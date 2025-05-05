Российская система просвещения плодит разгильдяев и потребителей

9:06 Your browser does not support the audio element. Общество Семья Воспитание

Каждый день, отправляясь на работу в школу, где я преподаю русский язык и литературу, я настраиваюсь на бой и на праздник. На бой — потому что преподавать в четырёх классах, в которых по 40 учеников нескольких национальностей, действительно тяжело и чрезвычайно ответственно. На праздник — потому что в каждом классе есть толковые ребята, заинтересованные в получении прочных и качественных знаний.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Глобус

К сожалению, с каждым годом работать в школе всё сложнее, а творчески мыслящих учеников становится всё меньше.

Мне неоднократно приходилось читать солидные аналитические материалы, в которых утверждается, что российское образование сейчас переживает масштабный кризис и не отвечает на общественные запросы. Да и сам я опубликовал множество статей, в том числе в "Литературной газете", в которых пытался определить главные проблемы нынешней российской школы и дать рецепты их решения. Статьи эти не устаревают со временем, что говорит о том, что попытки как-то подкорректировать и улучшить работу средней школы ни к каким благим переменам не приводят.

Выражаясь образно, нынешнее российское просвещение можно сравнить с лодкой "без руля и ветрил", попавшей в жестокий социальный шторм. Причём её кормчие явно не знают, "куда ж нам плыть", поскольку судорожные попытки внешних изменений, вроде проведения всероссийских проверочных работ или ежедневных классных часов, лишь дестабилизируют и так работающую враздрай систему. Например, мне недавно пришлось отсмотреть 150 проверочных работ по русскому языку и 40 работ по литературе, на что ушло две недели, в течение которых я не мог наладить нормальный учебный процесс, поскольку тратил на этот сизифов труд по четыре часа в день. Самое поразительно то, что эта дополнительная нагрузка никак не оплачивается!

Распространено мнение, что причиной кризиса системы просвещения якобы являются "аббревиатурные" экзамены: ОГЭ в 9-м классе и ЕГЭ в 11-м. Действительно, многие квалифицированные учителя занялись репетиторством, значительно выиграв в материальном отношении и освободившись от школьной рутины. А ОГЭ проводится с чёткой целью — добиться успеваемости в 100%, то есть всех учеников правдами и неправдами необходимо выпустить из 9-го класса. То и дело звучат призывы вернуться к опыту и традициям советской школы, которая справедливо считалась одной из лучших и самых передовых в мире.

Я работал в школе ещё при Брежневе и могу непредвзято судить о достоинствах и недостатках советского просвещения. До сих пор с душевным содроганием вспоминаю еженедельные партийные собрания, на которых обязаны были присутствовать все без исключения учителя. На этих собраниях звучали пламенные идеологические речи и неизменные призывы "работать добросовестнее и эффективнее".

Вместе с тем следует признать, что у советской школы была совершенно правильная и высокая цель — формирование гармонично развитого строителя "светлого будущего". При этом главным смыслом существования человека объявлялось служение обществу, а не следование личным интересам.

Как известно, в 90-е годы, после распада Советского Союза, перед российской школой была поставлена совершенно другая задача, а именно: штамповка "цивилизованных потребителей". На смену лозунгам "От каждого по возможности, каждому по потребности" и "Кто не работает, тот не ест" пришли незамысловатые слоганы: "Мы этого достойны" и "Лишь бы мне было хорошо".

И если строители светлого будущего (в идеале, конечно) руководствовались принципом "Мы рождены, чтоб сказку сделать былью", то нынешние обыватели, составляющие большинство народа, чётко знают, что смысл их жизни — потребление максимального количества материальных благ. Соответственно, и современная российская школа призвана формировать и воспитывать "успешных и креативных" учащихся, которые воспринимают эту идеологическую посылку как призыв с наименьшим напряжением достигать карьерного роста и экономического преуспевания.

Гаджеты — тотальная беда

Настоящей бедой современной школы стало тотальное использование учениками всевозможных гаджетов, массовое списывание, нежелание интенсивно и творчески трудиться. Любое задание можно списать, прибегнув к услугам интернета. А впереди ещё и использования искусственного интеллекта, различных электронных помощников. Прежде я с большим интересом читал сочинения своих подопечных на темы: "Моё летнее приключение", "Самое яркое эстетическое впечатление", "Любимое увлечение" и т. д.

Увы, с неких пор подавляющее число учеников вместо описания интересных эпизодов своей жизни или раскрытия особенностей личности стали списывать готовые тексты из Сети. Дошло до того, что текст любого диктанта, даже тридцатилетней давности, ушлые знатоки интернета умудряются скатывать во время контрольной работы. Попытки отобрать у них телефоны вызвали ответную меру: теперь многие виртуозы списывания приносят в школу по два и даже три гаджета! Так что постановление Госдумы о недопустимости использования учащимися на уроках сотовых телефонов остается лишь прекраснодушным и неисполнимым пожеланием.

Очевидно, что в России за постсоветский период успешно построено потребительское общество, отвергающее или презирающее такие высокие нравственные идеалы, как самоотверженное служение обществу, скромность, добродетельность. Отсюда и все наши жестокие, поистине экзистенциальные проблемы: демографический кризис, коррупция, предательство национальных интересов частью элиты, непрофессионализм и поражающее воображение разгильдяйство.

Увы, я должен признать, что огромную лепту в формирование и укрепление потребительской идеологии вносит школа. В каждом классе обязательно есть группа деструктивно настроенных учеников, не желающих учиться, утверждающих свой авторитет самыми агрессивными методами.

К тому же не секрет, что прямо на глазах меняется национальный состав учащихся, что зачастую провоцирует конфликты между подростками. Так, в одном из классов, где я преподаю, четверть учеников — представители кавказских народов. Правда, за последнее время усилился приток ребят из Сибири и с Дальнего Востока, что тоже не внушает оптимизма и свидетельствует о сокращении населения этих важнейших для развития страны регионов.

Итог — безалаберность

Постоянно общаясь с восьмиклассниками, которые уже вполне сформировались как личности, наблюдая их нежелание напрягаться, сталкиваясь с их стремлением любым способом получить хорошую оценку, я давно не удивляюсь бесхозяйственности и безалаберности, утвердившимися в окружающей действительности. Приведу несколько анекдотических, но типичных примеров, характерных, очевидно, не только для Новороссийска. В октябре прошлого года были начаты работы по замене труб около нашего дома. Рабочие, переворотив горы земли, выкопали канавы, положили в них трубы, после чего исчезли на пять месяцев!

Всё это время жильцы нескольких пятиэтажек были вынуждены месить грязь во дворах, испытывая немалые неудобства. Бригада строителей, состоящая из местных жителей, должна была отремонтировать наш подъезд. Активно поработав два дня и получив аванс, наши доблестные соотечественники ушли в коллективный запой! На смену им прислали бригаду армян и таджиков, которые за неделю справились с задачей, но выполнили работу чрезвычайно некачественно.

Около нашего дома рос прекрасный молодой ясень, который своими ветками закрывал окна нескольких квартир. Приехавшие по вызову "специалисты по озеленению" вместо того, чтобы аккуратно и бережно подрезать ветки, без всяких сомнений спилили всю крону, фактически погубив дерево. Вероятно, им тоже не хотелось перенапрягать свои физические силы и мозги!

Подводя итог этой безрадостной статьи, могу точно сказать, что никакие эффективные и благотворные реформы российской системы просвещения, которая вместо героев, подвижников, тружеников и творцов в основном формирует разгильдяев и потребителей, невозможны. Строго до тех пор, пока наше Отечество не изменит парадигму своего развития и не займётся построением социально ориентированного общества, в котором восторжествуют высокие нравственные идеалы.

Уточнения

Еди́ный госуда́рственный экза́мен (ЕГЭ) — централизованно проводимый в Российской Федерации экзамен в средних учебных заведениях — школах, лицеях и гимназиях, форма проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования.



Новоросси́йск — город на юге России, в Краснодарском крае.

Административный центр муниципального образования «город Новороссийск».



Шко́ла (через пол. szkoła, из лат. schola, от греч. σχολή — «досуг») — учебное заведение для получения общего образования.

