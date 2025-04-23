Адаптивный интеллект: как новый навык помогает российским учителям трансформировать школьное образование

Сегодня образовательная среда требует от педагогов и учеников не только знаний, но и гибкости мышления, устойчивости к стрессу, умения быстро реагировать на изменения и взаимодействовать с другими.

Фото: commons.wikimedia.org by Viktoria.sm2012, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ школа

Именно поэтому адаптивный интеллект (AQ) стал одной из самых обсуждаемых тем в российском образовании.

Интерес к AQ стремительно растёт, особенно среди школьных учителей. Это связано с тем, что традиционные педагогические подходы уже не справляются с вызовами времени: быстрая цифровизация, рост тревожности среди школьников, разнообразие индивидуальных запросов в классе.

А что это такое и как это интегрировать в учебный процесс, в беседе с Pravda.Ru рассказала управляющий партнёр компании-организатора форума "Виво Маркет" Мария Степанова.

Что такое адаптивный интеллект и зачем он школе?

AQ — это способность справляться с неопределённостью, адаптироваться к новым условиям, принимать нестандартные решения и оставаться устойчивым в стрессовых ситуациях. Это такой микс из классического IQ, эмоционального интеллекта (EQ), позитивного мышления и навыков саморегуляции.

В образовании AQ помогает всем участникам процесса — учителям, ученикам, родителям — выстраивать гибкие, устойчивые, человекоцентричные стратегии взаимодействия. Учёба перестаёт быть только передачей знаний — это уже пространство для личностного роста, понимания себя и других, формирования навыков, нужных в жизни.

Как AQ персонализирует обучение?

С AQ обучение становится по-настоящему индивидуальным. Эмоциональная устойчивость, жизнестойкость, любопытство и целостность — всё это помогает учителю чувствовать каждого ребёнка, видеть его особенности и выстраивать подход.

Можно менять темп, формат подачи, учитывать мотивацию и состояние ребёнка здесь и сейчас. В результате — больше включённости, осознанности и ответственности за свой результат. Это уже не просто "пройти программу", а прожить обучение как свой путь.

Как AQ помогает учителям делать уроки лучше?

Учителя с развитым AQ — это люди, которые не боятся меняться. Они открыты к новым методикам, легко осваивают цифровые инструменты, умеют слушать и слышать своих учеников. Это не просто преподаватели, а, по сути, лидеры и фасилитаторы — те, кто сопровождает детей в их развитии.

Такие педагоги умеют "поймать волну" класса, подстроить урок под настроение и запросы детей, создать доверительную атмосферу. В условиях, когда меняется всё - от технологий до самих ролей учителя и ученика — это качество становится просто незаменимым.

Какие инструменты AQ уже есть в российских школах?

На деле многое уже внедряется. Например, цифровые платформы с элементами ИИ, которые подбирают задания под конкретного ученика. Это помогает адаптировать процесс "под человека", а не наоборот.

Есть сенсорные доски, системы мониторинга внимания, игровые методики, симуляции, ролевые игры — всё это развивает гибкость и критическое мышление. Плюс тренинги для педагогов по AQ, стрессоустойчивости, эмпатии. Эти программы уже становятся частью повседневной практики.

Что AQ даёт самим школьникам?

AQ развивает уверенность, устойчивость, осознанность. Такие ученики легче адаптируются, не боятся ошибок, проявляют инициативу, умеют критически мыслить и работать в команде. Это не просто "хорошие ученики", а личности, готовые к жизни.

AQ даёт возможность выстраивать комфортную среду как для тех, кто отстаёт, так и для тех, кто опережает программу. Для первых — это поддержка, снижение тревожности, ощущение безопасности. Для вторых — свобода исследования, углубление в темы, возможность развиваться. В результате каждый получает шанс реализовать свой потенциал.

Как учат учителей развивать AQ?

Это и курсы повышения квалификации, и региональные, федеральные, корпоративные инициативы. Форум "Учитель будущего" в Волгограде — яркий пример. Лекции, практикумы, групповые сессии — всё направлено на обмен опытом и прикладные знания.

Уже работают сертифицированные и авторские курсы: по EQ, стрессоустойчивости, конфликтологии, эмпатии. Институт адаптивного интеллекта разрабатывает прикладные методики. В ряде регионов идут мастер-классы и семинары по внедрению AQ в повседневную практику.

Какое будущее у AQ в российском образовании?

AQ — это не мода, а новый стандарт. Это фундамент для школы завтрашнего дня. Он помогает формировать личностей, способных адаптироваться, принимать решения, сохранять достоинство и человечность.

Мы понимаем, насколько важно развивать индустрию образования — одного из наших главных партнёров. Поэтому поддерживаем передовые форматы, где идёт живой обмен опытом и рождаются настоящие изменения. Это полностью созвучно целям страны по формированию сильных, устойчивых кадров.

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