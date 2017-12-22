Семь правил выбора пластиковых окон

Современный дом уже невозможно представить без пластиковых окон, и когда приходит время покупать их для себя, мы встаем перед выбором между продукцией разных производителей. Вся она с виду похожа, поэтому определиться бывает трудно - если не знать, насколько сильными могут быть различия в эксплуатации. Тут пригодятся советы от экспертов REHAU, которые подсказывают, на какие критерии ориентироваться при покупке пластиковых окон.

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1. Смотрите, из чего сделан профиль (изделие, из которого собираются окна).

Классика - это поливинилхлорид (ПВХ), усиленный стальным армированием, стойкий к перепадам температуры и способный прослужить более 50 лет, абсолютно безопасный для здоровья людей и животных. ПВХ-профиль должен быть лишен внешних дефектов, неровностей и химического запаха.

2. Определитесь, профиль какой ширины вам нужен.

- 60 мм подойдет, если вы хотите удовлетворить базовые потребности в тепле, тишине, комфорте. Профиль такой ширины царил на всех рынках в 1990-х годах: это те самые евроокна, которые так кстати пришли на смену устаревшим деревянным конструкциям. Профиль шириной 60 мм подходит для одинарного стекла толщиной 4-10 мм или стеклопакетов толщиной до 32 мм, чаще однокамерных.

- 70 мм повышает эксплуатационные показатели на 30% по сравнению с 60 мм. Пригоден почти для любых климатических условий и до сих пор был самым распространенным в России. Подходит для двухкамерных стеклопакетов толщиной до 40 мм с энергосберегающими, солнцезащитными или комбинированными покрытиями, пуле- и огнезащитными сложными клеёными стёклами.

- от 80 мм на данный момент дает максимальные технически возможные эксплуатационные показатели, которые превышают нормативные требования для всех регионов РФ с большим запасом. С конца нынешнего года они по срокам изготовления и по цене стали российскому покупателю доступнее, чем раньше (система недавно освоена на производстве REHAU). Профили шириной 80 мм и более позволяют устанавливать стеклопакеты толщиной до 50 мм.

3. Решите, сколько камер с воздухом вам нужно.

Камеры с воздухом предназначены для сохранения тепла и тишины. Чем их больше - тем теплее и тише будет в помещении. Самые распространенные современные модели пластиковых окон - с 3 и 5 камерами, а вообще их бывает до 8 штук. Выбор зависит от ваших условий проживания: в сравнительно теплом климате на окно, выходящее в тихую улицу, можно ограничиться конструкцией с небольшим количеством воздушных камер, и наоборот.

4. Выберите свой вариант стеклопакетов.

Стеклопакет - это два или три стекла, скрепленных между собой дистанционными рамками в одну или две камеры (в зависимости от этого их называют 1-камерными или 2-камерными). В России чаще всего встречаются однокамерные стеклопакеты из двух герметично соединенных стекол, но в холодных северных регионах такого варианта может оказаться недостаточно. Крупные производители вроде REHAU предлагают более теплые системы.

Самый важный компонент стеклопакета - это само стекло и его качество. Оптимальным вариантом эксперты считают стёкла с комбинированными покрытиями или клеёные стёкла типа "триплекс". Они повышают комфорт зимой и летом, снижая затраты на отопление и кондиционирование, пропускают меньше шума извне и лучше защищены от взлома. А на их способности пропускать свет по сравнению с обычными стеклами это сказывается незначительно. "Триплекс" идеально подходит для окон с высоким риском повреждений: если разбить такое стекло, оно не разлетится, как обычное, а останется на специальной защитной пленке. Такие стекла незаменимы в школах, детских садах и других социальных учреждениях.

5. Не забудьте проверить состав уплотнителя.

От качества уплотнителей напрямую зависит комфорт людей, находящихся в помещении. Сейчас пластиковые окна уплотняют синтетическим каучуком (резиной), силиконом и термопластом (пластифицированным ПВХ, ТРЕ). Окна REHAU оснащены в основном резиновыми и силиконовыми уплотнителями. Силикон является наиболее качественным материалом и не подвержен деформациям при перепаде температур, в отличие от ТРЕ.

6. Не экономьте на фурнитуре.

Створки современных стеклопакетов с толстыми стёклами весят много и могут ежегодно открываться и закрываться более тысячи раз. Некачественная фурнитура уже через несколько месяцев пользования окнами начнет создавать проблемы: ручки разбалтываются, из-под створок дует, петли ломаются. Чтобы избавиться от подобных явлений, выбирайте продукцию известных производителей - Roto, Siegenia, Maco, GU, Winhaus, которые дорожат своей репутацией. А в паре с профилем REHAU о проблемах с окнами можно забыть на десятилетия.

7. Не рискуйте в выборе производителя.

На российском рынке представлено много производителей, но не все зарекомендовали себя настолько, чтобы их можно было рекомендовать без оговорок и всем покупателям. Если вы заинтересованы в сочетании надежности, качества и передовых технологий, то всё говорит в пользу REHAU: это один из самых известных производителей, легендарный бренд премиального ценового сегмента, а срок службы его продукции составляет минимум 50 лет.