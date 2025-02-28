Что продвигает швейцарский фонд IB в российских школах?

В нашей стране по сей день работают программы западных фондов. В частности, в системе образования. О деятельности одного из таких фондов и пойдёт речь.
Фонд "Международный бакалавриат" (International Baccalaureate, IB) был создан в 1960-х годах, это международная некоммерческая организация со штаб-квартирой в Женеве. С мая 2021 года должность генерального директора занимает Олли-Пекка Хайнонен, ранее возглавлявший Национальное агентство образования Финляндии.
История и развитие IB
Изначально основная идея создания Международного бакалавриата заключалась в разработке учебных программ, признанных ведущими высшими учебными заведениями. Это позволяло выпускникам IB свободно выбирать университет в любой стране мира, обеспечивая им академическую мобильность.
Со временем концепция IB претерпела значительные изменения. В 1990-х годах организация разработала образовательные программы для детей младшего и среднего возраста, охватив весь период школьного обучения с 3 до 19 лет.
В первые 15 лет своего существования IB был внедрен в 58 школах, расположенных в 27 странах. Однако в последующие десятилетия наблюдался стремительный рост популярности этой системы, особенно после распада СССР и установления так называемого "однополярного мира".
Идеология IB
Одной из заявленных целей IB является воспитание людей с интернациональным мышлением, открытых к новым идеям, толерантных, стремящихся сделать мир лучше и безопаснее. В образовательной философии организации часто встречается термин "глобализм".
Статус IB позиционируется как значительное преимущество для выпускников, поскольку считается, что он упрощает поступление в престижные европейские университеты, включая учебные заведения Великобритании, Германии, Франции и Швейцарии.
Кроме того, IB реализует систему строгого контроля за учебными заведениями, участвующими в программе. Она включает регулярные инспекции, назначение зарубежных "консультантов" и контроль над составлением образовательных программ и подбором учебных материалов.
IB в России
Согласно официальной информации с сайта IB, в России действует более 30 школ, работающих по утвержденным программам фонда. Однако по альтернативным данным, их количество приближается к 50. В их числе как частные, так и государственные общеобразовательные школы.
Политическая направленность деятельности IB
Фонд IB не скрывает своей политизированной позиции. В марте 2022 года на официальном сайте организации было опубликовано открытое письмо генерального директора О.-П. Хайнонена, в котором российские действия на Украине были названы "вторжением", а сама ситуация — "трагедией". В документе выражалось осуждение "акта войны", а также объявлялась поддержка украинских школ, участвующих в программе IB.
Кроме того, модераторы IB внесли изменения в учебно-методические материалы, включив в них темы, отражающие позицию "коллективного Запада" по текущим событиям. На официальном сайте IB появились образовательные материалы на темы:
Также IB активно продвигает ценности "равенства, разнообразия и инклюзивности", включая поддержку ЛГБТ-сообщества. Движение ЛГБТ* было в России признано экстремистским. Однако принципы, связанные с его поддержкой, по-прежнему заложены в образовательные стандарты IB.
И это, разумеется, ставит вопрос о том, насколько деятельность этого фонда соответствует целям развития нашей страны.
*Признана экстремистской организацией и запрещена в РФ
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