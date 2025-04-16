Обществознание — больше чем предмет. Ольга Вертей объясняет, как экзамен по жизни может изменить судьбу школьника

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Кандидат экономических наук, автор научных статей и преподаватель обществознания создала методику, которая помогает школьникам успешно сдавать экзамены и эффективно применять знания на практике.

Фото: Фото из личного архива Ольги Вертей Ольга Вертей, кандидат экономических наук, преподаватель

Обществознание стало самым популярным школьным предметом по выбору на ОГЭ и ЕГЭ в 2025 году. Как было заявлено на пресс-конференции Рособрнадзора, сдавать экзамен по этой дисциплине планирует 42% школьников. Причины такой популярности разные. Экзамен часто воспринимается как один из самых доступных. Темы кажутся знакомыми, формат — понятным. Но подготовка к обществознанию даёт не только баллы. Это один из немногих школьных предметов, который помогает подросткам разбираться в реальной жизни: понимать экономику, право, государственное устройство, трудовые отношения и личные финансы, уверена Ольга Вертей, кандидат экономических наук, преподаватель и репетитор по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Эффективность такого подхода к преподаванию обществознания она давно доказала на практике. Более десяти лет Вертей помогает школьникам осваивать обществознание не как теоретический курс, а как практическое знание о жизни. Под её руководством ученики стабильно показывают результаты выше среднероссийских: в среднем на 28 баллов больше, чем по стране. Но главное — выходят из подготовки с пониманием того, как устроено общество, какие у них есть права и как использовать знания в реальных ситуациях.

"Обществознание — это не про зубрёжку. Это про то, чтобы научиться жить в мире осмысленно, понимать свои права, ориентироваться в системе и принимать взрослые решения", — говорит Ольга Вертей.

Экзамен как повод разобраться в жизни

То, что мы называем подготовкой к экзамену, на самом деле нередко становится первой взрослой школой. Именно на уроках по обществознанию многие впервые узнают, зачем оформлять договор, как обжаловать штраф, почему нельзя просто "напечатать больше денег", как устроена судебная система или какие права у работника при увольнении.

Именно эти знания делают подготовку к экзамену по-настоящему значимой. Тем более что школьная программа часто не успевает донести всю логику происходящего. Обществознание охватывает всё сразу — от политической системы до семейного права — и учит видеть взаимосвязи. А хороший преподаватель помогает расставить акценты и нащупать связи между тем, что в учебнике, и тем, что в реальности.

"Очень часто ребята впервые задумываются о жизни именно на уроке. Почему нельзя просто взять и уволить человека? Что делать, если тебя снимают на видео без твоего согласия? Что будет, если тебя обманули в магазине? Мы разбираем это всё на примерах — так понятнее, и легче потом применить в жизни", — говорит Вертей.

Не про теорию — про понимание

Успех подготовки почти всегда зависит не от количества часов, а от того, насколько материал становится близким ученику с точки зрения его опыта, уверена Ольга. Поэтому на ее уроках звучат не только термины и определения, но и примеры из фильмов, мемов, новостей и сериалов. На практике знания усваиваются лучше, чем от чтения параграфов — теория должна ложиться на жизненный опыт, даже если этот опыт пока только на экране или в соцсетях, подчеркивает преподаватель.

Особенно это важно при работе со сложными темами: право, политика, экономика. Там, где многое кажется абстрактным, помогает простая визуализация, понятные метафоры, аналогии с повседневной жизнью.

"Я могу объяснять Конституцию, используя примеры из балета или сериала. Иногда даже мем или TikTok-сцена лучше помогает донести суть, чем полстраницы теории. Потому что мозгу нужно зацепиться за образ — тогда материал остаётся в памяти", — объясняет Ольга.

Такой подход не случаен — за ним стоит серьёзная профессиональная и научная база. Ольга Вертей — кандидат экономических наук, автор публикаций в изданиях, рекомендованных ВАК и рецензент издательства Nota Bene, специализирующегося на научных журналах в сфере политологии, права, социологии, психологии, экономики и культурологии. Её исследования в области институциональной экономики использовал Департамент экономики и прогнозирования Самарской области при разработке региональной Стратегии социально-экономического развития. Такой опыт позволяет ей выстраивать учебный процесс не только с позиции преподавателя, но и как системного аналитика, формирующего прикладные навыки мышления у подростков.

Каждый идёт своим путём — и это нормально

Иногда подготовка становится борьбой за результат. Истории из практики Ольги. Один ученик пришёл с двойкой в ноябре и сдал на четвёрку в мае, несмотря на давление со стороны школы. Другие прибавляют по 20-30 баллов за несколько месяцев. Но самое ценное — это не цифры в итоговом документе, а то, с каким взглядом на мир они выходят из этой подготовки, убеждена Ольга Вертей.

Благодаря занятиям с ней, многие ученики понимают, что обществознание не просто предмет, а возможность научиться думать критически, делать осознанный выбор, ориентироваться в законах и понимать, что за строкой новостей стоит конкретная политическая или экономическая логика.

"Часто бывает, что ученик приходит, потому что "надо сдать". А уходит — с пониманием, как устроено государство, зачем нужны налоги и почему он сам может влиять на происходящее в обществе. Вот тогда я понимаю, что это было не просто обучение — это взросление", — говорит Вертей.

Достичь таких результатов Ольге помогает не только преподавательский опыт, но и разработанные ею авторские методические материалы — лекции с визуализацией, мнемокарточки, видеоуроки и тематические подборки примеров. Эти инструменты значительно упрощают усвоение материала и делают сложные темы доступными для подростков. Чтобы как можно больше школьников смогли добиться прогресса, она регулярно выступает на конференциях в разных городах России, включая Москву и Казань, и принимает участие в профильных образовательных проектах. В основе её подхода — адаптация учебного материала под когнитивные особенности школьников, что позволяет не просто заучивать теорию, а глубоко её понимать, опираясь на культурные, повседневные и практические контексты.

Показать связи

Обществознание — один из немногих предметов, где баллы действительно можно "собрать" через системное мышление. И в то же время — легко потерять из-за мелочей. Один неправильный вывод, неточное слово — ответ становится неверным, отмечает Вертей. Поэтому внимание к деталям, умение анализировать и видеть контекст становятся важнее, чем просто знание формулировок.

"Иногда одно слово в задании полностью меняет правильный ответ. Например, "соблюдение законности участниками общества" — это функция полиции, а "всеми участниками общества" — уже прокуратура. Эти нюансы мы тренируем отдельно, и именно они спасают баллы", — подчёркивает Ольга.

А чтобы развернутые ответы звучали убедительно, можно учиться аргументировать свои позиции через реальную повестку. Telegram-каналы, официальные публикации, культурные события — всё идёт в ход. Потому что обществознание — это не про догадки, это про точную связь знаний с жизнью.

"Мы учимся писать аргументы не из головы, а из новостей. Почему стоит вступить в профсоюз? Как оформлять иск в суд? Почему государство повышает пенсии? Когда ты это обсуждаешь на уроке — ответы на вопросы пишутся сами", — уверена Ольга.

Когда школьник, сидя на уроке, впервые задумывается, зачем стране Конституция, как работают налоги или какие права у него есть как у гражданина — это и есть настоящий результат подготовки. И именно это остаётся с ним надолго. Баллы забудутся. А понимание, как жить в обществе — останется.

"Мне немного грустно, что кто-то до сих пор считает обществознание второстепенным. На самом деле, это самый практичный предмет в школьной программе. Где ещё ребёнка научат разбираться в жизни?" — говорит Вертей.

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