов и для законодателей, и для общества. Если мы хотим сохранить в России настоящую журналистику — алгоритмы должны иметь пределы. И эти пределы должны определяться законом, а не API.

Сентябрь 2025: последняя страница Дзена?

Главное, о чём не принято говорить вслух в кулуарах платформы "Дзен", — это дата окончания её искусственной жизни. В сентябре 2025 года завершается трёхгодичный контракт между Яндексом и ВКонтакте, подписанный при разделе активов в 2022 году.

И в сентябре 2025 года, если договор не будет продлён, Яндекс может забрать у Дзена витрину. И это будет концом платформы — по крайней мере, в том виде, в котором она существует сегодня.

Интерес акционеров Яндекса к возврату своего актива понятен — он прежде всего экономический. Выручка Дзена, которую он тратит на выплаты авторам, содержание собственной команды, может легко стать прибылью Яндекса: ему эти траты для использование своей главной страницы ни к чему.

Без витрины — без трафика

Посетители Dzen. ru — это не своя аудитория. Это технический трафик Яндекса. Алгоритм просто подсовывает блоки на главной странице. Нет витрины — нет пользователей. Нет пользователей — нет показа рекламы. Нет рекламы — нет денег.

Сама структура платформы — это внешняя оболочка. У неё нет журналистов. Нет программ. Нет даже официальных каналов взаимодействия с обществом. Всё построено на прокачке чужих ресурсов.

"Нелюбимое дитятко"

"Яндекс.Новости" когда-то создавались Аркадием Воложем и Ильей Сегаловичем для удовлетворения собственных политических амбиций. Оба пытались воздействовать на внутреннюю политику, проводимую Владимиром Путиным, противостоять ей в информационном плане. Читатели помнят пристрастное освещение событий на Болотной площади, грузинских событий 2008-го года и т. д., при котором сюжеты всегда формировались на основе ресурсов, закрытых сегодня или признанных иноагентами. По сути и сам проект был иноагентский, основной замысел которого заключался в собирании информационных ресурсов для собственного уже оппозиционного акцентирования на фоне добропорядочных СМИ.

Аналогичным был забытый уже многими ресурс "Яндекс.Блоги". Он казался создателям необходимым дополнением к "Новостям", так как среди СМИ не было резко критической массы настроенных против России ресурсов. "Блоги" были закрыты именно из-за острой оппозиционной направленности, которая становилась полным разгулом. Тогда-то и появился проект "Дзен", который должен был в завуалированной форме выполнять роль закрытых властями "Блогов".

Как только к руководству "Яндексом" вместо Воложа пришло новое руководство, оно постаралось как можно быстрей избавиться от токсичного актива.

А то, что он остается токсичным, можно понять, по поведению ВК, которому был отдан: за три прошедших года ВК никак масштабно не встроил Дзен в другие своим проекты.

И если Яндекс решит разорвать соглашение (а экономических причин у него — более чем достаточно), Дзен останется с миллиардами вложенных рублей, но без витрины, без инфраструктуры, без рыночной модели.

Медиа — это не канал в агрегаторе. Это не карточка в ленте. Это не контент. Медиа — это голос. И пока у нас есть этот голос — нам не нужна подмена. А если однажды "Дзен" исчезнет — возможно, никто этого и не заметит. Потому что витрина — это не дом. А голос — живёт дольше ленты.

Однако если Яндекс продолжит предоставлять свою главную страницу Дзену, то, очевидно, это будет только политическим решением, принятым ясно где. Но если оно будет принято с учетом всех нарушений Дзеном государственной политики России в области СМИ, станет понятным и отношение внутриполитического блока к правам и свободам журналистов, к конституционной норме о свободе слова, к положениям закона о средствах массовой информации.

Что делать средствам массовой информации при возможной близкой ликвидации Дзена

У коллег есть только один путь, если не хотят оказаться у разбитого корыта: восстанавливать собственный суверенитет. Восстанавливать работоспособность своих сайтов, обращать внимание на проведение SEO-политики и т. д. не завтра, а уже сейчас. У многих оказались порушены индексы цитируемости (не Медиалогии, а поисковой) — их надо восстанавливать.

По сути дела, многим придется начинать строить свои ресурсы заново.

Ремарка напоследок

Сентябрь 2025 года — это не просто дата в календаре. Это, возможно, — момент истины. Если Яндекс закроет "окно" — Дзен останется перед зеркалом. Без партнёров, без авторов, без трафика. И тогда придётся ответить на главный вопрос: а что у тебя есть, кроме чужой аудитории и чужих текстов, на которые нет никаких авторских прав?