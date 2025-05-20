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Любовь Степушова

Моя мама — мэр, мы тебя на СВО отправим. Эксперты оценили размах явления

5:14
Общество » Семья » Воспитание

"Мы тебя на СВО отправим", — сказала 19-летняя мажорка обидчику. Эксперты прокомментировали Pravda.Ru суть и размах явления.

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Фото: Defense Visual Information Distribution Service by Staff Sgt. Jamal D. Sutter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Каждому чиновнику в душу не заглянешь?

Глава Нюксенского муниципального округа Вологодской области Юлия Шевцова отправлена в отставку губернатором Георгием Филимоновым ввиду "ценностной несовместимости проступка её дочери с правилами, принципами и идеологией работы команды правительства области". Об этом он сообщил в Telegram.

А именно из-за угроз её дочери в соцсети некоему парню. 19-летняя девушка записана этим молодым человеком на телефон со следующими словами:

"Ты чё, фраер, попутал? Ты знаешь, кто моя мама? Мэр. Мы тебя на СВО отправим".

По словам губернатора, дочь Шевцовой извинилась, но он не дал разрешение публиковать этот ролик, "дабы оградить девушку от травли в комментариях". Филимонов порекомендовал матери "записать её на курсы медицинских сестёр и, может быть, направить на стажировку волонтёром в военный госпиталь в тылу".

До отставки Шевцова также публично извинилась. Однако она агрессивно попыталась оправдать свою дочь в совершении ошибки "по неопытности и по глупости". Экс-чиновница отметила, что, распространяя ролик в соцсетях, недоброжелатели используют его как политическое оружие против неё, и выразила уверенность, что продолжит работать "на благо своей территории". Однако Филимонов распорядился по-другому. Он пообещал, что "на должность нового главы муниципалитета с высокой долей вероятности будет номинирован участник СВО".

Мать отвечает за дочь

Большинство комментаторов в соцсетях считают, что такое поведение дочери Шевцовой — это последствие вседозволенности, бесконтрольности, разговоров и поведения родителей в семье.

С этим согласен декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета Валерий Фёдоров, который отметил в комментарии для Pravda.Ru, что в СВО не отправляют, туда отправляются добровольно и незнание этого факта само по себе говорит "о неадекватности этой девочки".

"Я вижу в выходке желание отомстить обидчику. Человек живёт в каком-то придуманном мире", — отметил он.

По мнению эксперта, это связано с тем, что "она выросла в семье чиновника, довольно высокопоставленного и ресурсного, — главы района". Решение губернатора эксперт считает жестоким, но оправданным.

"Если она ребёнка не может вырастить соответствующим образом, то руководить районом явно ей не по плечу", — сказал Валерий Фёдоров.

Государство не умеет работать с молодёжью

Помощник правозащитника Комитета солдатских матерей России Степан Киселёв рассказал Pravda.Ru, что в эту организацию обращаются в основном "недовольные или действующей службой, или необходимостью туда идти". То есть с отсутствием позитивного отношения к армейской службе и участию в СВО. По его словам, формированию такого настроя способствует "общая стихийная культура", потому что "средства массовой информации, которыми государство пользуется для формирования общественного мнения, особенно молодёжи, устарели".

"Средства массовой информации, где транслируются патриотические ценности, а это телевизор, для молодёжи давно неактуальны. Молодёжь не смотрит телевизор, не читает газет", — сказал правозащитник.

По его словам, надо "создавать соответствующих блогеров и прочее".

Это была провокация обидчика

Эксперт по безопасности и молодёжной политике Центра качества безопасности образовательных организаций Станислав Веселов считает, что в словах девушки присутствует провокация обидчика, потому что наказания такого, как отправка на СВО, "нет и быть не может". По его словам, такие провокации — это "частое явление" среди молодёжи.

Станислав Веселов отметил для Pravda.Ru, что в системе образования РФ проводятся патриотические мероприятия, чтобы объяснять молодёжи, что на СВО идут добровольцы защищать Родину, и даже если есть "единицы, которые идут по финансовым соображениям", то дети должны понимать, что "они также рискуют жизнью и защищают наш народ, страну". Эксперт предупредил, что за оскорбление чести и достоинства есть уголовные и административные статьи, а публичные оскорбления в интернете отслеживаются спецслужбами. Соответственно, задача экспертов по безопасности, это подросткам объяснять и "настраивать их на положительный лад".

Отметим, что присутствует и такая проблема, как мажоры, которые в местоимении "мы" выражают свою власть, проецируемую на родителей и окружающий мир. То есть, что скажу маме (папе) начальнице (начальнику), то она (он) и сделает. Это признак разлагающихся элит, которых надо заменять на участников СВО обязательно, а не с высокой долей вероятности.

Уточнения

Мэр (от фр. Maire) или градоначальник — название должности и лицо, находящееся на ней, руководитель (начальник, глава) администрации, исполнительной власти населённого пункта, чаще всего города, в некоторых государствах и странах — и небольшого региона.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы скандал патриотизм вологодская область
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