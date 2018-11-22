Мир Политика Экономика Недвижимость Криптовалюты Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Общество
Практика Отдых Семья Дневник автостопщика День в истории Соцсети Расследования
Автор Редакция рубрики "Общество"

В России живут пока что счастливые люди

Общество

Всероссийский центр исследований общественного мнения провел опрос о том, сколько россиян считает себя счастливыми и почему. Оказывается, в нашей стране живет очень много счастливых людей. По данным ВЦИОМ, счастливыми себя считают 84% опрошенных.

В России живут пока что счастливые люди. 395159.jpeg

Что интересно, личное счастье люди в большинстве своем связывают с семьёй, это 33% респондентов. Хорошая работа ассоциируется со счастьем у 15% опрошенных. И здоровье придаёт счастье 21% респондентов.

Что касается тех, кто счастливыми себя не считает, то 12 процентов несчастливы из-за сложного материального положения, а 9% по причине общего «положения дел в стране».

Понятно, что цифры эти довольно субъективны. Поскольку, учитывая российский менталитет, можно точно сказать, что очень многие опрошенные не стали говорить о своем настоящем эмоциональном самочувствии. Поскольку признаваться, даже анонимно, в том, что ты несчастлив - это как-то постыдно что ли. С другой стороны, даже если процент «завышен» таким образом, в России все равно довольно много людей, которые испытывают чувство счастья и момент удовлетворенности своей жизнью.

Но вот тут возникает очень интересная корреляция. С последними инициативами нашего правительства и высказываниями чиновников. И становится понятна в подробностях негативная реакция российского общества на высказывания и действия некоторых представителей власти.

Итак, для большинства опрошенных, счастье сопряжено с таким явлением, как семья. То есть, семья является своего рода сакральной ценностью. А что там у нас в последнее время чиновничество говорило про семьи? А то, что «государство не просило вас рожать», о том, что «многодетным семьям не нужно давать льгот и дополнительных выплат».

Ну, и прочие интересные вещи. То есть, в контексте вот этого опроса про счастье, недовольство российского общества вызвано даже не откровенным хамством чиновников, а посягательством на сакральную ценность, на то, что вызывает у людей чувство счастья.

Второй момент, делающий россиян счастливыми, - это работа.  С работой в последнее время у нас тоже все очень «весело». Потому, что понятно, что интересная работа, это чаще всего выход за какие-то форматы и рамки. Это во многом, пресловутая самозанятость.

Но вот депутат Вострецов в Государственной Думе предлагает, чтобы самозанятые, которых он насчитал аж 18 миллионов, сами делали взносы по обязательному страхованию. А если не будут, то пусть их штрафует государство. Кстати, к слову о семье. Тот же Вострецов ранее, предлагал изымать из семей детей, которые неоднократно участвовали в протестных митингах.

И да, все чаще ходят слухи, что самозанятые будут облагаться какими-то особыми налогами. И это, в общем, тоже чувства уверенности и счастья людям не прибавляет.

Что касается несчастливых граждан, которые являются таковыми потому, что с материальным положением у них всё сложно - тут все понятно. Полный холодильник и кошелёк прибавляют уверенности и общего спокойствия. А там уже и до ощущения счастья недалеко.

Но последние прогнозы социологов и экономистов говорят о том, что в ближайшие два года рост реальных доходов населения прекратится и будет колебаться от плюс полутора, до минус полутора процентов в год. Ну а если учесть новые налоги, и прочие инициативы по их введению, то все может получиться еще печальнее.

Что же касается внутреннего положения дел в стране, то и здесь всё понятно. Ни пенсионная реформа, ни увеличение НДС, ни прочие экономические инициативы правительства не радуют население.

А если добавить сюда упомянутые выше высказывания чиновников, которые иначе, чем хамством не назовешь, никуда не девшуюся озабоченность населения коррупцией этих самых чиновников, то в перспективе картина рисуется не то, чтобы радужная.

Да и в целом, при наличии огромного числа счастливых граждан, рейтинги недовольства властью растут, как и опасение за свое будущее и ожидание от него «трудных времен». Это, кстати, тоже результаты одного из опросов ВЦИОМ.

В общем, в связи с этим опросом про счастье, хотелось бы посоветовать представителям региональных и федеральных властей «не посягать на святое», не угрожать людям отнять их счастье. А то у нас в стране и так есть целые «депрессивные регионы».

Не хватало только, чтобы депрессивной стала вся наша страна...

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


Владимир Добреньков: Социология - нож, пряник и божественное провидение
Темы ВЦИОМ счастье социология индекс счастья
Обсудить
Актуальная аналитика
Общество
В России живут пока что счастливые люди
Силовые структуры
"Верденская мясорубка": самое крупное сражение Первой мировой
США и Канада. Новости и аналитика
Убийство Кеннеди - ритуал иллюминатов?
Новости Все >
На МКС найдены дискеты с Windows 95 и паспортами космонавтов
Эксперты заявили о недоработках нового налогового режима для самозанятых
Рухнул стоящий над Севастополем православный крест
Банк России подготовил три сценария экономического развития России
Кто прав нефтяные монополисты или независимые АЗС?- мнение
Сваха из телешоу "Давай поженимся" переехала в родовое поместье﻿
Беспорядки из-за цен на бензин распространяются по Европе
Депутаты продлили заморозку пенсий до 2021 года
Автобус для заключенных превратили в дом на колесах﻿
Депутат объявила мат "древним проклятием с нейролингвистикой"
Сейчас читают
Десять растений, которых боятся комары
Цветы и растения
Десять растений, которых боятся комары
Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали
Мир. Новости мира
Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали Видео 
Элиты на измене: Путин не будет обязан никому
Федеральные
Элиты на измене: Путин не будет обязан никому Видео 
Читательский топ
Социологи: россияне возложили на Путина ответственность за все проблемы
Самолет-разведчик США у Сирии побывал на прицеле кораблей и С-400
Снова умер начальник ГРУ. Кто возглавит разведку?
"Газпром" обеспечил Украине "большую головную боль"
Эксперты предупредили россиян о грядущей бедности
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Власть
Страну ждут новые 90-е и шоковая терапия 2.0?

Проект повышения налогов на все, на фоне пенсионной реформы и взлета цен уже назван народом "возвращением гайдаровщины" и "шоковой терапией 2.0".

Страну ждут новые 90-е и шоковая терапия 2.0?
Социологи: россияне возложили на Путина ответственность за все проблемы
Экспертное мнение
Социологи: россияне возложили на Путина ответственность за все проблемы
Новости Украины
Украина подводит грустные итоги пятилетия Майдана
Политика. Новости и аналитика
C 2019 года за беременность будут платить 300 тыс. рублей
Экспертное мнение
Социологи: россияне возложили на Путина ответственность за все проблемы

Рекордное количество процентов людей в России считают, что президент страны несёт полную ответственность за то, в какой она оказалась ситуации.

Социологи: россияне возложили на Путина ответственность за все проблемы
Страну ждут новые 90-е и шоковая терапия 2.0?
Власть
Страну ждут новые 90-е и шоковая терапия 2.0?
Прибалтика
Финская партия заявила о территориальных претензиях к России
Дальний Восток
Южные Курилы: В ожидании очередного "волюнтаризма" Кремля
Политика. Новости и аналитика
Единоросс хочет заставить безработных платить за ОМС и пенсию

В случае неуплаты депутат Госдумы Сергей Вострецов предлагает штрафовать граждан. Его возмутило, что неработающие граждане пользуются соцуслугами государства.

Единоросс хочет заставить безработных платить за ОМС и пенсию
Социологи: россияне возложили на Путина ответственность за все проблемы
Экспертное мнение
Социологи: россияне возложили на Путина ответственность за все проблемы
Кошелек
Эксперт: Акциз на колбасу и сосиски - "кощунственная" идея
Власть
Страну ждут новые 90-е и шоковая терапия 2.0?
Любовь Степушова Америка никогда не накажет саудитов, иначе погибнет Любовь Степушова Редакция рубрики "Наука" Космонавт Елена Кондакова: Вранье убило интерес народа к космосу Редакция рубрики "Наука" Павел Морозов Пять полезных советов новоселам Павел Морозов
Комментарии
Социологи: россияне возложили на Путина ответственность за все проблемы
Социологи: россияне возложили на Путина ответственность за все проблемы
Социологи: россияне возложили на Путина ответственность за все проблемы
Социологи: россияне возложили на Путина ответственность за все проблемы
Социологи: россияне возложили на Путина ответственность за все проблемы
Социологи: россияне возложили на Путина ответственность за все проблемы
Социологи: россияне возложили на Путина ответственность за все проблемы
Социологи: россияне возложили на Путина ответственность за все проблемы
Социологи: россияне возложили на Путина ответственность за все проблемы
Социологи: россияне возложили на Путина ответственность за все проблемы
"Газпром" обеспечил Украине "большую головную боль"
Социологи: россияне возложили на Путина ответственность за все проблемы
Пять лет новой Украины: позитивные и негативные итоги
Пять лет новой Украины: позитивные и негативные итоги
Социологи: россияне возложили на Путина ответственность за все проблемы
Социологи: россияне возложили на Путина ответственность за все проблемы
Социологи: россияне возложили на Путина ответственность за все проблемы
Армии США разрешили огонь по каравану мигрантов на мексиканской границе
"Газпром" обеспечил Украине "большую головную боль"
Социологи: россияне возложили на Путина ответственность за все проблемы
Социологи: россияне возложили на Путина ответственность за все проблемы
История и современность Все >
Крупнейшее в истории линчевание итальянцев в США
Крупнейшее в истории линчевание итальянцев в США
Сейбл - остров путешественник
Сейбл - остров путешественник
"Верденская мясорубка": самое крупное сражение Первой мировой
"Верденская мясорубка": самое крупное сражение Первой мировой
Снова умер начальник ГРУ. Кто возглавит разведку?
Снова умер начальник ГРУ. Кто возглавит разведку?
Служба безопасности аэропорта Шереметьево дала сбой - эксперт
Служба безопасности аэропорта Шереметьево дала сбой - эксперт
Зачем Росгвардии "Газели" с лазерными и звуковыми пушками
Зачем Росгвардии "Газели" с лазерными и звуковыми пушками
Когда и как Сирия стала предметом интереса США
Когда и как Сирия стала предметом интереса США
Facebook против Сороса: бывший топ-менеджер соцсети рассказал о противостоянии
Facebook против Сороса: бывший топ-менеджер соцсети рассказал о противостоянии
Кудрин счел падение цен на нефть временным
Кудрин счел падение цен на нефть временным
Лжеофицер Шабаев будет наказан по всей строгости закона – сенатор СФ РФ Мамсуров
Лжеофицер Шабаев будет наказан по всей строгости закона – сенатор СФ РФ Мамсуров
Армии США разрешили стрелять в караван мигрантов
Армии США разрешили стрелять в караван мигрантов
Женское Все >
Царица осени — хризантема
Царица осени — хризантема
Молочная диета для клематиса
Молочная диета для клематиса
Буддлея Давида
Буддлея Давида
Аубреция или обриета. Настоящие цветущие ковры
Аубреция или обриета. Настоящие цветущие ковры
Проблемы при выращивания бальзамина
Проблемы при выращивания бальзамина
Что нужно знать об антибиотиках
Что нужно знать об антибиотиках
Мэр Москвы предложил новое решение обеспечения льготников бесплатными лекарствами
Мэр Москвы предложил новое решение обеспечения льготников бесплатными лекарствами
Три самых грубых мужских знака Зодиака
Три самых грубых мужских знака Зодиака
Ольга Бузова опять обновила стрижку
Ольга Бузова опять обновила стрижку
Секретом долголетия оказалась рыба
Секретом долголетия оказалась рыба
"Ботанский" бесформенный пуховик выбился в тренды
"Ботанский" бесформенный пуховик выбился в тренды
Прогулки с собаками опасны для вашего здоровья
Прогулки с собаками опасны для вашего здоровья
Ранняя "седина в голову" пророчит долгую жизнь
Ранняя "седина в голову" пророчит долгую жизнь
Канадские врачи предложили эффективный способ борьбы с курением
Канадские врачи предложили эффективный способ борьбы с курением
Мужское Все >
Белорусы поставляют в Россию контрафактное курево
Белорусы поставляют в Россию контрафактное курево
В Челябинской области подкармливают снежного человека
В Челябинской области подкармливают снежного человека
Чем отличается штукатурка от шпаклёвки?
Чем отличается штукатурка от шпаклёвки?
Как сделать ваш дом уютным?
Как сделать ваш дом уютным?
Советы, которые облегчат уборку на кухне
Советы, которые облегчат уборку на кухне
Саморезы - неотъемлемая часть любого ремонта
Саморезы - неотъемлемая часть любого ремонта
Что превращает вашу квартиру в химлабораторию?
Что превращает вашу квартиру в химлабораторию?
Обратная планка
Обратная планка
Подробно о ягодицах и лучших упражнениях
Подробно о ягодицах и лучших упражнениях
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Точка зрения
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Точка зрения
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
Точка зрения
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
России выгодны антииранские санкции
Диалоги
России выгодны антииранские санкции
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Армия России
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Интересы
Евангелие для детей и взрослых от Льюиса
Евангелие для детей и взрослых от Льюиса
Возможно ли телевидение без соблазнов?
Возможно ли телевидение без соблазнов?
Попугай вылетел в окно: что делать?
Попугай вылетел в окно: что делать?
Стресс у собак: симптомы, которые мы не замечаем
Стресс у собак: симптомы, которые мы не замечаем
Прогулка с домашним хорьком: правильно и полезно
Прогулка с домашним хорьком: правильно и полезно
Содержание енота в домашних условиях
Содержание енота в домашних условиях
Как понять, что "говорит" собака
Как понять, что "говорит" собака
Цены на частные дома в регионах упали на 8,7% сначала года
Цены на частные дома в регионах упали на 8,7% сначала года
Обнаружены самые древние письмена про Бога
Обнаружены самые древние письмена про Бога
Маша Вэй хотела показать освежающий макияж на зиму
Маша Вэй хотела показать освежающий макияж на зиму
Рыбная диета помогает дожить до ста лет
Рыбная диета помогает дожить до ста лет
Люди-загадки: убийственные картины Ильи Репина
Люди-загадки: убийственные картины Ильи Репина
Вещи, которые нельзя делать, не выспавшись
Вещи, которые нельзя делать, не выспавшись
Художник из Кореи сшил из ткани свою квартиру
Художник из Кореи сшил из ткани свою квартиру
Гламурные сумки снова в моде
Гламурные сумки снова в моде
США и Канада. Новости и аналитика
Убийство Кеннеди - ритуал иллюминатов?

Убийство католика, ирландца по происхождению, президента Кеннеди около 50 лет назад - грандиозная и жесточайшая провокация всех времен. Она случилась, когда у людей дома уже были телевизоры, а значит, по мнению философа Николя Бонналя, прямая возможность посредством телевидения подвергнуться нападению и оскорблению со стороны чудовищного заговора.

Убийство Кеннеди - ритуал иллюминатов?
Пять лет новой Украины: позитивные и негативные итоги
Новости Украины
Пять лет новой Украины: позитивные и негативные итоги
Южные Курилы: В ожидании очередного "волюнтаризма" Кремля
Дальний Восток
Южные Курилы: В ожидании очередного "волюнтаризма" Кремля
"Сан-Хуан": Родственники погибших обвиняют правительство во лжи
Южная Америка
"Сан-Хуан": Родственники погибших обвиняют правительство во лжи
Отдаст ли Путин японцам российские Курилы
Азия
Отдаст ли Путин японцам российские Курилы
Что дали России три дня Владимира Путина в Сингапуре
Южная Азия
Что дали России три дня Владимира Путина в Сингапуре
Бунт: Франция не хочет быть вассалом США
Евросоюз
Бунт: Франция не хочет быть вассалом США
Дмитрий Савельев высказался в пользу стабильных отношений России с Азербайджаном
Бывший СССР
Дмитрий Савельев высказался в пользу стабильных отношений России с Азербайджаном
Украинцы перестают верить в сказки навязанной американцами власти - беседа с политологом
Новости Украины
Украинцы перестают верить в сказки навязанной американцами власти - беседа с политологом
"Рука Москвы" ухватила австрийский "бундесхеер"
Новости Европы
"Рука Москвы" ухватила австрийский "бундесхеер"
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ