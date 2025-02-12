Как мошенники манипулируют россиянами: новые схемы и способы обмана

Как телефонные мошенники обирают россиян: Советы и меры защиты

Ежемесячно со счетов россиян мошенники похищают от 3,5 до 5 миллиардов рублей, — утверждают в Сбербанке России. В среднем одна "удачная" операция приносит преступникам 8 000 рублей. Каждое мошенническое звено ежедневно совершает 3-7 тысяч звонков, но удаётся обмануть не более 1% абонентов. Несмотря на невысокий процент успеха, преступники накапливают огромные суммы.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Телефонный мошенник

Мошенничество по телефону: как оно работает

Основной инструмент мошенников — это персональная информация, полученная с незаконного рынка баз данных интернет-магазинов, банков и государственных органов. Важно отметить, что мошенники постоянно усложняют свои методы. Сейчас они могут длительное время работать с жертвой, заманивая её обещаниями финансовых выгод и даже предлагая высокооплачиваемую работу. В некоторых случаях они устраивают видеособеседования с предполагаемыми "работодателями", чтобы убедить человека перевести деньги.

Виды телефонного мошенничества

Несмотря на развитие новых схем, мошенники продолжают использовать уже проверенные методы, такие как:

Мошенничество с банковскими картами и счетами

Телефонные мошенники активно используют методы, связанные с продажей товаров через интернет. Потенциальная жертва получает звонок от "покупателя", который предлагает оплату только через банковскую карту. Для этого мошенник просит предоставить номер карты, её срок действия, CVV-код и SMS-код. В случае если преступникам удаётся собрать все данные, счёт жертвы быстро опустошается.

Звонки от "службы безопасности" банка

Мошенники часто представляются сотрудниками "службы безопасности банка", заявляя о подозрительных операциях. Для восстановления доступа к счёту, якобы, требуется предоставить данные карты и коды подтверждения. Чтобы избежать подобного мошенничества, рекомендуется устанавливать специализированные программы для защиты от фишинга.

Звонки от "правоохранительных органов"

Особенно циничные мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов или государственных учреждений, утверждая, что расследуют преступления. Зачастую они якобы сообщают о новых социальных выплатах, для получения которых необходимо предоставить данные карт.

Звонки с подменных номеров

Телефонные мошенники могут подменять номера, маскируя их под официальные номера банков. Это позволяет им обманывать доверчивых граждан, заставляя их поверить, что они общаются с представителями финансовых организаций.

Махинации с мобильными телефонами

Мошенники могут пытаться убедить жертву, что произошёл ошибочный перевод на мобильный телефон и попросить вернуть деньги. Для этого они могут угрожать обращением в полицию или блокировкой телефона.

Панические сообщения о родственниках

Одним из самых жестоких методов является использование панических ситуаций. Злоумышленники звонят и сообщают жертве о серьёзной аварии с её близким, требуя срочно перевести деньги для "помощи". Этот метод не редко приводит к стрессу и даже инфарктам у пожилых людей.

Лотерейные мошенничества

Сообщения о выигрыше в лотерею или конкурсах также остаются популярными. В таких случаях от жертвы требуют перевести деньги на покрытие "расходов лотереи", что противоречит законодательству.

Как защититься от мошенников

Не раскрывайте личные данные. Настоящие представители банков никогда не просят сообщить CVV-код, пароль или код из SMS-сообщений. Не переходите по ссылкам в подозрительных сообщениях. Это может привести к заражению устройства вирусом или передаче данных мошенникам. Проверяйте номера звонков. Если вам звонят с незнакомого номера, не перезванивайте на него. Лучше связаться с банком или организацией по официальному номеру. Будьте осторожны с предложениями о помощи. Злоумышленники часто используют истории о бедах родственников, чтобы манипулировать жертвами. Используйте защитные программы. Для предотвращения установки вирусов или фишинговых программ, рекомендуется устанавливать антивирусные приложения.

Защита с помощью технологий

Для борьбы с мошенниками, банки и государственные структуры внедряют новейшие технологии безопасности. Например, Сбербанк использует системы кибербезопасности с искусственным интеллектом для выявления подозрительных операций. Также в МВД РФ планируют запуск специального сервиса для борьбы с телефонными мошенниками.

Как проверить номер звонящего

Если вы сомневаетесь в подлинности звонка, воспользуйтесь онлайн-сервисами для проверки номера. Некоторые сервисы позволяют определить, откуда пришёл звонок — из-за границы или из мест лишения свободы.

Что делать, если вы стали жертвой мошенников

Немедленно сообщите в полицию. Даже если мошенники не успели получить деньги, важно зафиксировать факт преступления. Заблокируйте карту. Если вы передали информацию о своей карте, срочно блокируйте её в банке. Составьте заявление. В заявлении укажите все детали — время звонка, номер телефона и содержание разговора.

Ответственность за телефонное мошенничество

Телефонные мошенники могут быть привлечены к ответственности по статье 159 УК РФ (мошенничество). В зависимости от тяжести преступления, им грозит штраф, принудительные работы или даже лишение свободы.

Как обезопасить пожилых людей

Чтобы защитить своих близких, особенно пожилых людей, от мошенников, расскажите им о рисках, связанных с телефонными звонками. Объясните основные правила безопасности, такие как не сообщать данные карты, не перезванивать на подозрительные номера и всегда проверять информацию через официальные каналы.

Телефонные мошенники становятся всё более изощрёнными, но защита от их воздействия доступна каждому. Важно быть бдительным, не поддаваться на манипуляции и всегда проверять информацию, особенно если дело касается ваших финансов.

Популярные вопросы и ответы

Какая ответственность предусмотрена за телефонное мошенничество?

За телефонное мошенничество предусмотрена ответственность по статье 159 УК РФ.

Наказание может быть в виде штрафа до 500 000 рублей, обязательных или исправительных работ, либо лишения свободы на срок до 10 лет.

Как защитить пожилых людей от мошенников?

Важно проводить профилактическую работу, обучать правилам безопасности, напоминать о том, что никто не должен запрашивать коды из сообщений или данные карт.

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Кузнецов, С. "Современные угрозы и способы защиты от телефонных мошенников". М., 2021. Иванова, Т. "Мошенничество в сфере финансовых услуг: причины и способы борьбы". СПб, 2020. Петров, А. "Интернет-безопасность и защита персональных данных". М., 2022. Смирнова, Л. "Риски телефонного мошенничества: практическое руководство для защиты". СПб, 2023. O'Brien, R. "Cybercrime and Fraud: Global Perspectives." Oxford University Press, 2019.

Уточнения

Телефонное мошенничество (англ. vishing, от voice phishing) — один из методов мошенничества с использованием социальной инженерии, который заключается в том, что злоумышленники, используя телефонную коммуникацию и играя определённую роль (сотрудника банка, оператора сотовой связи или правоохранительных органов, покупателя и т.д.), под разными предлогами выманивают у держателя платёжной карты, конфиденциальную информацию или стимулируют к совершению определённых действий со своим банковским счётом / платёжной картой или критически важным аккаунтом.



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