Бессмертие: бесценный дар или проклятие?

С тех пор, как человек осознал собственную смертность, а было это очень-очень давно, он начал грезить о продлении жизни, в идеале - до бесконечности.

С каждым годом осуществление этой мечты кажется все более близким, но вот подарит ли оно людям то счастье, о котором они грезят?

"Это стремление заложено в нашей психике на подсознательном уровне, в его основе лежит инстинкт самосохранения, — поясняют психологи. — Когда человек утрачивает жажду жизни, когда становится безразличным к смерти, это свидетельствует о серьезных проблемах с его психикой".

Даже тяжело больные люди, пребывающие в буквальном смысле слова на смертном одре, пытаются урвать у жизни еще один день, подолгу думая о чудесных исцелениях и прочих чудесах.

Чем быстрее медицина продвигается вперед в вопросах лечения недугов, которые раньше считались неизлечимыми, тем больше крепнет человеческая жажда жизни.

Тысячи людей старше пятидесяти лет принимают множество мер для того, чтобы чувствовать себя лучше и выглядеть моложе, а генетики тем временем обещают исследовать и устранить все дефекты ДНК, что сулит полную и безоговорочную капитуляцию безжалостного времени.

"Я не хочу увековечить себя в своей работе, — сказал как-то известный режиссер Вуди Аллен. — Я хочу стать бессмертным, не умирая". Сейчас ему 83 лет, но на его интенсивной творческой деятельности процесс старения никоим образом не сказывается. Будем ли мы удивлены, если и в столетнем возрасте он продолжит снимать фильмы? Удивлены — возможно, но не шокированы.

Поколение, выросшее на рок-н-ролле, смолоду привыкло нарушать все мыслимые и немыслимые правила. Они презирают саму идею "ухода на пенсию", считая себя достойными вести активный образ жизни так долго, как им захочется. "Возьмем известного рокера Кита Ричардса, — пишет газета Independent. — В течение пятидесяти (!) лет он с энтузиазмом средневекового самобичевателя планомерно и беспощадно уничтожал свои легкие, сердце, печень и другие жизненно важные органы. Казалось бы, ему давно пора быть на том свете — ан нет, он даже стареть не собирается, по-прежнему не вылезает из джинсов в обтяжку, носит банданы, кольца с черепами и потягивает коктейль из водки с апельсиновым соком".

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По данным международной статистики, число живущих на нашей планете людей в возрасте ста лет и старше с каждым годом увеличивается на семь процентов и, соответственно, фактически удваивается каждые десять лет.

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Реальные способы достичь бессмертия

Бессмертие подарит... компьютер

"В течение следующих десятилетий число столетних людей в мире будет исчисляться миллионами. Слово "суперстолетний", которое сейчас используется исследователями для обозначения людей старше 110 лет, прочно войдет в обиход и станет банальным, как и само явление, — считает Independent. — Самой старой женщиной, чья продолжительность жизни была полностью задокументирована, считается Джин Келмент, которая умерла в 1997 году в возрасте 122 лет и 177 дней. Но скоро этот рекорд будет побит — и не один раз. Люди будут праздновать 150-летние юбилеи, рассказывая удивленным молодым гостям о том, что когда-то телефоны были "привязаны" к стенам проводами".

Сможет ли человечество обмануть смерть на неопределенный срок? Есть три вещи, которые по сути своей угрожают нашей жизни — это старение, болезни и травмы.

Если ученые сумеют остановить дегенеративные возрастные процессы, профилактическое направление медицины достигнет невероятных высот и позволит предотвращать большинство хронических заболеваний, а технологии сведут к минимуму вероятность физических и психических травм, то смерть вынуждена будет с позором ретироваться.

Пока юные читатели восторгаются любовными романами о бессмертных вампирах, специалисты ищут способ претворить мечты о вечной жизни в реальность.

По мнению экспертов, самая перспективная на сегодня разработка — это использование природных ресурсов медузы Turritopsis nutricula, удивительного существа, которое способно возвращать себя из взрослого состояния в "младенческое" и повторять этот процесс бесконечное число раз.

Некоторые очень состоятельные люди вкладывают средства в крионику — научные разработки, позволяющие погружать человека в анабиоз на неопределенный срок, чтобы потом, когда медицина и другие науки обеспечат людям бессмертие, можно было "проснуться" и вернуться к полноценной жизни.

Примерно в сорокалетнем возрасте, утверждает английский писатель Мартин Эмис, человек открывает для себя удивительную вещь под названием Прошлое, которую можно исследовать на досуге, силой мысли и посредством воспоминаний удаляясь в тот или иной год, заново переживая победы и поражения, сокрушаясь о своей тогдашней неопытности и посмеиваясь над удивительными стечениями обстоятельств. А при пересечении пятидесятилетнего рубежа, по мнению литератора, появляется не менее ценное ощущение Конечности будущего.

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В современном контексте, иронизирует Independent, его следовало бы назвать "алкогольно-жировой депрессией, вызванной постоянным предчувствием смерти".

Хотя на самом деле это ощущение — не слишком удачный повод для шуток, ведь оно переполняет человека эмоциями, навеянными скорым расставанием с простыми повседневными вещами и событиями, и поэтому делает эти вещи и события значительно более ценными в его глазах. "И без предчувствия смерти мы видим белые розы в саду, но и вполовину не так наслаждаемся этим зрелищем", — пишет Эмис.

Поэтому многие современные психологи так уверены в том, что вечность человечеству ни к чему: жизнь утратит яркость и перестанет доставлять удовольствие, а это для людей фактически равноценно быть похороненными заживо.

Променять "трагическую краткость" жизни на ее "трагическую долготу" — не слишком выгодная сделка, которая превратит ценный опыт в занудную рутину, творческие порывы — в сиюминутные прихоти, а вожделенную вечность — в мучительную скуку. И тысячелетние люди, путаясь в дебрях собственной памяти, будут сидеть ночами в интернет-чатах, обмениваясь друг с другом уцелевшими обрывками воспоминаний о давних днях.