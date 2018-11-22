В России живут пока что счастливые люди

Всероссийский центр исследований общественного мнения провел опрос о том, сколько россиян считает себя счастливыми и почему. Оказывается, в нашей стране живет очень много счастливых людей. По данным ВЦИОМ, счастливыми себя считают 84% опрошенных.

Что интересно, личное счастье люди в большинстве своем связывают с семьёй, это 33% респондентов. Хорошая работа ассоциируется со счастьем у 15% опрошенных. И здоровье придаёт счастье 21% респондентов.

Что касается тех, кто счастливыми себя не считает, то 12 процентов несчастливы из-за сложного материального положения, а 9% по причине общего «положения дел в стране».

Понятно, что цифры эти довольно субъективны. Поскольку, учитывая российский менталитет, можно точно сказать, что очень многие опрошенные не стали говорить о своем настоящем эмоциональном самочувствии. Поскольку признаваться, даже анонимно, в том, что ты несчастлив - это как-то постыдно что ли. С другой стороны, даже если процент «завышен» таким образом, в России все равно довольно много людей, которые испытывают чувство счастья и момент удовлетворенности своей жизнью.

Но вот тут возникает очень интересная корреляция. С последними инициативами нашего правительства и высказываниями чиновников. И становится понятна в подробностях негативная реакция российского общества на высказывания и действия некоторых представителей власти.

Итак, для большинства опрошенных, счастье сопряжено с таким явлением, как семья. То есть, семья является своего рода сакральной ценностью. А что там у нас в последнее время чиновничество говорило про семьи? А то, что «государство не просило вас рожать», о том, что «многодетным семьям не нужно давать льгот и дополнительных выплат».

Ну, и прочие интересные вещи. То есть, в контексте вот этого опроса про счастье, недовольство российского общества вызвано даже не откровенным хамством чиновников, а посягательством на сакральную ценность, на то, что вызывает у людей чувство счастья.

Второй момент, делающий россиян счастливыми, - это работа. С работой в последнее время у нас тоже все очень «весело». Потому, что понятно, что интересная работа, это чаще всего выход за какие-то форматы и рамки. Это во многом, пресловутая самозанятость.

Но вот депутат Вострецов в Государственной Думе предлагает, чтобы самозанятые, которых он насчитал аж 18 миллионов, сами делали взносы по обязательному страхованию. А если не будут, то пусть их штрафует государство. Кстати, к слову о семье. Тот же Вострецов ранее, предлагал изымать из семей детей, которые неоднократно участвовали в протестных митингах.

И да, все чаще ходят слухи, что самозанятые будут облагаться какими-то особыми налогами. И это, в общем, тоже чувства уверенности и счастья людям не прибавляет.

Что касается несчастливых граждан, которые являются таковыми потому, что с материальным положением у них всё сложно - тут все понятно. Полный холодильник и кошелёк прибавляют уверенности и общего спокойствия. А там уже и до ощущения счастья недалеко.

Но последние прогнозы социологов и экономистов говорят о том, что в ближайшие два года рост реальных доходов населения прекратится и будет колебаться от плюс полутора, до минус полутора процентов в год. Ну а если учесть новые налоги, и прочие инициативы по их введению, то все может получиться еще печальнее.

Что же касается внутреннего положения дел в стране, то и здесь всё понятно. Ни пенсионная реформа, ни увеличение НДС, ни прочие экономические инициативы правительства не радуют население.

А если добавить сюда упомянутые выше высказывания чиновников, которые иначе, чем хамством не назовешь, никуда не девшуюся озабоченность населения коррупцией этих самых чиновников, то в перспективе картина рисуется не то, чтобы радужная.

Да и в целом, при наличии огромного числа счастливых граждан, рейтинги недовольства властью растут, как и опасение за свое будущее и ожидание от него «трудных времен». Это, кстати, тоже результаты одного из опросов ВЦИОМ.

В общем, в связи с этим опросом про счастье, хотелось бы посоветовать представителям региональных и федеральных властей «не посягать на святое», не угрожать людям отнять их счастье. А то у нас в стране и так есть целые «депрессивные регионы».

Не хватало только, чтобы депрессивной стала вся наша страна...