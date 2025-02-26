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Любовь Степушова

Теракт в Крокусе не привёл к радикальным изменениям в миграционной политике РФ

6:32
Общество » Практика » Как отстоять права

Законодатели в РФ работают по наведению порядка среди мигрантов лучше исполнительной власти. Лоббисты легальной миграции не сдаются, а нелегальная не искоренена.

мигранты
Фото: www.tagesschau.de is licensed under public domain
мигранты

Только 20% детей мигрантов стоят на миграционном учёте в РФ

МВД РФ сообщает, что из 766 тысяч несовершеннолетних иностранных граждан (до 17 лет), которые находятся на сегодняшний день на территории России, только 154 тысячи (20%) состоят на миграционном учёте. Из них граждане Таджикистана — 26%, Узбекистана — 13,4%, Украины — 8,3%, остальные — это граждане стран — членов ЕАЭС.

"Мы выступаем за необходимость урегулирования этого вопроса", — заявил заместитель начальника ГУВМ МВД России Геннадий Кудряшов.

Не только МВД, но и ФСБ, и СК РФ, а также законодатели всех уровней, поддерживая пожелания граждан, выступают за ужесточение миграционного законодательства, но их благие намерения тормозятся в гражданских структурах исполнительной власти.

Рособрнадзор не сдаётся, приглашая не владеющих русским языком детей в школы

Госдума приняла закон, запрещающий с сентября принимать в российские школы детей мигрантов, которые не прошли тестирование на знание русского языка. Но появились правила Рособрнадзора, которые устанавливают, что для успешной сдачи теста детям мигрантов необходимо получить лишь 30% от максимального числа баллов. Этого явно недостаточно для восприятия материала в школе. Если взять европейские стандарты, то детям требуется сдать тест А1-А2 на получение гражданства с результатом не менее 50%.

После критики в обществе и лично от спикера Госдумы Вячеслава Володина, в новой версии правил Рособрнадзора говорится, что ребёнку необходимо получить за тест оценку "удовлетворительно". Но при этом ведомство не  разъясняет, по какой шкале будут оцениваться знания и какие именно задания придётся выполнить.

Минтруд не согласовывает закон, запрещающий привозить мигрантам семьи в РФ

Также в Госдуме был представлен к принятию закон, который запретит трудовым мигрантам привозить в Россию свои семьи. Речь идёт о низкоквалифицированных специалистах, находящихся в России только на основании трудового договора или патента, при этом не имеющих иных законных оснований на проживание в стране, например, гражданства России.

Однако в правительстве (вероятно, соответствующее ведомство — минтруд) отправили проект "на доработку". То есть неформально отказали в прохождении нужного документа.

А вдруг в Таджикистане обидятся?

Есть лоббисты у мигрантов и в МИД РФ. Глава ведомства Сергей Лавров заявил, что ужесточение режима въезда для трудовых мигрантов противоречит долгосрочным интересам России. По его словам, "какое-либо ужесточение наших подходов к трудовым мигрантам из стран Центральной Азии, прежде всего Закавказья, других бывших республик, не будет способствовать нашим долгосрочным интересам". Министр призвал "ужесточать контроль за их поведением, но не ставить барьеры, тем более, не вводить визовый режим". 

"Мы их (мигрантов) только приветствуем", — сказал спикер Кремля Дмитрий Песков и призвал "жёстко регламентировать" миграционную сферу, что "застрахует нас от преступности среди мигрантов".

Но пока она только растёт. По данным СК РФ, в 2024 году преступность среди нелегальных мигрантов выросла почти втрое. Не проще ли не создавать проблему, чем её решать в условиях коррупционной составляющей среди тех, кто занимается миграционными потоками.

Почему мэрия Череповца не вмешалась в ситуацию с набором мигрантов в "Северстали"

Недавний пример — компания "Северсталь", которая, по данным СМИ, запланировала ввезти в Череповец несколько тысяч мигрантов и даже построить для них городок. Правда компания говорит, что они уже ввезены и трудятся легально.

Тем не менее председатель Законодательного собрания Вологодской области Сергей Жестянников задал очевидный вопрос: а почему зарплату в 70-80 тысяч, расходы на медицинские комиссии, проживание в комфортабельном городке не заслуживают российские рабочие. Спикер заксобрания отметил, что подрядчики по рекрутингу даже не пытались найти работников в регионе.

Вмешался и губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, после чего в "Северстали" начали активные действия по оздоровлению ситуации. Все эти моменты можно было решить гораздо раньше, если бы к проблеме подключилась мэрия Череповца, пишут местные СМИ.  Но по понятным причинам мэрия воздержалась, и поэтому мэра "ушли" в отставку.

Теракт в "Крокусе" не должен повториться

После теракта в "Крокусе" проблема с мигрантами в РФ стала медленно решаться. Так,

  • с 1 января 2025 года вступает в силу закон, сокращающий максимальный срок пребывания на территории РФ иностранных граждан, прибывающих в РФ порядке, не требующем получения визы до 90 дней в календарном году. Ранее этот срок составлял 90 дней в течение периода в 180 суток.
  • С 25 января 2025 года вступает в силу закон, увеличивающий срок нахождения в браке с гражданином РФ, необходимый для получения разрешения на временное проживание (РВП) в упрощённом порядке. Срок увеличен до трёх лет.
  • С 5 февраля 2025 года временно пребывающих в РФ иностранцев будут ставить на учёт по месту пребывания не более чем на год.
  • С 10 декабря 2024 года утверждён новый перечень государственных учреждений, проводящих экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ.
  • Правительство РФ утвердило допустимые доли иностранных работников в отдельных сферах экономики на 2025 год.

Уточнения

Нелега́льная мигра́ция — миграция с нарушением миграционного законодательства государства.

Трудовой мигрант в понимании конвенции ООН — лицо (трудящийся), которое будет заниматься, занимается или занималось оплачиваемой деятельностью в государстве, гражданином которого он или она не является (мигрант).
 

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Людмила Айвар
Людмила Áйвар — российский юрист, общественный деятель *
Темы госдума сергей лавров дмитрий песков вячеслав володин вологодская область
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