Зачем российское искусство возвращают в 90-е?

На площадке музея современного искусства "Зверевский центр свободного искусства" на днях открылась выставка художника Екатерины Борсук. Название выставки откровенно провокационное — "Окрестности скотобойни".

Фото: commons.wikimedia.org by Alice Achterhof, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Художник

"Это выставка-дыра, своего рода реминисценция художественных акций 90-х годов, а именно перформативных практик, когда автор ассоциирует себя с животным и ведёт себя соответствующим образом", — говорится в описании выставки. Хм, "выставка-дыра"… Ну, наверное, именно такое описание в музее сочли наиболее подходящим.

Идём далее: "Настоящим проектом художница возвращает нас в пейзаж среднерусской полосы, где 30 лет назад оставили свой след первопроходцы жанра Олег Кулик и Владимир Сорокин".

Наверняка есть ещё люди, которые этих "первопроходцев жанра" помнят. Тогда им достаточно много времени уделяли в газетах и на телевидении. Сидеть голым на цепи на людной улице такое себе "первопроходчество". Но поклонники жанра, как видим, еще остались. Даже выставки устраивают. Непонятно только, в расчёте на какую аудиторию.

Ведь "творчество" Кулика, Сорокина и им подобных отнюдь не что-то оригинальное, а один из символов того, в каком упадке находилась наша страна. В конце концов, это было просто неприятно, люди так себя не ведут. Даже если называют себя художниками.

Куратором нынешней выставки является Ян Гинзбург (Тамкевич). Изучает практику ремодернизма с точки зрения постконцептуального состояния искусства сегодня.

Что было понятнее, о чем идёт речь, вот что сам Гинзбург рассказывал об одной из своих выставок в 2019 году:

"Весной у меня была выставка в Pushkin house в Лондоне под названием "Барак желание. Переоформление Виктора Дувидова". Это был совместный проект с Евгением Фиксом, который назывался Queer International. У нас там было два разных сюжета. Моей идеей было "квирнуть" советскую детскую литературу. Мой сюжет был посвящен художнику-шестидесятнику, иллюстратору детских книг, который попал в тюрьму по статье за мужеложество в начале 1960-х годов. Я нашел папку офортов, созданных на основе его гомоэротичных тюремных рисунков, и сделал коллажи и ассамбляжи, соединив рисунки с вырезками из его детских иллюстраций. Моей идеей было "квирнуть" советскую детскую литературу, в которой транслировались традиционные семейные ценности".

А точно подобная "практика ремодернизма" является именно тем, что нужно нашей стране? Конечно, подобные выставки Гинзбургу в России и несколько лет назад проводить бы никто не позволил. Потому и пришлось в Лондоне устраивать. Впрочем, даже там она особого интереса не вызывала.

Но тем не менее, в России-то Ян Гинзбург вон тоже выставки курирует. Несмотря на предыдущие "эксперименты".

Честно говоря, совсем непонятно, зачем сейчас обращаться к "творчеству" того же Кулика. Место которому скорее в учебниках по психиатрии.

Удивительно просто, что при том внимании, которое государство уделяет сейчас традиционным ценностям нашей страны, подобные выставки ещё проводятся.